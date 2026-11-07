గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఓటరు నమోదుకు భారీ దరఖాస్తులు - జిల్లాల వారీగా వివరాలివే
MLC Voter Register Applications : రెండు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల్లో జరగనున్న ఎన్నికలకు సంబంధించి ఓటర్ నమోదు దరఖాస్తు గడువు నిన్నటితో ముగిసింది. అయితే 2021తో పోలిస్తే ఇప్పుటి దరఖాస్తులు పెరిగాయి.
Published : November 7, 2026 at 7:57 PM IST
రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరగనున్న రెండు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ నియోజరవర్గాల్లో ఓటు నమోదు కోసం మొత్తం 12,69,761 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. 2021 ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆయా నియోజకవర్గాల్లో వచ్చిన దరఖాస్తులతో పోలిస్తే ఈసారి సంఖ్య పెరిగింది. గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ల దరఖాస్తుల గడువు నిన్నటితో ముగిసింది. మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 5,99,394 దరఖాస్తులు రాగా వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండలో 6,70,367 ఫామ్ 18లు అందాయి.
ఈ నియోజకవర్గంలో జిల్లాలవారీగా వచ్చిన దరఖాస్తులు
గత గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలప్పుడు మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో 5,76,462 దరఖాస్తులు రాగా వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండలో 5,63,282 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో 1,51,596 దరఖాస్తులు రాగా అతితక్కువగా నారాయణ పేట జిల్లాలో 20,087 మంది మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
ఇక మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 1,41,808, హైదరాబాద్లో 1,04,349, వికారాబాద్ జిల్లాలో 40,147, మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి 45,611, నాగర్కర్నూలులో 43,667, వనపర్తి జిల్లాలో 29,155, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా నుంచి 22,974 పట్టభద్రులు ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేశారు.
సిద్దిపేట జిల్లాలో అత్యల్ప దరఖాస్తులు
వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 1,14,525 దరఖాస్తులు రాగా సిద్ధిపేట జిల్లా నుంచి కేవలం 7,329 అప్లికేషన్లు మాత్రమే అందాయి. సూర్యాపేట జిల్లాలో 73,990, యాదాద్రి భువనగిరిలో 49,789, జనగామ జిల్లాలో 35,418, మహబూబాబాద్లో 53,718, వరంగల్ జిల్లాలో 66,957, హనుమకొండలో 68,056, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా నుంచి 17,907, ములుగు జిల్లాలో 15,337, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 57,370 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈ నియోజకవర్గంలో నల్గొండ తర్వాత ఖమ్మం జిల్లాలో అధికంగా 1,09,971 ఫామ్ 18లు అందాయి. ప్రస్తుతం దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రక్రియ మందకొడిగా సాగుతోంది.
నామినేషన్ల ఆఖరి గడువుదాకా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు 1,15,350 దరఖాస్తులే ఆమోదం పొందగా వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండలో 2,33,861 ఓట్లు ఓకే అయ్యాయి. ఈనెల 25న గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించి, అదే రోజు నుంచి డిసెంబరు 10 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లు స్వీకరిస్తారు. ఈ సమయంలోనూ ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం ఉంటుందని సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి తెలిపారు. డిసెంబరు 30న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటిస్తారు. అయితే తుది జాబితా ప్రకటించిన తర్వాత కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు చివరి రోజు వరకు దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం ఉంటుందని సీఈవో వెల్లడించారు.
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