వయసు 70 పైమాటే - అయినా ఆగని బామ్మ పరుగు
మచిలీపట్నానికి చెందిన విజయకుమారి అలుపెరుగని ప్రస్థానం - కుర్రాళ్లకు దీటుగా పతకాల వేట - ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నంత వరకు పరుగు ఆపనని ధీమా
Published : November 30, 2025 at 2:46 PM IST
71 Years Old Women Athlet in Andhra Pradesh: నలభై ఏళ్లు వస్తే చాలు, నాలుగు మెట్లు ఎక్కాలన్నా ఆయాసం. మోకాళ్ల నొప్పులు, బీపీ, షుగర్, థైరాయిడ్ గోలీలు మింగనిదే రోజు గడవని పరిస్థితి. ఆధునిక జీవన విధానం మనిషిని అంతలా కుంగదీస్తోంది. కానీ, ఆ బామ్మకి మాత్రం వయసు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే. 71 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె యువకులతో పోటీ పడి మరీ పరుగెడుతున్నారు. లాంగ్ జంప్ చేస్తున్నారు. బరువున్న హేమర్ను విసురుతున్నారు. మచిలీపట్నానికి చెందిన తోట విజయకుమారి క్రీడా స్ఫూర్తికి హ్యాట్సాఫ్ చెప్పాల్సిందే.
54వ ఏట మొదలైన పరుగు: విజయకుమారిది క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం కాదు. ఆమె ఒక సాధారణ గృహిణి. ఒకప్పుడు టైలరింగ్ చేస్తూ కుటుంబానికి చేదోడువాదోడుగా నిలిచారు. ఆమె స్నేహితుల్లో కొందరు మాస్టర్ అథ్లెటిక్ పోటీలకు వెళ్తుండేవారు. వారిని చూసి విజయకుమారిలో ఆసక్తి కలిగింది. 'నేనూ పరుగెత్తాలి, పతకం సాధించాలి' అనే కోరిక పుట్టింది. అప్పటికి ఆమె వయసు 54 ఏళ్లు. ఆ వయసులో సాధన చేయడం మొదలుపెట్టారు. మొదట్లో రోడ్డు వెంట పరుగు పెడుతుంటే, జనం చూసి నవ్వుతారేమోనన్న చిన్న బెరుకు ఉండేది. కానీ, గెలవాలన్న కసి ముందు ఆ భయం చిన్నబోయింది. అలా 54 ఏళ్ల వయసులో తొలిసారి 100 మీటర్ల పరుగు పందెంలో పాల్గొని రజత పతకం సాధించారు. ఇక అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూడలేదు.
75 పతకాల రికార్డు: కేవలం పరుగు పందెమే కాదు, లాంగ్ జంప్, హేమర్ త్రో విభాగాల్లోనూ ఆమె ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. 50 ప్లస్ విభాగంతో మొదలైన ఆమె ప్రస్థానం, ఇప్పుడు 70 ప్లస్ విభాగానికి చేరింది. ఇప్పటివరకు ఆమె సాధించిన పతకాలు మొత్తం 75. ఇందులో 45 బంగారు పతకాలు, 20 రజత పతకాలు, 10 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. 71 ఏళ్ల వయసులోనూ 100 మీటర్ల పరుగును కేవలం 24 సెకన్లలో పూర్తి చేయడం ఆమె ఫిట్నెస్కు నిదర్శనం.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ సత్తా: విజయకుమారి ప్రతిభ కేవలం జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలకే పరిమితం కాలేదు. అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా భారత జెండాను రెపరెపలాడించారు. అయోధ్యలో జరిగిన ఆసియా మాస్టర్ అథ్లెటిక్ పోటీల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. అక్కడ శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ వంటి దేశాల క్రీడాకారులతో పోటీ పడ్డారు. పరుగు, హేమర్ త్రో విభాగాల్లో సత్తా చాటి రెండు బంగారు పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు. గతేడాది రాజస్థాన్లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లోనూ పరుగు, లాంగ్ జంప్, హేమర్ విభాగాల్లో మూడు రజత పతకాలు సాధించారు.
హేళన చేసిన వారే ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతున్నారు: 'ఈ వయసులో పరుగు పందెలేంటి? ఆ పతకాలు ఏమైనా కూడు పెడతాయా?' అని కొందరు ఆమెను హేళన చేశారు. కానీ అవేమీ ఆమె పట్టుదలను నీరుగార్చలేకపోయాయి. 'పతకం మెడలో వేసుకుంటే వచ్చే ఆనందం, తృప్తి ఎలా ఉంటుందో విమర్శించే వారికి తెలియదు' అని విజయకుమారి చెబుతారు. త్వరలో హైదరాబాద్లో జరగబోయే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఆమె ఇప్పుడు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఒంట్లో ఓపిక ఉన్నంత వరకు పరుగు ఆపనని ఆమె ధీమాగా చెబుతున్నారు. నేటి యువతకు, అనారోగ్యంతో బాధపడేవారికి విజయకుమారి జీవితం ఒక గొప్ప స్ఫూర్తిపాఠం.
