డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు - దేవ్‌జీ, బడే చొక్కారావు, మల్లా రాజిరెడ్డి, నూనె నర్సింహారెడ్డి

డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేతలు దేవ్‌జీ, బడే చొక్కారావు, మల్లా రాజిరెడ్డి, నూనె నర్సింహారెడ్డి - మావోయిస్టు నేతలు అజ్ఞాతం వీడటంతో ముగిసిన దండకారణ్య పోరు

MAOIST LEADERS SURRENDER
MAOIST LEADERS SURRENDER (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 24, 2026 at 3:38 PM IST

Top Maoist Leaders Surrender in Telangana : తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఎదుట మావోయిస్టు అగ్రనేతలు లొంగిపోయారు. లొంగిపోయిన వారిలో అగ్రనేత దేవ్‌జీ, బడే చొక్కారావు, మల్లా రాజిరెడ్డి, నూనె నర్సింహారెడ్డిలు ఉన్నారు. దేవ్‌జీ అలియాస్‌ తిప్పిరి తిరుపతి ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. తిప్పిరి తిరుపతి జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లకు చెందిన వ్యక్తి. కోరుట్లలో ప్రాథమిక విద్య, కరీంనగర్‌లో ఇంటర్‌ విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు. ఇంటర్‌ చేసేటపుడు విప్లవ రాజకీయాల పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు.

  • కరీంనగర్‌, కోరుట్ల ఆర్‌ఎస్‌యూ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు : డీజీపీ
  • 1978లో జగిత్యాల జైత్రయాత్రతో తిరుపతి ఆకర్షితుడయ్యాడు
  • 1982లో సీపీఐఎంఎల్‌ పీపుల్స్‌ వార్‌లో తిరుపతి చేరాడు : డీజీపీ
  • 1984లో గణపతి సూచనలతో మల్లా రాజిరెడ్డి, తిరుపతి దండకారణ్యానికి వెళ్లారు : డీజీపీ
  • మహారాష్ట్ర దండకారణ్యంలో దేవ్‌జీ అజ్ఞాత జీవితం గడిపారు : డీజీపీ
  • తిరుపతి గడ్చిరోలి జిల్లా కార్యదర్శిగా దేవ్‌జీ పనిచేశాడు : డీజీపీ
  • 2001లో సెంట్రల్‌ కమిటీ కార్యదర్శిగా దేవ్‌జీ పదోన్నతి పొందాడు : డీజీపీ
  • మావోయిస్టు సెంట్రల్‌ మిలిటరీ కమిషన్‌ సభ్యుడిగా దేవ్‌జీ నియమితుడయ్యాడు
  • 2017లో సెంట్రల్‌ మిలిటరీ కమిషన్‌ పూర్తి ఇన్‌ఛార్జ్‌గా దేవ్‌జీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు
  • మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ బయటకు వచ్చాక మావోయిస్టు అధికార ప్రతినిధిగా దేవ్‌జీ వ్యవహరించారు
  • పొలిట్‌ బ్యూరో, సెంట్రల్‌ మిలిటరీ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా దేవ్‌జీ వ్యవహరిస్తున్నారు
  • మల్లా రాజిరెడ్డి సెంట్రల్‌ కమిటీ సభ్యుడిగా పనిచేస్తున్నారు
  • మల్లా రాజిరెడ్డి స్వస్థలం పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మం. శాస్త్రపల్లి గ్రామం
  • మల్లా రాజిరెడ్డిది వ్యవసాయ కుటుంబ నేపథ్యం : డీజీపీ
  • 1975లో పెళ్లి తర్వాత భార్య రత్నమ్మతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లారు : డీజీపీ
  • ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో 1998లో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో రత్నమ్మ చనిపోయారు
  • మల్లా రాజిరెడ్డి.. 1974లో ఆర్‌ఎస్‌యూలో చేరారు : డీజీపీ
  • కిషన్‌జీ మావోయిస్టు సిద్ధాంతాల పట్ల మల్లా రాజిరెడ్డి ఆకర్షితుడయ్యారు : డీజీపీ
  • 1980లో సీపీఐఎంఎల్‌ పీడబ్ల్యూ ప్రారంభించాక బొగ్గు గనుల ప్రాంతంలో ఉద్యమ నిర్మాణానికి కృషి చేశారు : డీజీపీ

