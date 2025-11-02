ETV Bharat / state

విదేశీ కొలువులు అనగానే సాఫ్ట్​వేర్​నే అనుకుంటున్నారా? - ఈ రంగాల్లో నెలకు రూ.లక్షల్లో వేతనాలు

విదేశాలలో ఉపాధి కల్పిస్తున్న తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్​పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ - నర్సింగ్, ప్లంబర్, ఐటీఐ, బిల్డింగ్​వర్క్ తదితర విభాగాల్లో వృత్తి నైపుణ్యం ఉన్నవారికి అవకాశం - ఖాళీల ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు దరఖాస్తుల అహ్వానం

International Jobs Through Tomcom : విదేశీ కొలువులు అనగానే అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా లాంటి దేశాలకు ఎం.ఎస్. చదువు పేరుతో వెళ్లడం, సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగాలు సాధించి అక్కడే స్థిరపడటం అనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో ఉండేది. కొన్నేళ్లుగా ఈ ధోరణి మారుతోంది. విదేశీ కొలువులంటే సాఫ్ట్​వేర్​ ఒక్కటే కాదని, ప్రాచ్య దేశాలూ ఉద్యోగ గనులనే విషయం యువత గ్రహిస్తోంది. వృత్తి నైపుణ్యం ఉంటూ ఇతర దేశాల్లో ఆకర్షణీయ వేతనంతో పని చేయాలనుకునే వారికి 'టామ్​కామ్​' వారధిగా నిలుస్తోంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో గత మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఇలా కొలువులు పొందుతున్న వారి సంఖ్య క్రమ క్రమంగా పెరుగుతోంది.

మీరు స్ఫూర్తి కావాలి : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి ఇటీవల జపాన్ పర్యటనలో భాగంగా ఓ ఆసుపత్రిని సందర్శిస్తున్నప్పుడు ఎ.ఎల్.మణి, జి.సుఖ్​దేవ్, బి.రేవతి, బి.అపర్ణ అనే యువతీ యువకులతో కలిసి తెలుగులో ముచ్చటించారు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని ముఖ్యమంత్రి అడిగారు. ఖమ్మం నుంచి వచ్చాం అనగానే, ఎలా అని ప్రశ్నించగా 'టామ్​కామ్' ద్వారా అని సమాధానమిచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి వారి భుజం తడుతూ 'మీరు స్ఫూర్తి కావాలి. ఇలాంటి అవకాశాల గురించి తోటివారికి చెప్పాలి' అని సూచించారు.

టామ్​కామ్​ అంటే? : తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్​పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్. ఉపాధి కల్పన శాఖ అనుబంధ విభాగం. కార్మిక, పరిశ్రమల శాఖల సమన్వయంతో ఇది పనిచేస్తుంది. నర్సింగ్, ప్లంబర్, ఫార్మా, ఐటీఐ, హాస్పిటాలిటి, బిల్డింగ్ వర్కింగ్ తదితర విభాగాల్లో వృత్తి నైపుణ్యం ఉన్న వారిని పలు దేశాలు ఆహ్వానిస్తున్నాయి.

అన్​స్కిల్డ్ కొలువులకూ అర్హులను పిలుస్తున్నారు. ఆయా దేశాల్లో ఖాళీల ఆధారంగా ఎప్పటికప్పుడు టామ్​కామ్ జిల్లాలో దరఖాస్తులను అహ్వానిస్తోంది. స్క్రీనింగ్​లో అర్హత ఉన్న వారిని ఎంపిక చేసి వారిని ఉద్యోగం చేయాల్సిన దేశాలకు పంపుతోంది. దళారీ వ్యవస్థకు దీనిద్వారా అడ్డుకట్ట పడుతోంది.

మచ్చుకు కొందరు :

  • టామ్​కామ్​ ద్వారా ఎం. రేవంత్​కుమార్​, జి. ప్రవీణ్​ కుమార్ (యూఏఈ), ఎం. సునీల్ (జర్మనీ), సాయిలు, కె. రాజేందర్ (ఇజ్రాయిల్) దేశాల్లోని కొలువులు అందిపుచ్చుకున్నారు. వీరి నెల వేతనం రూ. 2-5 లక్షలు వరకు ఉంటుంది.
  • భద్రాద్రి జిల్లా నుంచి శ్రీరాములు,ఎం.కల్యాణ్​ ​నాయక్, ఎల్. సాయిశంకర్, అనంత వేణుగోపాలచారి, పి. వీరబాబు, జి.శ్రీకాంత్, జి. వంశీకృష్ణ, నవీన్(జర్మనీ), మహ్మద్ హుస్సేన్ (ఆస్ట్రేలియా), జి. సునీతలు అర్హత సాధించి జపాన్​లో పనిచేస్తున్నారు.
  • గ్రీస్​లోని సంస్థల్లో హౌస్ కీపింగ్, వెయిటర్లు, బార్ అటెండర్లు, రిసెప్షనిస్టులు, స్పాథియేటర్, ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబర్, లైఫ్ గార్డులు, గార్డెనర్లు, క్లీనర్లు, బెల్ బాయ్స్, ఫిషర్​మెన్​ ఖాళీల భర్తీకి రెండు నెలల క్రితం ఎన్​రోల్​మెంట్ నిర్వహించారు. 350 మంది నమోదు కాగా పాస్​పోర్టు, అనుభవం, ఆంగ్ల పరిజ్ఞానం ప్రాతిపదికన 32 మంది ఎంపికయ్యారు.
  • తాజాగా జర్మనీలోని ఓ సంస్థకు ఎలక్ట్రీషియన్లు అవసరం కాగా ఖమ్మంలో ఎన్​రోల్​మెంట్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ పూర్తి చేసి 106 మంది ముందుకొచ్చారు. మౌఖికాల్లో విజయం సాధించిన వారికి అవకాశం దక్కుతుంది. నెల వేతనం రూ.2.7 లక్షలు.

ఆ రెండు దేశాల్లో : జర్మనీ, జపాన్ మినహా మిగిలిన అన్ని దేశాల్లో కొలువులకు ఆంగ్ల భాష పరిజ్ఞానం సరిపోతుంది. జర్మనీ, జపాన్​లో ఆ భాషలు నేర్చుకున్న వారికే అవకాశాలుంటున్నాయి. ఔత్సాహికులకు ఈ రెండు భాషలను నేర్పించే టామ్​కామ్​ హైదరాబాద్​లోనే వెసులుబాటును కల్పిస్తోంది.

"ఉద్యోగ మేళాలను యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రభుత్వం కొన్ని దేశాలతో చేసుకున్న ఉద్యోగ ఒప్పందాలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. విదేశీ ఉద్యోగ సంస్థ, అభ్యర్థికి మధ్య టామ్​కామ్​ ఓ నమ్మకమైన వారధి పాత్ర పోషిస్తోంది. నియామకాల ప్రక్రియ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ." - ఉపాధి కల్పన శాఖ అధికారి

