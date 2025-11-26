పండిస్తే సగం ధరకే - 'అనంత' దూరం నుంచి తెప్పించినా అందనంత రేటు
ఏటేటా తగ్గుతున్న టామాటా సాగు - పంట పండించేందుకు మొగ్గుచూపని స్థానిక రైతులు - దీంతో ఆకాశాన్నంటుతున్న టమాటా ధర - నిత్యం పక్కరాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే దుస్థితి
Published : November 26, 2025 at 1:37 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 5:33 PM IST
Tomato Price Increase In Medchal : కూర, చారు, పచ్చడి ఇలా అన్నిరకాల వంటకంగా వండే కూరగాయ టమాటా. దీని రుచికి ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. ఇంట్లో వండే ప్రతి కూరలోని టమాటా కలపనిదే వంట పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తికాదు. అంతంటి ప్రాముఖ్యం కలిగిన ఈ టమాటా ధర మార్కెట్లో భారీగా పలుకుతోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో సామాన్యులు కొనలేని పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి.
దీనికి ప్రధాన కారణం వంటలలో నిత్యావసరమైన టమాటా పంటను పండించేందుకు స్థానిక రైతులు మొగ్గుచూపటం లేదు. దీంతో టమాటా కోసం ఇతర రాష్ట్రాలపై ఆధారపడాల్సిన దుస్థితి ఎదురవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి పంటల పండించేందుకు రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం సంకల్పించాలి. రైతులలో దీనిపై అవగాహన కల్పించాలి.
రూ.10 లక్షల వరకు అదనపు భారం : అందరికీ ఇష్టమైన కూరగాయ టమాటా. కూర ఏదైనా అందులో టమాటా ఉంటేనే రుచికరం. నిత్యావసరమైనా స్థానికంగా సాగు లేక ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం నుంచి జగిత్యాలకు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. అంటే దాదాపు 600 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి తీసుకు రావాల్సి వస్తోంది. అనంతపురంలో కిలో టమాటా ధర రూ.26కు లభిస్తుండగా అది జగిత్యాలలోని వినియోగదారులకు చేరేసరికి రూ.100 చేరుతోంది. అంటే ప్రతి రోజూ ప్రజలపై రూ.9 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు అదనపు భారం పడుతోంది.
భారమంతా వినియోగదారులపైనే : అనంతపురం మార్కెట్లో 25 కిలోల డబ్బాకు టోకు ధర రూ.650. అంటే కిలో ధర రూ.26 అవుతుంది. అనంతపురం నుంచి జగిత్యాలకు దూరం దాదాపు 600 కిలోమీటర్లు దూరం ఉంటుంది. ప్రతి రోజూ ఈ వ్యాపారాలు చేసేవారు రెండు, మూడు వ్యాన్లలో టమాటాలు తెప్పిస్తున్నారు. సుమారు 150 నుంచి 250 క్వింటాళ్ల వరకు బరువుతో రానుపోను 1,200 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తూ రవాణా చేస్తున్నారు. దీనికి అయ్యే వాహన ఖర్చు, డీజిల్, హమాలీ, టోల్టాక్స్, కమీషన్ ఇలా తదితర ఖర్చులన్నీ కలిపి రూ.40 వేల వరకు అవుతోంది.
దీంతో వ్యాపారులంతా ఈ భారాన్ని వినియోగదారులపైనే వేస్తున్నారు. దీంతో ఈ టమాటాను వినియోగదారులకు రూ.100 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. అంటే సగటున 200 క్వింటాళ్లకు కిలోకు రూ.74 చొప్పున భారం పడుతోంది. జగిత్యాలలో డబ్బాను చిరు వ్యాపారులకు రూ.1,250 వరకు అమ్ముతున్నారు. వారికి సరాసరి రూ.50 వరకు పడుతోంది.
స్థానికంగా పండితే సగం ధరకే : మేడ్చల్ జిల్లాలో ప్రతి వంటకంలో టమాటాను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే సాగు చేసేందుకు రైతులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం కోతుల బెడద, ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రోత్సాహం లేకపోవడంతో జిల్లాలో టమాటా సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది. పల్లెల్లో పెరటి తోటగా, పట్టణాల్లో మిద్దె పంటగా, రైతులు పొలంలోని ఖాళీ స్థలాల్లో సాగు చేసినా దిగుబడి అధికంగా వచ్చి సగం ధరకే అందే అవకాశం ఉంది. దీనిపై రాష్ట్ర ఉద్యాన శాఖ ప్రచారం పెంచాలి. రైతుల్లో, ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని నెలకొల్పాలి.
మేడ్చల్ జిల్లాలో టమాటా సాగు ఇలా :
- 2023 సంవత్సరంలో సాగు విస్తీర్ణం - 388 ఎకరాలు
- 2024 సంవత్సరంలో టమాటా సాగు విస్తీర్ణం - 379 ఎకరాలు
- 2025లో టమాటా సాగు విస్తీర్ణం - 164 ఎకరాలు
