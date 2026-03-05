పొలాల్లోనే టమాటాను వదిలేసి వెళ్తున్న రైతులు - ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధర కల్పించాలని విజ్ఞప్తి
బహిరంగ మార్కెట్ల్లో కిలో టమాటా రెండు రూపాయలే - కూలీ ఖర్చులు కూడా రావని రైతుల ఆవేదన - మార్కెట్లో రోజంతా నిరీక్షించినా అమ్ముకోలేని పరిస్థితి
Tomato Farmers Suffering Due to Falling Prices in Krishna District : టమాటా రైతు పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నష్టాలను చవి చూస్తున్నారు. కిలో రూ.2కు అమ్ముతున్నా కొనేవారు లేరు. గత నెలలో రూ.40 ధర పలికినా అప్పటికి పంట చేతికి రాలేదు. వచ్చే సమయానికి ధర లేదు. మార్కెట్లో టమాటా విక్రయానికి రైతులు కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. మార్కెట్లో రోజంతా నిరీక్షించినా అమ్ముకోలేని పరిస్థితి.
ఆరుగాలం పండించిన టమాటాకు ధర లేక, ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయక రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ట్రే టమాటా ధర రూ.100 కూడా పలకకపోవడంతో దిగాలు చెందుతున్నారు. దిగుబడి ఆశాజనకంగా ఉన్నా కొనేవారు లేకపోవడం, మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారులు కన్నెత్తి చూడకపోవడంతో పంటను పొలాల్లోనే వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తిందని దివిసీమ రైతులు తల్లడిల్లుతున్నారు.
పంటను కొనేవారే కరువయ్యారు : టమోటాకు కనీస మద్దతు ధర లేక కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం రైతులు విలవిలల్లాడుతున్నారు. అవనిగడ్డ, మోపిదేవి, చల్లపల్లి మండలాల్లో సుమారు 900 ఎకరాల్లో రైతులు టమోటా సాగు చేశారు. గత డిసెంబర్లో కిలో టమాటా రూ.40 పలకడంతో ఈసారి కూడా మంచి ధర వస్తుందనే ఆశాభావంతో రైతులు పెద్ద ఎత్తున టమాటా సాగు చేశారు. పంట ఆశాజనకంగా ఉన్నా, దిగుబడి సమయానికి కొనేవారు కరవయ్యారని వాపోతున్నారు. ఎకరాకు సుమారు రూ.40 వేలు ఖర్చు చేస్తే, కనీసం పెట్టుబడులు కూడా రావడం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు. టమాటా కేజికి ఒక్క రూపాయి కూడా రైతులకు రావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పండిన పంటను కనీసం కొనేవారే కరువయ్యారని వాపోతున్నారు. పెట్టుబడి కోసం చేసిన అప్పులు ఎలా తీర్చుకోవాలో తెలియడం లేదని రైతులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు.
"సుమారు ఒక్కో ఎకరానికి 60 వేల రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాం. గత నెల నుంచి 30 కేజీల టమాటా బాక్స్ గ్రేడ్ వన్ రూ.70 ధర పలికింది. కోసిన కూలీ ఖర్చులు రావడం లేదు. ఆరుగాలం కస్టపడి పండించిన టమాటా కాయలు కోయకుండానే పొలంలో వదిలేస్తూ ఉండటంతో కుళ్లిపోయి వాసన వస్తున్నాయి. పొలాల్లో కాయలు ఎండకు ఎండిపోయి కుళ్ళిపోతున్నాయి. ప్రభుత్వం స్పందించి కనీస మద్దతు ధర కల్పించాలి." - రైతులు
ఒక పంట పైనే కాకుండా వినూత్న రీతిలో పంట మార్పిడి చేసినా ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంట దిగుబడి తగ్గినప్పుడు ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు పలుకుతాయని, ఊహించినంత దిగుబడి వస్తే అసలు మద్దతు ధరనే ఉండట్లేదని రైతులు కలత చెందుతున్నారు. కనీసం పంట పెట్టుబడి మాత్రం కూడా రాకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని టమాటా రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ఇంకా చేనులో ఉన్న సుమారు టన్నుకు పైగా టమాటను తెంచి, విక్రయించాలనే ఆశ కూడా లేకుండా పోయిందని రైతులు వాపోతున్నారు. పంటను విక్రయిస్తే కనీసం రోజు కూలీ డబ్బులు రావడం లేదని అంటున్నారు.
ప్రస్తుతం కిలో టమాటాను రైతుల నుంచి కేవలం 2 రూపాయలకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ ధరలతో కనీసం కూలీ ఖర్చులు కూడా రావని రైతులు బోరుమంటున్నారు. గత్యంతరం లేక కొందరు రైతులు పొలాల్లోనే టమాటాలను వదిలేసి వెళ్లిపోతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి టమాటాకు మద్దతు ధర కల్పించి ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
