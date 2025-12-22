ETV Bharat / state

ఆమని కంటే ముందు కాషాయం గూటికి చేరిన నటులు ఎందరో ఉన్నారు

బీజేపీలో చేరిన సినీనటి ఆమని, మేకప్‌ ఆర్టిస్ట్‌ శోభలతలు - 2023 ఎన్నికల ముందు చేరిన సీనియర్ నటి జయసుధ - ప్రజాసేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వస్తున్నట్లు వెల్లడి

Actress Aamani Joined In BJP
Actress Aamani Joined In BJP (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 6:23 PM IST

Tollywood Senior Actress Aamani Joined In BJP : సీనియర్​ నటి ఆమని, మేకప్‌ ఆర్టిస్ట్‌ శోభలతలు శనివారం(20వ తేదీ) భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన విషయం తెలిసిందే. బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి వీరికి కాషాయ కండువా కప్పి పార్టీలోకి సాధరంగా ఆహ్వానించారు. ప్రధాని మోదీ పాలనా విధానాలు నచ్చి రాజకీయంగా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారు కాషాయ కండువా కప్పుకున్నట్లు రామచందర్‌రావు తెలిపారు. బీజేపీ పాలనలో దేశం అభివృద్ధి పథంలో పరుగులు పెడుతోందని, బీజేపీలో చేరడం చాలా సంతోషంగా ఉందని సినీనటి ఆమని చెప్పారు. ఆమని మిస్టర్ పెళ్లాం, శుభలగ్నం వంటి చిత్రాలతో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ప్రసిద్ధి గడించారు. ఈ సినిమాలు అప్పట్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

సీనియర్​ నటి జయసుధ : బీజేపీలో చేరిన సినిమా సెలబ్రిటీలు చాలానే ఉన్నారు. ప్రముఖ హస్య నటుడు దివంగత కోట శ్రీనివాసరావు 1999లో విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు. తర్వాత సీనియర్ నటి జయసుధ. ఈమె గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లో కాంగ్రెస్ నుంచి సికింద్రాబాద్​ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. 2023లో కాషాయ కండువా కప్పుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఖుష్బూ తమిళనాడు బీజేపీకి ఉపాధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాధిక శరత్​కుమార్​లు భారతీయ జనతా పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ జాబితాలో తెలుగునటి ఆమని కూడా చేరారు. అలాగే హిందీలో హేమా మాలిని, కంగనా రనౌత్, సన్నీ దేవోల్, స్మృతి ఇరానీ, రవి కిషన్, మనోజ్ తివారి, కిరణ్ ఖేర్, జయప్రద వంటివారు పార్టీలో చేరి రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉన్నారు.

మండీ నుంచి గెలిచిన కంగనా : హేమా మాలిని బీజేపీ ఎంపీగా ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని మధుర నియోజకవర్గం నుంచి లోక్​సభకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. సన్నీ దేవోల్​ పంజాబ్‌లోని గుర్‌దాస్‌పూర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ ఎంపీగా వ్యవహారిస్తున్నారు. 2024 పార్లమెంటు ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీలో చేరిన ప్రముఖ నటి కంగనా రనౌత్ హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని మండీ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలిచారు. స్మృతి ఇరానీ కేంద్ర మహిళా శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా పనిచేసి, పోక్సో చట్టం వంటి కీలక సంస్కరణల్లో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని అమేఠీ నియోజకవర్గం నుంచి రెండుసార్లు(2019-2024) లోక్‌సభ సభ్యురాలిగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు

రవికిషన్ కూడా బీజేపీనే : ప్రముఖ భోజ్​పూర్​ నటుడు రవికిషన్ గోరఖ్​పూర్​ నుంచి లోక్‌సభకు ఎన్నికయ్యారు. రవికిషన్​ తెలుగులో నటించిన రేసుగుర్రం చిత్రం బాక్సాఫీస్​ ముంది కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఆ సినిమాలో ఆయన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశారు. అప్పట్లో చాలా ప్రముఖ కథానాయికల్లో ఒకరు జయప్రద. ప్రస్తుతం ఇమె కూడా భారతీయ జనతా పార్టీలోనే ఉన్నారు. సినిమా రంగం నుంచి చాలామంది నాయకులు ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో బీజేపీలో చేరుతున్నారని, వారి ప్రజాదరణ పార్టీకి ఉపయోగపడుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

2014 నుంచి పెరిగిన జోరు : సినీ రంగం నుంచి చాలామంది సెలబ్రిటీలు ప్రజాదరణ, జాతీయ స్థాయి రాజకీయాల్లోనూ తమ ప్రాబల్యం పెంచుకోవడానికి బీజేపీలో చేరుతున్నారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 2000 సంవత్సరం నుంచి చాలామంది నటులు వివిధ పార్టీల ద్వారా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. 2014 తర్వాత ముఖ్యంగా తెలంగాణలో బీజేపీ బలం పెరిగే క్రమంలో చాలామంది టాలీవుడ్ నటులు చేరడం పెరిగింది. పార్టీలో చేరిన నేతలను వారి ఛరిష్మాను అనుసరించి కమలం నేతలు, వారిని పార్టీ కార్యక్రమాల కోసం వినియోగించుకుంటున్నారు.

