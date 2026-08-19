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'ఆరోగ్యం మెరుగుపడిన తర్వాత హైదరాబాద్‌కు రా' - శశిభవ్యతకు హీరో రామ్​ వీడియో కాల్​

అరుదైన జన్యు లోప వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న శశి భవ్యత - మతిస్థిమితం సరిగా లేకున్నా రామ్ పేరు చెబితే ఉత్సాహం- విషయం తెలిసి వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడిన నటుడు

Hero Ram Pothineni Surprises His Fan Girl With A Video Call
Hero Ram Pothineni Surprises His Fan Girl With A Video Call (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 6:35 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 6:43 PM IST

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Hero Ram Pothineni Surprises His Fan Girl With A Video Call : సినీ తారలపై అభిమానులు చూపించే ప్రేమే వేరు. టాలీవుడ్ హీరో రామ్ పోతినేనిపై ఓ చిన్నారు చూపించిన అభిమానం ఇప్పుడు అందరి హృదయాలను టచ్ చేస్తోంది. తనకు హీరో రామ్ ఫొటో, పాట, మాట చూపిస్తేనే తింటానని మారాం చేస్తున్న ఒక చిన్నారి సలాది శశి వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఆ చిన్నారి అనారోగ్యం, తనపై ఉన్న వీరాభిమానాన్ని చూసి చలించిపోయిన హీరో రామ్ వెంటనే స్పందించారు. ఆ పాపకు స్వయంగా వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడటమే కాకుండా, ఆమె వైద్య ఖర్చులకు అవసరమైన సాయం అందిస్తానని మాట ఇచ్చి రియల్ హీరో అనిపించుకున్నారు.

అరుదైన జన్యులోప వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం దుప్పలపూడి గ్రామానికి చెందిన సలాది శ్రీను, శ్రీదుర్గ దంపతుల కుమార్తె అయిన శశిభవ్యతపై సినీ హీరో రామ్‌ పోతినేని తన పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. మతిస్థిమితం సరిగా లేకున్నా తన అభిమాన నటుడు రామ్‌ పేరు చెబితే చాలు ఆ యువతిలో కలిగే ఉత్సాహం, ఆమె దీనస్థితిపై మీడియాలో వచ్చిన కథనాలపై స్పందించిన ఆయన బుధవారం స్వయంగా ఆమెతో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడారు.

శశిభవ్యతకు హీరో రామ్​ వీడియో కాల్​ (ETV Bharat)

అసలేం జరిగింది ? శశిభవ్యత, సినీ నటుడు రామ్ పోతినేనికి పెద్ద అభిమాని, ఆయన సినిమాలు, వీడియోలు చూస్తూ పెరిగింది. ఆమె చదువులో చూపించే ప్రతిభ, నైపుణ్యాన్ని చూసి ఆమె తల్లిదండ్రులు ఎంతో గర్వపడేవారు. 2022 వరకు పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది, కానీ ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మారిపోయాయి. మూడు తరాలుగా దగ్గరి బంధువుల మధ్య వివాహాల (రక్త సంబంధ వివాహాల) చరిత్ర ఉన్న కుటుంబంలో, ఈ పద్దెనిమిదేళ్ల యువతి 'లాఫోరా మయోక్లోనిక్ ఎపిలెప్సీ' అనే ఒక అరుదైన జన్యుపరమైన వ్యాధితో మంచాన పడింది. తరచూ ఫిట్స్‌ రావడం, నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతినడంతో ఆమె పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమైంది. ఈ వ్యాధి ఆమె మానసిక స్థిరత్వాన్ని కూడా దెబ్బతీసింది. తన పరిస్థితి ఇలా ఉన్నప్పటికీ, నటుడు రామ్ పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడల్లా ఆమె ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపిస్తుంది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆహారం తినిపిస్తూ ఆయన వీడియోలు, ఫొటోలు చూపించి ఓదారుస్తారు.

"మా చిన్నారికి 'రామ్ సార్' అంటే ఎంత ఇష్టమో అందరూ చూసే ఉంటారు. ఆమెకు సంబంధించిన వీడియోను ఆయన వరకు చేర్చడంలో సహాయపడిన అభిమానులకు,ఇతర వ్యక్తులందరికీ మేము ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆయన పేరు ప్రస్తావిస్తే తప్ప, ఆమె మందులు వేసుకోవడానికి గానీ లేదా ఆహారం తినడానికి గానీ అంగీకరించదు. ఈ రోజు ఆయన ఆమెతో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడారు, దాంతో ఆమె ఎంతో సంతోషించింది. ప్రభుత్వం కూడా మాకు తన మద్దతును అందిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. మా పాపకు తగిన వైద్యం అందించాలని కోరుతున్నాం". -శ్రీదుర్గ,శశిభవ్యత తల్లి

మందుల బాధ్యత నాదేనన్న రామ్​ : ఈ విషయాన్ని మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా తెలుసుకున్న హీరో రామ్‌ వెంటనే స్పందించి బాలికతో మాట్లాడారు. బాలిక తల్లిదండ్రులను పరామర్శించి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. శశిభవ్యతకు అవసరమైన మందులు, ఆహారం, ఇతర ఖర్చులు అన్నీ తానే భరిస్తానని, ఆమె రిపోర్టులు తనకు అందాయని ఆమె పరిస్థితిపై వైద్యులను అడిగి తెలుసుకుంటానని చెప్పారు. బాలికను సంతోషంగా ఉంచాలని, సరైన సమయానికి మందులు వాడాలని సూచించారు.

శశిభవ్యత పరిస్థితిని వెలుగులోకి తెచ్చి తన దృష్టికి తీసుకువచ్చిన మీడియాకు, అభిమానులకు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు రామ్‌ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తమ అభిమాన నటుడు స్వయంగా స్పందించి భరోసా ఇవ్వడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సినీ నటుడు రామ్ ఎప్పుడు వస్తారు? అని అడగడంతో, తనకు కూడా చిన్నారిని కలవాలని ఉందని, కానీ కడుపు నిండా తిని, మందులు వేసుకొని, బలంగా తయారై స్వయంగా శశినే హైదరాబాద్‌కు రమ్మని రామ్ ఆహ్వానించారు. దాంతో సరేనంటూ శశి స్పందించింది. రామ్‌ను ఫోన్‌లో చూసిన శశికి ఆనందం కట్టలు తెంచుకొని వచ్చింది.

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Last Updated : August 19, 2026 at 6:43 PM IST

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హీరో రామ్ పోతినేని వీడియోకాల్​
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