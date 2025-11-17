ETV Bharat / state

మా కుటుంబంలోనూ డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ : అక్కినేని నాగార్జున

పైరసీకి చెక్ పెట్టిన హైదరాబాద్ పోలీసులకు రాజమౌళి సహా టాలీవుడ్ పెద్దల కృతజ్ఞతలు - పోలీసులతో ఆటలొద్దని సూచన

Tollywood Response on Ibomma Issue : ఐ బొమ్మ వెబ్​సైట్ కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్​పై టాలీవుడ్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్​ను పలువురు సినీ ప్రముఖులు కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సీపీ సజ్జనార్‌ను కలిసిన వారిలో నిర్మాతలు దిల్‌రాజు, సురేశ్‌బాబు, ప్రముఖ సినీనటులు చిరంజీవి, నాగార్జున, దర్శకుడు రాజమౌళి ఉన్నారు. టాలీవుడ్ పైరసీని అరికట్టినందుకు వారు సీపీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మా కుటుంబంలోనూ డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ : పైరసీని అరికట్టేందుకు తెలంగాణ పోలీసులు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని సినీ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున కొనియాడారు. డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌ గురించి నాగార్జున మాట్లాడుతూ తమ కుటుంబంలోనూ ఒకరిని సుమారు రెండు రోజులు పాటు నిర్బంధించారని తెలిపారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చేలోపు వారు తప్పించుకున్నారని గుర్తు చేశారు.

"తెలంగాణ పోలీసులకు అభినందనలు. ఐబొమ్మ వెబ్‌సైట్‌ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని అరెస్ట్‌ చేసిన తర్వాత చెన్నై నుంచి నా స్నేహితుడు ఫోన్‌ చేసి ఇక్కడ మేం చేయలేనిది అక్కడ మీరు చేశారన్నాడు. కేవలం రూ.20 కోట్ల కోసం నిందితులు ఇదంతా చేయడం లేదు. పైరసీ వెనుక అంతర్జాతీయ ముఠా ఉంది. 50 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్ల డేటా వారికి చేరింది. ఇది బిగ్‌ ట్రాప్‌. ఉచితంగా సినిమాలు చూపించాలనేది వారి ఉద్దేశం కాదు. దీనిలో రూ.వేల కోట్లు దోచేసే పెద్ద ప్లాన్‌ ఉంటుంది. సినిమాలు ఫ్రీగా చూస్తున్నామని అనుకోవద్దు. దాని వెనుక ఉన్న పెద్ద మోసాన్ని గమనించాలి." - అక్కినేని నాగార్జున, సినీ నటుడు

పైరసీని చూడొద్దు : సినీ ఇండస్ట్రీ మీద చాలామంది ఆధారపడి ఉన్నారని, వాళ్ల కష్టాన్ని దౌర్జన్యంగా దోచుకుంటుంటే బాధగా ఉంటుందని సినీ నటుడు చిరంజీవి తెలిపారు. పైరసీ కేసులో పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రజలు కూడా సినిమా తమదిగా భావించాలని, పైరసీని చూడొద్దని అన్నారు.

"పైరసీ భూతం చాలా ఏళ్లుగా సినీ పరిశ్రమను వేధిస్తోంది. సినీ పరిశ్రమపై ఆధారపడి లక్షల కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. సినిమాల పైరసీ వల్ల లక్షల కుటుంబాలు నష్టపోతాయి. సీపీ సజ్జనార్‌ ఎంతో చొరవ తీసుకుని పైరసీ ముఠాను పట్టుకున్నారు. సీపీ సజ్జనార్‌ బృందాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. పైరసీపై పోరాటంలో చిత్రపరిశ్రమ అంతా ఒక్కటిగా నిలబడింది. పైరసీపై పోరాటంలో ఇది గొప్ప విజయం."- చిరంజీవి, సినీ నటుడు

పోలీసులతో ఆటలొద్దు : పైరసీ సైట్ల ద్వారా ప్రజల డేటాను క్రిమినల్స్‌కు అమ్ముతున్నారని ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి అన్నారు. ఐ బొమ్మ వెబ్​సైట్ కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్ సినిమాలో సూపర్‌ హిట్‌ సన్నివేశంలా ఉందని అన్నారు. విలన్ ఛాలెంజ్‌ చేస్తే రెండు నెలల తర్వాత హీరో అతడిని కటకటాల వెనక వేసినట్లు ఉందని తెలిపారు. భస్మాసురుడి హస్తంలా తన తలమీద తనే చేయిపెట్టుకున్నాడని, పోలీసులతో ఆటలొద్దని హితువు పిలికారు. ఈ సందర్భంగా ఒక్కటే చెప్పాలనుకుంటున్నానని, ఏదీ ఉచితంగా రాదని తెలిపారు. ఒకవేళ అలా వస్తే దాని వెనక పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంటుందని, అది చావు వరకూ తీసుకెళ్తుందని వివరించారు.

"సీపీ సజ్జనార్‌ బృందాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. పైరసీ వల్ల చిత్రపరిశ్రమ వేల కోట్లు నష్టపోయింది. పైరసీని చాలామంది చిన్న విషయంగా భావిస్తారు. మీరు పైరసీ చూస్తే మీ డేటాను సైబర్‌క్రైమ్‌ ముఠాలు చోరీ చేస్తాయి. పైరసీ వల్ల చిత్రపరిశ్రమ కంటే ప్రజలకే ఎక్కువ నష్టం. పైరసీ చూసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటారా?" - రాజమౌళి, దర్శకుడు

ఏదీ ఉచితంగా రాదు : తెలంగాణ పోలీసులు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారి పరిస్థితి మరికొంత మెరుగుపడేలా చేశారని సినీ నిర్మాత సురేశ్‌బాబు అన్నారు. పైరసీ సినిమాలు చూడొద్దని, ఏదీ ఉచితంగా రాదని సూచించారు. మన డేటా వారి వద్ద ఉండటంతో ఎన్నో నేరాలకు పాల్పడతారని మరో నిర్మాత దిల్​ రాజు హెచ్చరించారు. ఉచితంగా సినిమా చూడటం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతాయని ప్రేక్షకులకు సూచించారు.

