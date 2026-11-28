నిబంధనలు పాటించడమే శాపమా - ఐఏఎస్ కార్తికేయ మిశ్రా ఆగ్రహానికి చిరుద్యోగులు బలి
Kartikeya Mishra Toll Plaza Controversy: టోల్గేట్ దగ్గర తన వాహనాన్ని ఆపారని సీఎం కార్యాలయ కార్యదర్శి కార్తికేయ మిశ్రా తన పవర్ చూపించారు. ఆరోజు విధుల్లో ఉన్న టోల్గేట్ సిబ్బంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:57 PM IST
"నేను సీఎంవో అధికారిని, నా కారునే ఆపి గుర్తింపుకార్డు అడుగుతారా? నేనేంటో చూపిస్తా’’ అంటూ ఓ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ప్రదర్శించిన అధికార దర్పం ఐదుగురు చిరుద్యోగుల పొట్టకొట్టింది. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ కార్యదర్శి, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి కార్తికేయ మిశ్రా ఆగ్రహానికి వెంకటపాలెం టోల్ప్లాజా సిబ్బంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారును ఆపి, నిబంధనల ప్రకారం టోల్ఫీజు కట్టాలని లేదా గుర్తింపుకార్డు చూపించాలని అడగడమే ఆ ఉద్యోగులు చేసిన పాపమా? ఈ ఘటన ప్రస్తుతం రాష్ట్ర అధికార, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
గురువారం కార్తికేయ మిశ్రా విజయవాడ బైపాస్లోని వెంకటపాలెం టోల్గేట్ మీదుగా ప్రయాణిస్తున్నారు. టోల్గేట్ వద్దకు రాగానే గేటు ఎత్తాలని ఆయన డ్రైవర్ సిబ్బందిని కోరారు. నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపు కోసం గుర్తింపు కార్డు చూపించాలని సిబ్బంది అడిగారు. దీంతో కారులో ఉన్న కార్తికేయ మిశ్రాకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. సీఎంవో కార్యదర్శి అని చెబుతున్నా, ఐడీ కార్డు అడుగుతారా అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.
10 నిమిషాల పాటు కారులోనే : విషయం తెలుసుకున్న టోల్గేట్ ఇన్ఛార్జి అక్కడికి చేరుకుని, మీరు ఎవరనే విషయాన్ని సిబ్బందికి తెలియక పోవడం వల్ల పొరపాటు జరిగిందని క్షమించాలని కోరారు. అయినా శాంతించని ఆయన ‘‘మీరు సారీ చెప్పి వెళ్లిపొమ్మంటే నేను వెళ్లిపోవాలా? నేనేంటో చూపిస్తా’’ అంటూ పది నిమిషాల పాటు కారులోనే ఉండిపోయారు.
కార్యాలయానికి పిలిపించి మరీ : అక్కడి నుంచి వెళ్లిన తర్వాత ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు, టోల్ ప్లాజా నిర్వాహకులను కార్తికేయ మిశ్రా తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకున్నారు. తాను టోల్ గేట్ వద్దకు వచ్చిన సమయంలో విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది అందరినీ తక్షణమే ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించాలని ఆయన ఆదేశించారు.
కారుకు ముందు ఫ్లాగ్ లేకపోవడం, డ్రైవర్ స్పష్టంగా చెప్పకపోవడం వల్లే పొరపాటు జరిగిందని, వాహనాన్ని ఉద్దేశ పూర్వకంగా ఆపలేదని టోల్ నిర్వాహకులు వివరణ ఇచ్చినా, ఆయన ఏమాత్రం వినిపించుకోలేదని తెలిసింది. ఆ సమయంలో విధుల్లో ఉన్న ముగ్గురు టోల్ వసూలు సిబ్బంది, ఒక సూపర్వైజర్, షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జిని సైతం తొలగించాలని మిశ్రా పట్టుబట్టారు. దీంతో నిర్వాహకులు వారందరిని కూడా గురువారమే విధుల నుంచి తప్పించారు. నిబంధనలు పాటించడమే ఆ చిరుద్యోగుల పాలిట శాపంగా మారింది.
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