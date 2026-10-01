మహిళలు, అమ్మాయిలు ఇంకా వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారా? - ఇకపై ఈ నంబర్లతో ఫుల్స్టాప్ పెట్టండిలా!
బహిరంగ ప్రదేశాలు, బస్టాండ్లు, కాలేజీ, ఆఫీసుల్లో బాలికలను, మహిళలను వేధించే ఆకతాయిలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నారు. సమాజంలో మహిళల భద్రతను పటిష్టం చేయడానికి, వేధింపులను అరికట్టడానికి పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
Published : October 1, 2026 at 3:12 PM IST
Control Atrocities Against Women : ఇంట్లో లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎదురయ్యే వేధింపులు, హింస, అరాచకాలకు పాల్పడే దుర్మార్గుల చర్యలను మహిళలు మౌనంగా భరించాల్సిన అవసరం లేదు. మహిళల రక్షణకు, నేరస్థులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు పోలీసు శాఖ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ చర్యల గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం అవసరమైనప్పుడు వాటిని వినియోగించుకోవడం ద్వారా వీటిని అడ్డుకోవచ్చు.
బాలికలు లేదా వృద్ధ మహిళలు ఎవరైనా సరే ఇంట్లో, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, విద్యాసంస్థల్లో లేదా పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులు లేదా హింసను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. బాధితులు 100 లేదా 112 నంబర్లకు కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా వీలైతే సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఈ ఘటనల గురించి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం వల్ల కలిగే పరిణామాలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బాధితుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతారు. వారికి తగిన రక్షణ కల్పిస్తారు.
ఏం చేయాలంటే?
- విద్యాసంస్థల్లో తోటి విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు లేదా ఇతర సిబ్బంది ఎవరి నుంచైనా వేధింపులు ఎదురైతే, ఆ విషయాన్ని ప్రిన్సిపల్కు తెలియజేయాలి. తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించి వారి సహాయంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
- పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులను అరికట్టడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విస్తృత ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. సహోద్యోగులు, పై అధికారులు లేదా ఇతర సిబ్బంది నుంచి ఎదురయ్యే అవాంఛిత స్పర్శ, బెదిరింపులు, బలవంతం చేయడం లేదా అసభ్య పదజాలం వాడటం వంటి వేధింపులను మహిళా ఉద్యోగులు మౌనంగా భరించాల్సిన పనిలేదు. ప్రతి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కార్యాలయంలో బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడానికి వీలుగా ఒక 'అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ'ని ఏర్పాటు చేయడం తప్పనిసరి. ప్రత్యామ్నాయంగా 'షీబాక్స్' అనే ప్రత్యేక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదులు చేయవచ్చు.
- వేధించేవారు లేదా ఇబ్బంది పెట్టేవారు ఎక్కడ, ఎప్పుడు ఎదురైనా బాలికలు వారిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. వారు వెంటనే తమ తల్లిదండ్రులకు లేదా విద్యాసంస్థ యాజమాన్యానికి సమాచారం అందించాలి. అలాగే సమీపంలోని పోలీసు సిబ్బందికి కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ సమస్యల గురించి బాలికలలో అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత మొదట తల్లిదండ్రులదే.
ప్రత్యేకంగా గృహిణుల కోసం
భర్త లేదా అత్తమామల నుంచి ఎదురయ్యే వేధింపులు లేదా హింసను మహిళలు మౌనంగా భరిస్తున్నంత కాలం అవి కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. బాధిత మహిళలు 9440700874 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
విదేశాలలో వేధింపులకు గురైతే ఫిర్యాదు ఇలా
విదేశాలపై ఉన్న ఆసక్తి లేదా తమ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందనే ఆశతో చాలా మంది విదేశాలకు వెళ్లేలా ఉండే వివాహ సంబంధాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు. అయితే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత కొందరు మహిళలు తమ భర్తలు, అత్తమామల నుంచి వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అటువంటి మహిళలకు అండగా నిలిచేందుకు, మహిళా భద్రతా విభాగం ఒక ప్రత్యేక ఎన్ఆర్ఐ సెల్ను ఏర్పాటు చేసింది. మీరు ఇక్కడ నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు లేదా 9440700911 నంబర్ ద్వారా అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురైతే ఇలా
బస్ స్టాప్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, మార్కెట్ల వంటి ప్రదేశాలలో ఆకతాయిల ఆగడాలు పెరిగిపోతున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఈవ్ టీజింగ్ వంటి నేరాలను అరికట్టడానికి, తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ 'షీ టీమ్స్'ను ఏర్పాటు చేసింది. సాధారణ దుస్తుల్లో ఉండే పోలీసు అధికారులు ఇలాంటి ఆకతాయిలపై చురుకుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురైన బాధితులు 8712656856 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా లేదా dsrsheteam@gmail.com కు ఈమెయిల్ పంపడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
'ఆన్లైన్' వేధింపుల నివారణ
ఆధునిక సాంకేతికత పెరగడంతో, వేధింపుల తీరు కూడా మారింది. కేవలం ఫోన్ నంబర్ సంపాదించడం ద్వారానే ఆకతాయిలు వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఆకతాయిల వల్ల ఆన్లైన్ వేధింపులు పెరుగుతున్నాయి. వారు అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపడం, ఏఐ ఉపయోగించి సృష్టించిన మార్ఫ్ చేసిన ఫోటోలను పంపి బాధితులను భయభ్రాంతులకు గురిచేయడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్న మహిళలు 1930 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలి.
మహిళలకు భరోసా కేంద్రాలు
అన్ని రకాల వేధింపుల బాధితులకు అండగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖకు చెందిన మహిళా భద్రతా విభాగం 'భరోసా కేంద్రాల'ను ఏర్పాటు చేసింది. లైంగిక వేధింపుల నుంచి గృహహింస వరకు వివిధ సమస్యలకు బాధితులు ఈ కేంద్రాల ద్వారా పరిష్కారం పొందవచ్చు. వైద్య సహాయం, కౌన్సెలింగ్తో పాటు, ఈ కేంద్రాలు బాధితులకు న్యాయపరమైన మద్దతును కూడా అందిస్తాయి. ఏ రకమైన వేధింపులకైనా గురైన మహిళలు 7382626437 లేదా 8712656858 నంబర్లకు కాల్ చేయడం ద్వారా, లేదా womensafety-ts@tspolice.gov.in లేదా womensafetyts@gmail.com కు ఈమెయిల్ పంపడం ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
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