వేధింపులకు గురైనప్పుడు ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియట్లేదా? - ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు అతివల్ని ఆదుకుంటాయి!
మహిళలపై పెరుగుతున్న వేధింపులు - అతివల కోసం ప్రత్యేకంగా టోల్ ఫ్రీ నంబర్లు ఏర్పాటు - ఆపత్కాలంలో సంప్రదించాలని సూచన - వేగంగా స్పందిస్తున్న షీ టీమ్స్ - న్యాయ సలహాలూ పొందే అవకాశం
Published : June 15, 2026 at 3:59 PM IST
Toll Free Number to Control Women Harrassment : బాలికలు, మహిళల కోసం ప్రత్యేక రక్షణ చట్టాలు కల్పించి, వారిని వేధింపులకు గురిచేసే వారికి కఠిన శిక్షలు విధిస్తున్నప్పటికీ, వారిపై ఆకృత్యాలు తగ్గడం లేదు. అతివలపై నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో వారు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లేందుకు జంకుతున్నారు. ఇదివరకు పోకిరీలు ప్రత్యక్షంగానే వేధించేవారు. సోషల్ మీడియా కారణంగా ఇప్పుడు ఆన్లైన్లోనూ జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భాల్లో ఏం చేయాలో తెలియక మానసికంగా, శారీరకంగా మరింత కుంగుబాటుకు లోనవుతున్నారు.
ఫిర్యాదు స్వీకరించి నిందితులను శిక్షించేలా : అనుకోకుండా ఏవైనా విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు, ఊహించని ప్రమాదాలు జరిగిన సందర్భంలో వెంటనే ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక చాలా మంది మహిళలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతుంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లో అతివలకు అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు ప్రత్యేక టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను కేటాయించి, అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. వీటి ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన షీ టీమ్స్, భరోసా, సఖీ కేంద్రాలు శిక్షలు విధించేలా చేస్తున్నాయి.
విపత్కర సమయాల్లో అతివలు ఈ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు
- 1098 : బాలల రక్షణ, చైల్డ్లైన్, బాల్య వివాహాలను నివారించడం, బాలికలపై దాడులు, వేధింపులు అరికట్టడంతో పాటు తప్పిపోయిన చిన్నారులకు సంబంధించిన సమాచారం అందించేదుకు ఈ నంబర్ను సంప్రదించాలి.
- 181: మహిళలపై గృహహింస, వరకట్న వేధింపులు, పని చేసే ప్రాంతాల్లో లైంగిక వేధింపులు, బాలికలు, మహిళల అక్రమ రవాణా, ఆడపిల్లలను విక్రయించడాన్ని అరికట్టడానికి ఈ నంబర్ను కేటాయించారు. దీని ద్వారా మహిళలను రక్షించడంతో పాటు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా సమస్యకు తగిన పరిష్కారం కోసం సలహాలు, సూచనలు ఇస్తారు.
- 87126 59795 : ఇది షీ టీమ్కు సంబంధించిన వాట్సాప్ నంబర్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మహిళలను వేధింపులకు గురిచేయడం, ఇబ్బంది కలిగించే సైగలు చేయడం వంటి ఆకృత్యాలపై సమాచారం అందించవచ్చు. దీని ద్వారా నిందితులకు తక్షణమే గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
- 102 : ఈ నంబరుకు కాల్ చేసి సాధారణ పరిస్థితుల్లో బాలింతలు, గర్భిణులు, నవజాత శిశువులకు వైద్యం అందించడానికి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలంటే ఉచిత అంబులెన్స్ సేవలు పొందవచ్చు.
- 180059912345 : గర్భిణులు వారి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సలహాలు పొందడానికి వైద్యలను సంప్రదించి సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ నంబరు ద్వారా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు.
- 1930 : ప్రస్తుతం అధికంగా నమోదవుతున్న కేసులు సైబర్ మోసాలకు సంబంధించినవే. సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ మోసాలు జరిగినా, వేధింపులకు గురైనా ఈ నంబరుకు కాల్ చేయవచ్చు.
- 15100 : చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు పరిష్కార మార్గానికి న్యాయ సలహాలు అందించేందుకు ఈ నంబరుకు కాల్ చేసి న్యాయ సేవా అధికార సంస్థను సంప్రదించవచ్చు. ఈ సేవలు ఉచితంగానే అందిస్తారు.
శిక్షతో పాటు కౌన్సిలింగ్ కూడా : ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ల ద్వారా చాలా మంది బాధితులు ఆపద సమయంలో రక్షణ పొందారు. ముఖ్యంగా షీ టీమ్స్ ఫిర్యాదులను స్వీకరించి, క్షేత్రస్థాయిలో దూకుడుగా పని చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా ప్రముఖ బస్టాండ్లు, రద్దీ ప్రదేశాలు, కళశాలల దగ్గర మఫ్టీలో నిఘా వేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ రకంగా గతేడాది మొత్తం 3,826 మందిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. పోకిరీలకు శిక్షతో సరిపెట్టకుండా మళ్లీ ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడకుండా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా హెచ్చరించారు.
వేధింపులను మౌనంగా భరించొద్దు : నేర తీవ్రత ఆధారంగా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, తదుపరి చర్యల మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి జైలుకు తరలించారు. ఈ క్రమంలో బాలికలు, మహిళల జోలికి వచ్చిన వారి భవిష్యత్తు జైళ్లలనే గడిచిపోతుందని పోలీసులు హెచ్చరించారు. అతివలు వేధింపులను సహించరాదని, ఎదిరించి నిలిచేందుకు డయల్ 100 లేదా షీ టీమ్స్ వాట్సాప్ నంబర్ను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
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