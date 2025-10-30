టోల్​​ ఛార్జీ కడుతున్నారా - అత్యవసరంలో ఈ సేవలు పొందొచ్చు

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:59 PM IST

Emergency Services on National Highway: నేషనల్ హైవే పై ప్రయాణ సమయంలో ఫాస్టాగ్‌తో ఆటోమేటిక్‌గా టోల్‌ను వసూలు చేస్తుంటారు. డబ్బులు చెల్లించి ప్రయాణం చేసే మనకు టోల్‌ రుసుం వసూలు చేసే యాజమాన్యాలు కొన్ని సౌకర్యాల్ని కల్పించాలి. వాహనదారులకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ సేవలు వినియోగించుకోవడంపై అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇక ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోని టోల్‌ గేట్ల నుంచి వెళ్లే వాహనాలు 45 వేలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

వాహనం అకస్మాత్తుగా ఆగితే: టోల్‌ రోడ్డులో అకస్మాత్తుగా వాహనం ఆగిపోతే వాహనాన్ని లాగడం కోసం ఎక్కడి నుంచో ఎవరినైనా పిలవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకవేళ పెట్రోల్ లేదా డీజిల్‌ అయిపోయినా 1033కి కాల్‌ చేస్తే తక్షణ సాయం అందుతుంది. అదే విధంగా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే 1033 నంబరుకు ఫోన్​ చేస్తే అత్యవసర సేవలు అందిస్తారు. అలాగే పోలీసు సేవల కోసం 112 నంబరును సంప్రదించవచ్చు.

సౌలభ్యం, విశ్రాంతి సౌకర్యాలు: వాహనాలను పార్కింగ్‌ చేసేందుకు డ్రైవర్లు విరామం తీసుకునేందుకు స్థలాలు ఉండాలి. ఇంధన స్టేషన్లు, వాహన మరమ్మతు దుకాణాలు సమీపంలోనే ఉండాలి. నగదు డిపాజిట్/ఉప సంహరణ కోసం ఏటీఎం యంత్రాలు అందుబాటులో ఉండేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి.

ఎస్‌వోఎస్‌: జాతీయ రహదారులకు ఇరువైపులా ప్రతి 2 కిలోమీటర్లు లేదా 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో స్తంభాలకు అత్యవసర కాల్​ బాక్సులు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని ఎస్‌వోఎస్‌ పెట్టెలు ఉంటాయి. నేషనల్​ హైవేపై వాహనం మరమ్మతులకు గురైనా, ఇంధనం లేక ఆగిపోయినా, ఒకవేళ వెళ్లే ప్రాంతం తెలియకపోయినా, ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నా, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా తక్షణ సాయం కావాలంటే ఈ పెట్టెపై ఉండే బటన్‌ నొక్కితే చాలు. మనం ఉండే ప్రదేశం గురించి కంట్రోల్​ రూంకు సమాచారం అందుతుంది. వెంటనే టోల్‌ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సాయం అందిస్తారు.

రివార్డులు పొందవచ్చు: జాతీయ రహదారులపై వెళ్లే సమయంలో అత్యవసరాలు ఏర్పడితే పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరుగా మరుగుదొడ్లు సౌకర్యాలను హైవే అధికారులు కల్పిస్తున్నారు. పైగా ఈ మరుగుదొడ్లు పరిశుభ్రంగా లేకపోతే గనక వాటిని ఫొటో తీసి ‘రాజమార్గ్‌ యాత్ర’ యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తే రివార్డులు సైతం ఇస్తున్నారు.

కేవలం 15 నిమిషాల్లో అత్యవసర సేవలు: ప్రయాణికులకు తాగునీరు ఇతరత్రా సేవలతో పాటు ఏదైనా ఊహించని ప్రమాదాలు జరిగితే ప్రథమ చికిత్స అందించాలి. అదే విధంగా ఘటనా స్థలానికి అంబులెన్సును కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం 1033 టోల్‌ ఫ్రీ నంబరుకు ఫోన్​ చేస్తే సమీపంలోని టోల్‌ప్లాజాకు సమాచారం వెళ్తుంది. అక్కడ ఉన్న అంబులెన్స్‌ కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుంటుంది.

ఉమ్మడి జిల్లాలోని టోల్‌గేట్లు:

  • చెన్నై-బెంగళూరు: మహాసముద్రం (బంగారుపాళ్యం)
  • చిత్తూరు-తిరుపతి: గాదంకి
  • చిత్తూరు-కడప: తేనేపల్లి (పూతలపట్టు)
  • రేణిగుంట-నాయుడుపేట: మేర్లపాక (శ్రీకాళహస్తి)
  • కృష్ణగిరి-పలమనేరు: దానమయ్యగారిపల్లె(వి.కోట)
  • విల్లుపురం-మంగళూరు: నాయకనేరి (వి.కోట)
  • కలకత్తా-చెన్నై: బోధనం (చిల్లకూరు)
  • ఏర్పేడు- వెంకటగిరి: చింతలపాలెం

