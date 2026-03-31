హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై టోల్ రుసుముల తగ్గింపు - షరతులు వర్తిస్తాయి
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై టోల్ రుసుముల తగ్గింపు - కొన్ని వాహనాలపై రూ.5 చొప్పున తగ్గింపు - ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు - భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గింపులు ఉంటాయా?
Published : March 31, 2026 at 1:24 PM IST
Toll Fees Reduction On Hyderabad Vijayawada National Highway : హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడను కలిపే కీలక రహదారి ఎన్హెచ్-65. ఈ హైదరాబాద్–విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించే వాహనదారులకు స్వల్ప ఉపశమనం లభించింది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం, కొన్ని వాహనాలపై టోల్ రుసుములను రూ.5 చొప్పున తగ్గించారు. ఏప్రిల్ 1 (మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటాక) అర్ధరాత్రి నుంచి ఇది అమల్లోకి వస్తుంది. ఇది చిన్న మొత్తమే అయినప్పటికీ, తరచూ ఎన్హెచ్-65 మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి కొంత ఆర్థిక భారం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
టోల్ రుసుముల తగ్గింపు - ఎక్కడ ఎలా? : ఈ మార్గంలో ఉన్న ముఖ్య టోల్ప్లాజాలైన పంతంగి, కొర్లపహాడ్, చిల్లకల్లు వద్ద కొందరు వాహనాలపై రుసుములు తగ్గించారు. ముఖ్యంగా 3 యాక్సిల్ కమర్షియల్ వాహనాలు, కార్లు, జీపులు, వ్యాన్లకు ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది. అయితే అన్ని వాహనాలకు కాకుండా, కొన్ని కేటగిరీలకే ఈ తగ్గింపు పరిమితమైంది.
పంతంగి టోల్ప్లాజా వివరాలు : పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద 3 యాక్సిల్ కమర్షియల్ వాహనాలకు ఒకవైపు ప్రయాణానికి రూ.290 నుంచి రూ.285కు తగ్గించారు. అదే విధంగా, 24 గంటల్లో ఇరువైపులా ప్రయాణానికి రూ.435 నుంచి రూ.430కి తగ్గించారు. ఈ మార్గంలో భారీ వాహనాలు ఎక్కువగా ప్రయాణించడంతో ఈ తగ్గింపు కొంత ఉపశమనం కలిగించనుంది.
కొర్లపహాడ్ టోల్ప్లాజా మార్పులు : కొర్లపహాడ్ టోల్ప్లాజా వద్ద కూడా 3 యాక్సిల్ వాహనాలపై రూ.5 చొప్పున తగ్గింపు అమలు చేశారు. ఒకవైపు ప్రయాణానికి రూ.450 నుంచి రూ.445కి తగ్గగా, 24 గంటల్లో రిటర్న్ ప్రయాణానికి రూ.675 నుంచి రూ.670కి తగ్గించారు. ఇది ముఖ్యంగా లాంగ్ రూట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాహనాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
చిల్లకల్లు టోల్ప్లాజా (ఏపీ) వద్ద రేట్లు : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చిల్లకల్లు టోల్ప్లాజా వద్ద కూడా పలు వాహనాలపై తగ్గింపు ఉండనుంది. కార్లు, జీపులు, వ్యాన్లకు ఒకవైపు ప్రయాణానికి రూ.105 నుంచి రూ.100కు తగ్గించారు. 2 యాక్సిల్ వాహనాలకు రూ.350 నుంచి రూ.345కు తగ్గించారు. 3 యాక్సిల్ వాహనాలకు 24 గంటల్లో ఇరువైపులా ప్రయాణానికి రూ.570 నుంచి రూ.565కి తగ్గించారు.
మిగిలిన వాహనాలకు యథాతథ రుసుములు : ఈ మార్పులు అన్ని వాహనాలకు వర్తించవు. కొన్ని వర్గాల వాహనాల రుసుములు యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి. అంటే బస్సులు, భారీ మల్టీ యాక్సిల్ వాహనాలు లేదా ఇతర కేటగిరీలకు ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
ప్రయాణికులకు ఎంత లాభం? : రూ.5 తగ్గింపు చిన్నదిగా కనిపించినప్పటికీ, రోజూ ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వాణిజ్య వాహనాలకు ఇది క్రమంగా గణనీయమైన ఆదా కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా ట్రక్కులు, సరుకు రవాణా వాహనాలు ఎక్కువగా ప్రయాణించే ఈ రహదారిపై, దీర్ఘకాలంలో ఈ తగ్గింపు ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది.
భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గింపులు ఉంటాయా? : మొత్తానికి ఎన్హెచ్–65పై టోల్ రుసుముల తగ్గింపు వాహనదారులకు చిన్న ఉపశమమని చెప్పవచ్చు. భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గింపులు లేదా మార్పులు ఉంటాయా అన్నది చూడాల్సి ఉంది. కానీ ప్రస్తుతం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రయాణికులకు కొంత సానుకూల సంకేతంగా భావించవచ్చు.
