సంక్రాంతికి శాటిలైట్ ద్వారా టోల్ ఫీజు వసూలు! - ఇక ప్లాజాల వద్ద ఆగకుండానే దూసుకుపోవచ్చు
హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై పంతంగి ప్లాజా వద్ద ట్రయల్ రన్ - వాహనాలు ఆగకుండా నేరుగా వెళ్లేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్న ఎన్హెచ్ఏఐ - ఆటంకం లేకపోతే బూత్ నుంచి నిమిషానికి 20 వాహనాలు వెళ్లే అవకాశం
Published : January 9, 2026 at 7:05 AM IST
Toll Fees Collected Via Satellite : సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై టోల్ ప్లాజాల వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరే పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఫాస్టాగ్ విధానం అమలులోకి వచ్చాక వాహనదారులకు కొంతమేర ఇబ్బందులు తప్పాయి. ఆ కొద్దిసేపూ ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు ఆగకుండా నేరుగా వెళ్లేందుకు నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) తీవ్రంగా సన్నాహాలు చేస్తోంది. టోల్ రుసుమును శాటిలైట్ ద్వారా ఆటోమేటిక్గా వసూలు చేసేందుకు సంబంధించిన ట్రయల్ రన్ను యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద గురువారం సాయంత్రం నిర్వహించారు.
అరగంట పాటు ట్రయల్ రన్ : పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద మొత్తంగా 16 టోల్బూత్లు పని చేస్తున్నాయి. విజయవాడ మార్గంలో ఎనిమిది టోల్ బూత్లను తెరిచి ఉంచారు. ఒక్కో బూత్లో అరగంట పాటు ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. వాహనాల నంబరును కెమెరా గుర్తించిందా? సెన్సర్ ద్వారా టోల్ వసూలైందా లేదా ఏమైనా వాహనాలు టోల్ చెల్లించకుండా నేరుగా వెళ్లాయా? అనే వివరాలను పరిశీలించారు. అప్పుడప్పుడు ఒక్కో వాహనం నుంచి టోల్ వసూలు కాలేదని గుర్తించారు. ఇలాంటి లోపాలను సరిదిద్దే ప్రయత్నంలో ఎన్హెచ్ఏఐ, టోల్ప్లాజా అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
చేతి గన్తో రెండు బూత్లు : వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే విజయవాడ మార్గంలో మరో రెండు టోల్ బూత్లను కూడా తెరవనున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఈ బూత్లలో హ్యాండ్ గన్ (చేతి యంత్రం) ద్వారా ఫాస్టాగ్లను స్కాన్ చేసి టోల్ ఫీజు వసూలు చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియను కూడా ట్రయల్ రన్లో భాగంగా అధికారులు పరిశీలించారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఒక్క పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్దే ఈ విధానాన్ని అమలులోకి తేనున్నారు. వాహనం ఫాస్టాగ్ను సెన్సర్ కేవలం మూడు సెకన్లలోనే స్కాన్ చేస్తుంది. ఎలాంటి ఆటంకం లేకపోతే బూత్ నుంచి నిమిషానికి 20 వాహనాలు వెళ్లడానికి వీలుగా మంచి అవకాశం ఉంది.