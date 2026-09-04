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రాష్ట్రంలో నెత్తురోడిన రహదారులు - వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు దుర్మరణం

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు మృతి - తీవ్రంగా గాయపడిన తోడికోడళ్లకు ఆస్పత్రిలో చికిత్స - ఇంటికి మరో రెండు నిమిషాల్లో చేరుకుంటారనగా ఘోరం

Two Brothers Die in Konaseema
వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో అన్నదమ్ములు సహా ముగ్గురు దుర్మరణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 2:02 PM IST

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Two Brothers Die in Konaseema Car Accident : రాష్ట్రంలో జరిగిన వేర్వేరు రోడ్డు ప్రమాదాలు ముగ్గురి ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి. రెప్పపాటులో జరిగిన ఈ ప్రమాదాలు ఆయా కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపాయి. డా బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఇంటికి మరో రెండు నిమిషాల్లో చేరుకుంటారనగా జరిగిన కారు ప్రమాదంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు దుర్మరణం చెందారు. మరో ఘటనలో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టి ఓ విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలకు సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రెండు నిమిషాల్లో ఇల్లు చేరుకుంటారనగా : డా బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా మల్కిపురం మండలం లక్కవరంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. లక్కవరం గ్రామానికి చెందిన ముదునూరి రామభద్ర రాజు, ఆయన సోదరుడు వెంకటసుబ్బరాజు ఇద్దరూ తమ భార్యలతో కలిసి బంధువుల ఇంటికి భీమవరం వెళ్లారు. అక్కడ పనులు ముగించుకుని ఉదయం కారులో స్వగ్రామానికి తిరుగు పయనమయ్యారు. కారు లక్కవరం శివారులోని ఓఎన్జీసీ సైట్ వద్దకు చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పింది. వేగంగా వెళ్లి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఓ కొబ్బరి చెట్టును బలంగా ఢీకొట్టింది.

ఈ ప్రమాదంలో కారు ముందు సీట్లలో కూర్చున్న అన్నదమ్ములు రామభద్ర రాజు, వెంకటసుబ్బరాజు ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలారు. వెనుక సీట్లో ఉన్న వారి భార్యలు (తోడికోడళ్లు) ఇద్దరికీ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం గమనించిన స్థానికులు వెంటనే స్పందించారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరో రెండు నిమిషాలు ప్రయాణిస్తే తమ ఇంటికి సురక్షితంగా చేరుకునేవారు. అంతలోనే మృత్యువు వారిని కబళించింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు మృతి చెందడంతో లక్కవరం గ్రామంలో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

లైన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మృతి : మరో రోడ్డు ప్రమాదం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. మక్కువ మండలానికి చెందిన శ్రీనివాసరావు విద్యుత్ శాఖలో లైన్‌మెన్‌గా పని చేశారు. ఇటీవలే ఆయనకు లైన్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పదోన్నతి లభించింది. దీంతో ఆయన కురుపాంలో విధుల్లో చేరారు. కాగా, శ్రీనివాసరావు తన స్వగ్రామం నుంచి ద్విచక్రవాహనంపై సీతానగరం బయలుదేరారు.

మార్గమధ్యలో సీతానగరం మండలం చినబోగిలి సమీపంలోకి రాగానే వేగంగా వచ్చిన ఓ గుర్తుతెలియని వాహనం శ్రీనివాసరావు బైక్‌ను ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో కిందపడిన ఆయన తలపై నుంచి ఆ వాహనం చక్రాలు వెళ్లడంతో శ్రీనివాసరావు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. మృతుడికి భార్య, పిల్లలు ఉన్నారు. సమాచారం అందుకున్న సీతానగరం పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పరిశీలించి, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన వాహనం కోసం గాలిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

LAKKAVARAM ACCIDENT
TWO BROTHERS DIE IN CAR ACCIDENT
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ROAD ACCIDENT IN LAKKAVARAM
TWO BROTHERS DIE IN KONASEEMA

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