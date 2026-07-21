తెలంగాణకు వర్ష కబురు - నేడు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు
పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు - ఆదివారం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు పలు చోట్ల మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు
Published : July 21, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 10:33 AM IST
Rain Update In Telangana : రాష్ట్రంలో నేడు వర్ష సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. తాజాగా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ఉత్తర కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మంగళవారం ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని సూచించింది.
ఈ జిల్లాల్లో వర్షసూచన : ఉపరితల ఆవర్తనంతో ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వరంగల్, హనుమకొండ, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో గడిచిన రెండు రోజుల్లో అంటే ఆదివారం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు పలుచోట్ల భారీగా, మరికొన్ని చోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షాలు నమోదయ్యాయి. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ (యు)లో 10.1 సెంటిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నల్గొండ జిల్లా కట్టంగూరు 8.2, నిజామాబాద్ గ్రామీణ మండలం మల్కాపూర్ 8.1 సెం.మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. మెదక్లో 4.8, సిద్దిపేటలోని కుకునూర్పల్లిలో 4.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో 4.3 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది.
వర్షాల కోసం పలు ప్రాంతాల్లో పూజలు : రాష్ట్రంలో వర్షాభావం దృష్ట్యా చిలుకూరి బాలాజీ దేవాలయంలో వరుణ జపం చేస్తున్నారు. దీనికోసం గండిపేట చెరువులో పండితులు వైదిక అనుష్టానం నిర్వహించారు. వర్షాలు కురిసి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ ప్రత్యేక కలశంతో చెరువు వద్ద పూజలు చేశారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు లక్ష్మీనరసింహన్ నేతృత్వంలో వరుణ జపం జరిపించారు. 108 సార్లు వరుణ జప మంత్రాలు పారాయణం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.
వర్ష పాశుపత వరుణ యాగం : యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ కొండపైన ఉన్న అనుబంధ ఆలయమైన పర్వత వర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో 'వర్ష పాశుపత వరుణ యాగం' ఆలయ అర్చకులు ప్రారంభించారు. ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు ఈ యాగం నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి సస్యశ్యామలమైన పాడి పంటలతో విలసిల్లాలని వరుణ యాగం చేపట్టారు. మొదటి రోజు వరుణ యాగంలో భాగంగా గణపతి పూజ, పుణ్యాహవాచనం, రక్షాబంధనం, అఖండ దీపారాధన, పంచగవ్య ప్రాసనము నిర్వహించి యాగాన్ని ప్రారంభించారు. వరుణయాగంలో ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
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