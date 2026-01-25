ఓటు సామాన్యుడి చేతిలో వజ్రాయుధం - నేడు జాతీయ ఓటరు దినోత్సవం
నెల్లూరు జిల్లాలో 18 నుంచి 35 ఏళ్ల యువత 9 లక్షలు - వీరిలో ఓటు నమోదుకు దూరంగా 15 శాతం మంది, గత ఎన్నికల్లో 79.63 శాతమే నమోదైన పోలింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 4:03 PM IST
Voters Details in Nellore District occassion of National Voters Day: ప్రజలు ఎంత చైతన్యవంతమై ఓటుహక్కును పొంది తద్వారా దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటారో సుపరిపాలనకు అంత బాటలు వేసినవారవుతారు. కానీ కారణాలేవైనా ఓటు ద్వారా దేశ ప్రగతికి దిశా నిర్దేశం చేసే సువర్ణావకాశం ఉన్నప్పటికీ కొందరు దీనిని పట్టించుకోవడం లేదు. నేడు జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
యువతలో ఆసక్తి పెరగాలి: 18 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య వయసు యువత సుమారు 8 నుంచి 9 లక్షల మంది ఉండగా అందులోని కనీసం పది నుంచి 15 శాతం మంది అంటే కేవలం 80,000 నుంచి లక్షన్నర వరకు ఓటు నమోదు ప్రక్రియకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు స్థానిక సమాచారం. అయితే త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రానున్నాయి. ఇప్పటికైనా యువతలో ఓటు చైతన్యం, ఆసక్తి పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఆలోచన మారాలి: ఓటుతో మంచి ప్రజాప్రతినిధిని ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎంతో మంది వివిధ కారణాలను సాకుగా చూపిస్తూ పోలింగ్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. గత ఎన్నికల్లో 79.63 శాతమే పోలింగ్ నమోదవడం గమనార్హం. కొత్త ఓటర్లు యువ చైతన్యంతో ఓటు వేసేందుకు ముందుకొస్తేనే సమాజానికి మేలు జరుగుతుందనే దృక్పథం అందరిలో రావాలి.
జిల్లాలోని మొత్తం 700 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా వీటిల్లో రోడ్లు, విద్యా, వైద్య సదుపాయాలు మెరుగుపడాలన్నా, మనం ఎన్నుకోబోయే ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రతినిధే కీలక పాత్ర. అంటే ప్రజలే ఓటు ద్వారా మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకునే ఆవశ్యకత అనివార్యంగా ఉంది.
ఓటు హక్కు ఓ వజ్రాయుధం: నేను మీకు ఆస్తిని ఆయుధాన్ని ఇవ్వలేదు. అంతకు మించిన ఓటు హక్కు అనే వజ్రాయుధాన్ని అందించాననే డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ మాటలను అందరూ గుర్తుచేసుకోవాలి. ఓటుహక్కు ద్వారా పోరాడి రాజులవుతారో? అమ్ముడుపోయి బానిసలు అవుతారో? నిర్ణయం మీ చేతుల్లోనే ఉందని ఆయన తన విలువైన సందేశాన్ని భారత ప్రజలకు అందించారు.
ఈ ఏడాది ఓటర్ల దినోత్సవం థీమ్: ప్రతి ఏడాది జనవరి 25న జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం, ప్రతి పౌరుడిలో ఓటు హక్కుపై అవగాహన పెంచడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఈ రోజునే 1950లో భారత ఎన్నికల సంఘం ఏర్పడింది. ఈ ఏడాది జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవానికి "మై ఇండియా, మై ఓట్" అనే థీమ్ను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
గతంలో: ప్రజల ఓట్లు తీసెయ్యడం లేదా మార్చేసే ఓట్ల దొంగలు రాష్ట్రంలోకి చొరబడ్డారని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. నకిలీ ఓట్ల చేరికల పట్ల ప్రతిఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా సూచించారు. ఎప్పటికప్పుడు మీ ఓటు ఉన్నదీ, లేనిదీ చెక్ చేసుకోవాలని కోరారు. ఓటు లేని వారు వెంటనే ఓటు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తెలిపారు.
యువకులంతా ఓటు నమోదు చేసుకోవాలి: ప్రజాపాలన తీసుకు రావడానికి ప్రజలందరికీ ఉన్న ఏకైక ఆయుధం ఓటేనని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ గుర్తు చేశారు. దీనిని సద్వినియోగించుకొని, వైఎస్సార్సీపీ సైకో పాలన అంతమొందించడంలో యువ ఓటర్లంతా కీలకపాత్ర పోషించాలని పిలుపునిచ్చారు.
జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా మన ఓటే మన భవిష్యత్తు అని ప్రతిఒక్కరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నిరంకుశత్వ పాలన పోవాలంటే ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరారు. 18 ఏళ్లు నిండిన అర్హులైన యువతీ, యువకులంతా స్వచ్ఛందంగా ఓటు నమోదు చేసుకోవాలని నారా లోకేశ్ సూచించారు.
రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఓట్ల దొంగలు వచ్చారు: చంద్రబాబు
ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు కీలకం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవగాహన ర్యాలీలు