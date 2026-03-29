అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహరించిన తీరు తీవ్ర దుమారం - శాసనసభలో నాటకీయ పరిణామాలు
తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాల్లో నాటకీయ పరిణామాలు - ఎమ్మెల్యే కౌశిక్రెడ్డి ప్రవర్తనశైలితో దుమారం - అవమానించేట్లు వ్యవహరించడం, చేతి వేళ్లతో కాల్చేస్తామనే సూచనల నేపథ్యంలో మండిపడ్డ మంత్రులు, సీఎం
Published : March 29, 2026 at 8:34 PM IST
Today Telangana Assembly : తెలంగాణ శాసనసభలో ఈరోజు నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. బీఆర్ఎస్ సభ్యుల ఆందోళన, నినాదాలతో సభ మారుమోగింది. సీనియర్ నాయకుడు కడియం శ్రీహరిపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి చేసిన ప్రవర్తన, అక్రమ మైనింగ్ దర్యాప్తు డిమాండ్లు, బీఆర్ఎస్ సభ్యుల సస్పెన్షన్ ఇవన్నీ శాసనసభను కుదిపేశాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కేంద్ర బిందువులుగా నిలిచాయి. ఏవైనా ఆధారాలు ఇస్తే ఎవరిపైనైనా చర్యలకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, ఇందులో రాజీ ధోరణి ఉండదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా పద్దులపై చర్చ కొనసాగింది. ఇవాళ శాసనసభ ప్రారంభం నుంచే బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అక్రమ మైనింగ్పై సభా సంఘం వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనకు దిగారు. స్పీకర్ ఎంత చెప్పినా బీఆర్ఎస్ సభ్యులు వినిపించుకోకుండా నిరసనలు, నినాదాలు చేశారు. విపక్ష బీఆర్ఎస్ సభ్యులు పోడియం వైపు వెళ్లే ప్రయత్నం చేయగా మార్షల్స్ అడ్డుకున్నారు. ఇదే సమయంలో కామారెడ్డి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణా రెడ్డి అక్రమ మైనింగ్ వ్యవహారంపై సభా సంఘం వేయాలని ప్రభుత్వానికి సూచించే ప్రయత్నం చేయగా అధికార పక్షం అడ్డుకుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అక్రమాలపై సీబీఐకి ఇస్తే 48 గంటల్లో తేల్చేస్తామని కిషన్ రెడ్డి పదే పదే అన్నారని తాము అసెంబ్లీ వేదికగా తీర్మానం చేసి సీబీఐకి కేసు ఇచ్చామని ఇప్పటివరకు అతీగతీ లేదని స్వయంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకున్నారు.
యజమానులను బెదిరించి : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టునే కాదు, ధరణి పోర్టల్ను అడ్డుపెట్టుకుని జరిగిన భూ బదలాయింపు అక్రమాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సభలో ప్రస్తావించారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా బాలానగర్లో ప్రైవేటు పరిశ్రమ యజమానులను బెదిరించి హరీశ్ రావు సోదరుడు మహేశ్ రావు వందల ఎకరాల భూములు తన పేర బదలాయించుకున్నారని సీఎం నిర్దిష్ట ఆరోపణలు చేశారు. హరీశ్ రావు నిజాయితీపరుడని కేటీఆర్, వెంకటరమణా రెడ్డి నమ్మితే హౌస్ కమిటీ వేయడానికి ఒప్పుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
2014 నుంచి ఇప్పటివరకు జరిగిన అక్రమ మైనింగ్ మొత్తం వ్యవహారంపై సీబీసీఐడీ విచారణకు ఆదేశించామని హౌస్ కమిటీలు నివేదికలు ఇచ్చినా మళ్లీ ప్రభుత్వ విచారణ సంస్థకే వెళ్లాల్సి ఉంటుందన్న సీఎం అందుకే నేరుగా సీబీసీఐడీకి అప్పగించామని వివరించారు. అక్రమ మైనింగ్ విషయంలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అయినా, రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబమైనా ఇందులో ఉంటే ఆధారాలు బయటపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సభావేదికగా ప్రకటించారు.
పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ప్రవర్తనపై దుమారం : ఇదే సమయంలో సీనియర్ శాసన సభ్యుడు కడియం శ్రీహరి బీఆర్ఎస్ నాయకుల వైఖరిని తప్పుబడుతూ మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహరించిన తీరు తీవ్ర దుమారం రేపింది. కడియం శ్రీహరిని అవమానించేట్లు బాడీ లాంగ్వేజ్ను ప్రదర్శించడం, చేతి వేళ్లతో కాల్చేస్తామన్న భావన వచ్చేట్లు వ్యవహరించడంపై అధికార పక్షం నాయకులు తీవ్రంగా స్పందించారు.
దళిత, ఆదివాసీ ప్రజాప్రతినిధులతోపాటు 20మందికిపైగా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ విప్లు కౌశిక్ రెడ్డి వైఖరిని తప్పుబట్టారు. సభా సాంప్రదాయాలను తుంగలో తొక్కేట్లు వ్యవహరించిన కౌశిక్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. భారీ సంఖ్యలో సభ్యులంతా స్పందించడంతో పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారంపై అటు ముఖ్యమంత్రి ఇటు శాసనసభా వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబులు స్పందించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ ఘటన సభలోని అధికార పక్షం అంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి కౌశిక్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు.
రూల్ పొజిషన్ : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకుని దళిత సభ్యుల పట్ల బీఆర్ఎస్ వైఖరిని సభలో ఎండగట్టారు. తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు తొలి ముఖ్యమంత్రి దళితుడే అవుతారని కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీ తుంగలో తొక్కారని, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా భట్టి విక్రమార్కను నియమించి తర్వాత తొలగించారని ఆరోపించారు. స్పీకర్గా దళితుడు ఉండవద్దనే వాళ్లు పోడియం ముందుకు వచ్చి నిరసన చేస్తున్నారని దళితులు మంత్రులుగా ఉండకూడదని కుట్రలు చేసి కుల వివక్ష ప్రదర్శిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. శాసనసభ నియమావళి ఏమి చెబుతోందో సభలో వివరించారు. సభలో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే ఏలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, సభ జరగకుండా అడ్డుకుంటే ఏలాంటి చర్యలు ఉంటాయో సభా నాయకుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూల్ పొజిషన్ వివరించారు.
పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారాన్ని నైతిక హక్కుల కమిటీకి సిఫార్సు చేయాలని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసే వరకు సభలో ఆందోళన చేసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేయాలని కూడా తీర్మానం పెట్టారు. శాసనసభ ఆ తీర్మానాలు రెండింటికీ ఆమోదముద్ర వేసింది. అంతకు ముందు బీఆర్ఎస్ నాయకుల ఆందోళనను దృష్టిలో ఉంచుకుని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అక్రమ మైనింగ్పై సీబీసీఐడీ విచారణకు ఆదేశించారని రాష్ట్ర స్థాయిలో దాని కంటే పెద్దది లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ పద్దులపై చర్చ జరగాల్సి ఉందని ఏ అంశాలు లేవనెత్తినా సమాధానం చెప్పేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.
హౌస్ కమిటీలను బ్లాక్మెయిల్కు : సభలో బీఆర్ఎస్ నాయకుల తీరుపై ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సైతం తీవ్రంగా స్పందించారు. అనుభవం ఉన్న నాయకులు కేటీఆర్, హరీశ్ రావు సభా సంప్రదాయాలను తుంగలో తొక్కుతున్నారని, గతంలో తాము వేసిన హౌస్ కమిటీలను బ్లాక్మెయిల్కు వాడుకున్నారని ఆరోపించారు. కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారాన్ని ఎథిక్స్ కమిటీకి ప్రతిపాదించడం, స్పీకర్ పోడియం వద్ద ఆందోళన చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను రెండు రోజులపాటు సస్పెండ్ చేశారు.
