నిరాశాజనకంగానే పొగాకు కొనుగోళ్లు - మూడ్రోజుల్లో మరింత పతనమైన పొగాకు ధర
రాష్ట్రంలో తీరని పొగాకు రైతుల కష్టాలు - మూడ్రోజుల్లో మరింత పతనమైన పొగాకు ధరలు - కిలోకి రూ.200 లోపే పలుకుతున్న సగటు ధర -పొగాకు కొనుగోలు తిరస్కరణలు తగ్గి, ధరలు పెరగాలన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:53 AM IST
Tobacco Farmers Facing Huge Losses Amid Falling Prices : రాష్ట్రంలో పొగాకు రైతుల కష్టాలు తీరడం లేదు. ధరలు మరింత దారుణంగా పతనమయ్యాయి. సగటు ధర కిలోకి 200 రూపాయల లోపే పలుకుతోంది. పొగాకు కొనుగోలులో తిరస్కరణలు తగ్గి, ధరలు పెరిగాలని ఇటీవల సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక ఆదేశాలిచ్చినా వ్యాపారుల తీరు మాత్రం మారలేదు. గతంలో 25శాతం ఉన్న తిరస్కరణలు 50శాతానికి పైగా చేరాయి. ఇప్పటివరకు 32 మిలియన్ కిలోల పొగాకు కొనుగోలు చేయగా మిగిలిన పంటకు ఎన్నినెలలు పడుతుందో అనే ఆందోళన రైతుల్ని వెంటాడుతోంది.
గురు, శుక్ర, శనివారాల్లో పొగాకు ధరలు మరింత పతనమయ్యాయి. పొగాకు కొనేందుకు వ్యాపారులు మొండికేస్తున్నారు. గురువారం హైదరాబాద్లో పొగాకు రైతులు, వ్యాపారులతో కేంద్ర వాణిజ్యశాఖ అదనపు కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించినా పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు. సరికదా? మరింత క్షీణించింది. పొగాకు పండించేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే బోర్డు అధికారులు హైదరాబాద్లో సమావేశం పెట్టడం, ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలూ తీసుకోకపోవడంపై రైతుల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. పొగాకు బోర్డు ద్వారా కొనుగోళ్లు చేయిస్తే పరిస్థితి కొంతైనా మెరుగుపడుతుందని అన్నదాతలు కోరుతున్నా అధికారుల్లో ఉలుకూ, పలుకూ లేదు.
ప్రస్తుతం కిలో రూ.180- 190కు కొనుగోలు : రాష్ట్రంలోని దక్షిణాది నల్ల, తేలిక నేలల్లో గతంలో బ్రైట్ రకాల్ని కిలో 250 రూపాయల వరకు కొనుగోలు చేశారు. ఇటీవల అదే రకం బేళ్లకు కిలో 180 నుంచి 190 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. లోగ్రేడ్ రకాన్ని కొనడం లేదు. రాష్ట్రంలో ఉత్తరాది నల్లనేలల పరిధిలో గతేడాది గరిష్ఠంగా కిలోకు 456రూపాయల వరకు దక్కింది. ఈ ఏడాది కనీసం 300 ఉంటుందని రైతులు ఆశించారు. శనివారం సగటు ధర 236.69 మాత్రమే ఉంది. అందుకే రెండుచోట్ల తిరస్కరణలు భారీగా పెరిగాయి. రాష్ట్రంలోని దక్షిణాది నల్ల, తేలిక నేలల్లో పండించే కిలో పొగాకు సగటు ధర 200 తగ్గకుండా చూడాలని ప్రభుత్వం చెబుతుంటే శనివారం SBS పరిధిలో 189.11 రూపాయల మాత్రమే సగటు ధర దక్కింది. SLS పరిధిలో సగటు ధర 194.32 రూపాయలు దక్కింది. కనిష్ఠ ధర కిలోకి 160 రూపాయలు లభిస్తోంది. ఈ నేఫథ్యంలో కనిగిరి వేలం కేంద్రానికి శనివారం 377 పొగాకు బేళ్లను అమ్మకానికి తీసుకురాగా 128 మాత్రమే వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారు. 55.97శాతం బేళ్లను తిరస్కరించారు. కొయ్యలగూడెంలో 52.73శాతం, వెల్లంపల్లి కేంద్రంలో 48.93 శాతం తిరస్కరణలు ఉన్నాయి. టంగుటూరు వేలం కేంద్రంలో 598 బేళ్లు తెస్తే 242 కొనుగోలు చేయగా 318 వెనక్కి పంపేశారు. తిరస్కరణలు శుక్రవారం 53.18శాతం, శనివారం 31.76 శాతంగా నమోదయ్యాయి.
పరిస్థితుల్ని సాకుగా చూపుతున్న వ్యాపారులు : రాష్ట్రంలో 142 మిలియన్ కిలోల పొగాకు ఉత్పత్తికి బోర్డు అనుమతించింది. 232 మిలియన్ కిలోల ఉత్పత్తి వస్తుందని అంచనా వేసింది. అయితే ఇప్పటివరకు కొనుగోలు చేసింది 32 మిలియన్ కిలోలే. వేలం ప్రారంభించి నాలుగు నెలలు కావస్తున్న మిగిలిన పంట కొనాలంటే ఎన్ని నెలలు పడుతుందో అనే ఆందోళన రైతుల్ని వెంటాడుతోంది. NLS 83.50 మిలియన్ కిలోల ఉత్పత్తి వస్తుందని అంచనా వేయగా ఇప్పటివరకు కొనుగోలు చేసింది 6.61 మిలియన్ కిలోలే. ఈ నెల 8వ తేదీన సచివాలయంలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పొగాకు వ్యాపారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇండెంట్ ఇచ్చి కొనకపోతే రైతుల పరిస్థితి ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు. అయితే వారు మెరుగైన ధరలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేమని చెబుతున్నారు. ఆర్డర్లు లేకపోవడం, పన్ను భారం, ఇతర పరిస్థితులను కారణంగా చూపి వారు వేలం కేంద్రాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. ఐటీసీ, జీపీ, పీఎస్ఎస్, ఇతర సంస్థలు కూడా నామమాత్రంగానే కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. పొగాకు కొనుగోలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానిదే అయినప్పటికీ, రైతులు సంక్షోభంలో ఉన్న సమయంలో క్షేత్రస్థాయిలోకి దిగి కొనుగోలు చేసే ఆలోచన కూడా చేయడం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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