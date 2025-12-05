ETV Bharat / state

21 రోజులతో లైఫ్​లో మ్యాజిక్ - ఆలస్యమెందుకు కొత్త పనులు మొదలెట్టేయండి మరీ!

వాయిదాలు వేయడాన్ని ఆపేయండి - ఈ నియమంతో అధిక బరువుకు గుడ్​బై - ఆటంకాలు 21 రోజులు చేస్తే ఆ పని అలవాటుగా మారుతుందంటున్న నిపుణులు

Let's Start New Things With 21 days
Let's Start New Things With 21 days (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Let's Start New Things With 21 days : ప్రతీ ఒక్కరు జీవితం పై కొత్త ఆశలతోనే కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిస్తారు. ఈ ఏడాది చేయాలనుకొని, చేయలేకపోయినవన్నీ రిజల్యూషన్స్​ పేరుతో సరికొత్తగా మొదలుపెట్టాలనుకుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ఆరోగ్యంపై నూతన రోజుల్లో ఆసక్తి కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. చాలా మంది అనుకుంటారు, కానీ అమలు చేయరు. అనుకున్న పని మొదలవ్వాలంటే ఇప్పటినుంచి రంగంలోకి దిగాల్సిందే.

ఇన్ని రోజులు చేసి చూడు : ఏదైనా మంచి పనిని మొదలెట్టాలంటే సమయం సందర్భం చూసుకోవాల్సిన పనిలేదు.ఆ వాయిదా మనసత్వాన్ని పక్కన పెట్టేయాలి. కొత్త సంవత్సరం నుంచి ఏదో చేసేద్దాం, అనే ఆలోచనల్లో మునిగిపోతుంటారు. ప్రయత్నాలు చూస్తే శూన్యం. చాలా వరకు డిసెంబర్​ 31 రాత్రి రిజల్యూషన్స్​ అనుకొని, మొదటి నుంచి ప్రారంభిస్తారు. నిజానికి ఏదైనా ఒక పనిని ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా 21 రోజుల పాటు చేస్తూ ఉంటే ఆ పని అలవాటుగా మారుతుంది. అందుకే గొప్ప గొప్ప వాళ్లందరు ఏదైనా పని అలవాటుగా మారాలంటే ఇరవై ఒక రోజులు చేయండని సలహా ఇస్తారు.

మద్యానికి పాడండి చరమగీతం : మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం అని ఎంత ప్రచారం చేస్తున్న దానికి రెండితలుగా ప్రజలు బానిసలవుతున్నారు. ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు మద్యపానమే కారణం. ఒక్క రోజే అని మొదలు పెడతారు, తర్వాతి రోజు మళ్లీ మాములే. ఈ అలవాటు వల్ల కాలేయం, మెదడు, మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. డీఅడిక్షన్‌ సెంటర్‌లో నిపుణుల సూచనలతో మద్యపానాన్ని పూర్తిగా మానేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ఇప్పటి నుంచే కసరత్తు చేస్తే, విజయం మీదే అవుతుంది.

బరువు తగ్గడం పై ఫోకస్​ చేయాలి : భారతదేశంలో ఊబకాయం సమస్య ఆందోళనకరంగా ఉంది. నగరంలోనైతే 40 శాతం మంది అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. జంక్​ఫుడ్​ తినడం వల్ల ఒంట్లో కేలరీలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదంటే ఇంటి ఆహారానికే ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి. అన్ని రకాల పోషకాలు శరీరానికి అందుతాయి.

"శరీరం ఫిట్​గా ఉంటేనే అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉంటారు. రోజూ అరగంట వాకింగ్​ చేస్తే 100 నుంచి 200 కాలరీలు బర్న్​ అవుతాయి. వాకింగ్ చేయాలని అనుకుంటారు కానీ ఇంటికే పరిమితమవుతారు. ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వ్యాయామం చేస్తేనే మంచిది. మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, ఊబకాయం పలు రకాల క్యాన్సర్ల నివారణకు వ్యాయామమే కీలకం. రోజు ఒక గంటపాటు సమయాన్ని వ్యాయామం కోసం వెచ్చిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు. ఇప్పటినుంచే రంగంలోకి దిగితే మంచిది" - డాక్టర్‌ శ్రీనివాస్‌, మానసిక నిపుణులు

సమయం కేటాయించు : జీవితంలో ఎంత బిజీగా ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు కొంత సమయం కేటాయించడం అలవాటు చేసుకోవాల్సిందే. మనిషికి మనిషే తోడు. పిల్లలతో ఆడుకోవడం, స్నేహితులతో మాట్లాడటం, ఊళ్లలో ఉన్న పెద్దవాళ్లను పలకరించడం లాంటి చేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గతుంది. అప్పుడే చేసే పనిని కొత్తగా చేయవచ్చు. ఉత్సహాంగా చేయవచ్చు. ఇప్పటినుంచే ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

'ఈ 21 రోజుల్ని పక్కాగా వాడుకుంటా'

TAGGED:

21 రోజుల మ్యాజిక్
21 DAYS NEW BIGINNGS
WHAT CHANGES WILL COME IN 21 DAYS
21 DAYS CHANGE YOUR HABITS
21 DAYS CHANGE YOUR HABITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.