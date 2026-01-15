స్లీపర్ బస్సులపై కేంద్రం కసరత్తు - ఇకపై టైప్ అప్రూవల్ ఉన్న వాటికే రిజిస్ట్రేషన్!
స్లీపర్ బస్సులకు కొత్త మార్గదర్శకాలను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న కేంద్రం - కఠిన నిబంధనల రూపకల్పనకు కసరత్తు - ప్రయాణికుల భద్రత, ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా కొత్త నిబంధనలు
Published : January 15, 2026 at 12:43 PM IST
Sleeper Passenger Safety and Accident Prevention : ఈ మధ్య కాలంలో దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు స్లీపర్ బస్సులకే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత చూపుతున్నారు. దీంతో స్లీపర్ బస్సుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని పలు కంపెనీలు ఇష్టారాజ్యంగా బెర్తులు ఏర్పాటు చేసి రోడ్డెక్కిస్తున్నాయి. సీటర్ బస్సులనే స్లీపర్గా మార్చి ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్లీపర్ బస్సుల ప్రమాదాలు పెరుగుతుండడం, ప్రాణనష్టం అధికంగా ఉండటంతో కేంద్ర ఉపరితల రవాణాశాఖ ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించింది. దేశవ్యాప్తంగా స్లీపర్ బస్సులకు కొత్త మార్గదర్శకాలను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దీనిపై కేంద్రం రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలను కోరుతోంది.
రాష్ట్రం నుంచి వెయ్యికి పైనే బస్సులు : సీటర్తో పోలిస్తే స్లీపర్ బస్సులు ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు ప్రమాద తీవ్రత అధికంగా ఉంటోంది. సీటర్లో అయితే వెంటనే సీట్లోంచి లేచి బయటకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. స్లీపర్లో రెండు బెర్తులు కలిసే ఉన్నందువల్ల ఒక ప్రయాణికుడు దిగిన తర్వాత గానీ మరొకరు దిగలేరు. అంతేకాదు దీనికి తోడు కొందరు యజమానులు కూర్చునేందుకు వీలుగా తయారైన బస్సులను స్లీపర్లుగా మార్చుతుండటంతో సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది. ఎమర్జెన్సీ సీట్ల దగ్గర కూడా బెర్తులు వేయడం, అత్యవసర సమయంలో కిటికీలను పగలగొట్టేందుకు సుత్తెలు పెట్టకపోవడం, బెర్తుల సంఖ్య పెంచేందుకు బస్సు పొడవు పెంచడం వంటి నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారు.
హైదరాబాద్ నుంచి ప్రధానంగా విజయవాడ, బెంగళూరుతో పాటు విశాఖపట్నం, తిరుపతి, కేరళలోని కొన్ని నగరాలకు స్లీపర్ బస్సులు తిరుగుతున్నాయి. వీటి సంఖ్య 1000కి పైనే ఉంటుందనీ ఇందులో 25 శాతం కూడా తెలంగాణలో రిజిస్ట్రేషన్ కాలేదని రవాణాశాఖ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. నిబంధనలు ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కోలా ఉండటంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇక్కడి నుంచి నడుపుతున్నారు. దేశంలో పలు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
టైప్ అప్రూవల్ ఉన్న వాటికే రిజిస్ట్రేషన్? : స్లీపర్ బస్సుల అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లు, భద్రతా లోపాలపై కేంద్రం దృష్టి సారించింది. ఈ మధ్య జరిగిన అక్రమాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలను నియంత్రించే మార్గాలేంటని రాష్ట్రాలను ఇటీవల దిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో కోరినట్లు తెలిసింది. చైనా, జర్మనీ దేశాల్లో స్లీపర్ బస్సులపై నిషేధమున్న విషయాన్ని ఈ సమావేశంలో ప్రస్తావించారు.
ఇక్కడ స్లీపర్ కోచ్లో సమస్యలు ఉన్న నేపథ్యంలో టైప్ అప్రూవల్ ఉన్న బస్సులకే రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పుణెకు చెందిన ఓ సంస్థ స్లీపర్ బస్సులకే రిజిస్ట్రేషన్లు, భద్రత ప్రమాణాలకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను రూపొందించినట్లు సమాచారం. వీటన్నింటిపై రాష్ట్రాలతో చర్చించిన కేంద్రం అందులో నుంచి మెరుగైన అంశాలను తీసుకోవడంతో పాటు అదనంగా మరిన్ని మార్గదర్శకాలను చేర్చడంపై రాష్ట్రాల అభిప్రాయం కోరినట్లు తెలిసింది.
ప్రమాదాలకు ఇవీ కారణాలు :
- ఇప్పుడు తిరుగుతున్న బస్సుల్లో 50 శాతం పైగా స్లీపర్ ఏసీ బస్సులే ఉంటున్నాయి. వీటి లోపల భాగం చాలా ఇరుగ్గా ఉంటోంది. అగ్ని ప్రమాదాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు వెంటనే బయటకు వచ్చే అవకాశం తక్కువ.
- ప్రతి బస్సులోనూ అగ్ని ప్రమాదాలను నియంత్రించే రక్షణ వ్యవస్థ ఉండాలి. చాలా వాటిల్లో ఇలాంటివి ఉండటం లేదు.
- ఎమర్జెన్సీ ద్వారం ఉన్నచోట్ల కూడా సీట్లు ఏర్పాటు, అదనపు సీట్ల నిర్మాణంతో ప్రమాద సమయాల్లో ఇవి అంతగా ఉపయోగపడటం లేదు.
- ట్రావెల్స్ సంస్థలు బస్సుల కండీషన్పై ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేపట్టకపోవడం.
- స్లీపర్ బస్సుల అడుగు భాగంలో సరుకు నిల్వకు ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. వీటిలో అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే నేరుగా ప్రయాణికులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
