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ట్రాఫిక్‌కు చెక్​ పెట్టేందుకు టీమార్స్‌ - గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్‌ సిబ్బంది కేటాయింపు!

టీజీసీఎస్‌బీ ఈగల్‌ తరహాలో త్వరలోనే సరికొత్త బ్యూరో - 900 మంది పోలీసులతో రోడ్డు భద్రతకు ప్రాధాన్యం - ట్రాఫిక్‌ చలానాల్లో 50 శాతం నిధులు కేటాయించే అవకాశం - ప్రభుత్వానికి చేరిన ప్రతిపాదనలు

TRAFFIC MANAGEMENT AND ROAD SAFETY BUREAU
TRAFFIC IN HYDERABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 8:31 AM IST

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Traffic Management And Road Safety Bureau in Telangana : తెలంగాణలో మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి ఈగల్‌, సైబర్‌ నేరాల నియంత్రణకు టీజీసీఎస్‌బీ ఇప్పుడు ఈ కోవలోనే తెలంగాణలో మరో సరికొత్త డిపార్ట్​మెంట్ ట్రాఫిక్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ బ్యూరో(టీమార్స్‌) అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ట్రాఫిక్‌ ఇక్కట్ల పరిష్కారం కోసం పోలీస్‌ ఉన్నతాధికారుల ఆలోచనల నుంచి ఈ విభాగం ఏర్పడనుంది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో ట్రాఫిక్‌ విభాగాలు ఏ పోలీస్‌ యూనిట్‌కు అవే ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయే తప్ప రాష్ట్రమంతటా ఒకే విధంగా లేవు. టీజీసీఎస్‌బీ, ఈగల్‌ మాదిరిగా రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మానిటరింగ్ లేదు.

ఏటా సుమారు 7 వేల మరణాలు : రాజధాని హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో తరచూ ట్రాఫిక్‌ ఇక్కట్లతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్న క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సైతం తన వాహనశ్రేణికి ట్రాఫిక్‌ విభాగం ఇచ్చే గ్రీన్‌ఛానల్‌ సదుపాయాన్ని వీలైనంత తక్కువ సమయానికి కుదించాలని ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా సుమారు 7 వేల మరణాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రోడ్డు భద్రతతోపాటు ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందుల పరిష్కారం దిశగా పోలీస్‌ ఉన్నతాధికారులు ఈ కొత్త బ్యూరోను తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించారు. ప్రభుత్వం వద్దకు చేరిన ప్రతిపాదనల ఫైల్​కు ఆమోదం లభిస్తే ట్రాఫిక్‌ సమస్యల పరిష్కారానికి ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

నిధుల సమీకరణకు చలాన్ల నుంచే : ఉల్లంఘనలకు పాల్పడిన వాహనదారులకు ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు చలానాలను విధిస్తుండగా మరోపక్క సిగ్నళ్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం జీబ్రా క్రాసింగ్‌లు, స్టాప్‌ లైన్లు తరచూ చెరిగి స్పష్టంగా కనిపించకపోవడం గుంతల రోడ్లు తదితర ఇబ్బందులతో వారు తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాస్తవానికి మున్సిపల్, ఆర్‌అండ్‌బీ శాఖల మధ్య కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. కొత్త బ్యూరోను ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో నిధుల సమీకరణకు ఉన్నతాధికారులు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఏటా రూ.400 కోట్ల నుంచి రూ.600 కోట్ల మేర ట్రాఫిక్‌ చలానాల రూపంలో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూరుతోంది. అందులో ఒక్క రూపాయి కూడా ట్రాఫిక్‌ పోలీస్‌ డిపార్ట్​మెంట్​కు రావడం లేదు. ఇకపై ఇందులో 50 శాతం మేర ట్రాఫిక్‌ విభాగానికి కేటాయించాలని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ప్రతిపాదించారు.

అదనపు డీజీపీ లేదా ఐజీ బాస్​గా : కొత్త ట్రాఫిక్ బ్యూరో అదనపు డీజీపీ లేదా ఐజీ ర్యాంకు అధికారి బాస్​గా ఏర్పాటు కానుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 900 మంది సిబ్బందికి ప్రత్యేకంగా ట్రాఫిక్‌ నిర్వహణ బాధ్యతల్ని ఇవ్వనున్నారు. ఇటీవలే మావోయిస్టుల ప్రభావం తగ్గడంతో గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్‌ల నుంచి కొంత మందిని వెనక్కి రప్పించారు. ఆ సిబ్బందిని ఇప్పుడు ఈ కొత్త ట్రాఫిక్ విభాగానికి కేటాయించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్‌ నిబంధనల అమలులో ఒకే తరహా పాలసీ పాటించనున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్య ఇలా

  • రాజధాని రోడ్లపై రోజూ సుమారు 95 లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నాయి.
  • రోజుకు కొత్తగా దాదాపు 1,500 వాహనాల వరకు రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి.
  • ఒక్క హైదరాబాద్‌ జిల్లాలోనే ఏకంగా 40.73 లక్షల వాహనాలు ఉన్నాయి.
  • కేవలం 217 చదరపు కిలో మీటర్ల విస్తీర్ణమున్న ఈ జిల్లాలో ఒక్కో చదరపు కిలో మీటరుకు 18,770 వాహనాలున్నాయి.

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భారీ వర్షాల భయంతో ముందే పంపిస్తే అంతా ట్రాఫిక్​లో ఇరుక్కుపోయారు

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