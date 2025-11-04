ETV Bharat / state

మరోసారి తెరపైకి ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి, ఎంపీ కేశినేని వివాదం - విచారిస్తున్న టీడీపీ క్రమశిక్షణ కమిటీ

తెలుగుదేశం పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుకు తిరువూరు వివాదం - 'ఎక్కడా లేని సమస్య తిరువూరులోనే ఎందుకు'

Thiruvuru MLA Kolikapudi Appears Before TDP Disciplinary Committee
Thiruvuru MLA Kolikapudi Appears Before TDP Disciplinary Committee (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:12 PM IST

Tiruvuru MLA Kolikapudi Appears Before TDP Disciplinary Committee : తెలుగుదేశం పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందు తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు హాజరయ్యారు. ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్‌ (చిన్ని), కొలికపూడి మధ్య వివాదం నేపథ్యంలో ఇరువురూ క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందు హాజరుకావాలని ఇటీవల పార్టీ ఆదేశించింది. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 16నెలల కాలంలో ఎమ్మెల్యే కొలికిపూడి 3వ సారి క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుకు వచ్చారు. ఎక్కడా లేని సమస్య తిరువూరులోనే ఎందుకు వస్తోందంటూ ఇప్పటికే పలుమార్లు అధినేత చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు హాజరయ్యారు. తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావుతో పాటు క్రమశిక్షణ కమిటీలోని కొనకళ్ల నారాయణరావు, వర్ల రామయ్య, ఎంఏ షరీఫ్‌, పంచుమర్తి అనురాధ ఎదుట ఆయన హాజరై వివరణ ఇచ్చారు. ఎంపీ కేశినేని చిన్ని సైతం క్రమశిక్షణ కమిటీ ముందుకు వచ్చారు. వరుస వివాదాలకు కేంద్రబిందువుగా మారుతున్న ఇద్దరు నేతలపై తెలుగుదేశం అధిష్టానం సీరియస్​గా ఉంది. ఇద్దరు నేతలను విచారణ అనంతరం క్రమశిక్షణ కమిటీ అధినేతకు నివేదించనున్నట్లు వివరించారు.

ఇరువురి మధ్య వివాదం: గత కొన్ని రోజులుగా తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు, విజయవాడ ఎంపీ చిన్నిల మధ్య వాగ్వాదం నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ మాటల యుద్ధం కాస్తా బ్యాంకు లావాదేవీల వరకు వెళ్లింది. ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం డబ్బులు ఇచ్చానంటూ తిరువూరు ఎమ్మెల్యే కొలికపూడి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ విడుదల చేశారు. ఎంపీ చిన్ని అనుచరులకు ఎంత డబ్బులు ఎక్కడ ఇచ్చింది వివరాలతో కొలికపూడి వాట్సప్ స్టేటస్ పెట్టారు. 2024 ఎన్నికల్లో తిరువూరు టీడీపీ టిక్కెట్ కోసం కేశినేని చిన్ని తనను రూ.5 కోట్లు అడిగితే వివిధ మార్గాల్లో వాటిని ఎంపీ మనుషులకు ఇచ్చినట్లు కొలిపూడి వెల్లడించారు. తాను ఇచ్చిన డబ్బు మొత్తం వివరాలపై రేపు మాట్లాఫుకుందాం అని స్టేటస్​లో పెట్టారు.

కఠిన చర్యలకు వెనకాడబోను - తిరువూరు విభేదాలపై సీఎం చంద్రబాబు సీరియస్‌

అప్పుడు దేవుడు - ఇప్పుడు దెయ్యం : కొలికపూడి ఆరోపణలపై స్పందించిన ఎంపీ కేశినేని చిన్ని వివాదం అధిష్ఠానం దృష్టికి వెళ్లిందన్నారు. అంతా అధిష్టానం చూసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. మొన్నటివరకు కొలికపూడి తనను దేవుడన్నారని ఇప్పుడు దెయ్యం ఎందుకయ్యానో సమాధానం చెప్పాలన్నారు. చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్​ను విమర్శించే వారిని తాను శత్రువుల్లాగే చూస్తానని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో అంటకాగే నాయకుడిని తాను కాదన్న సంగతి తెలిసిందే.

తిరువూరు విభేదాలపై సీఎం గతంలోనే స్పందించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారాన్ని పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీకి అప్పగించారు. కొలికిపూడి శ్రీనివాసరావు, కేశినేని చిన్నీ ఇద్దరినీ పిలిచి మాట్లాడాలని సూచించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇరు వర్గాల నుంచి వివరణ తీసుకుని తనకు నివేదించాలని ఆదేశించారు. విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక తాను ఇద్దరితో మాట్లాడతానని తెలిపారు. పార్టీ క్రమశిక్షణ ఎవరు ఉల్లఘించినా ఉపేక్షించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. విభేదాలు ఈసారి కొలిక్కిరాకుంటే కఠిన చర్యలకు వెనుకాడనని చంద్రబాబు స్పష్టం చేసిన విషయం విదితమే.

'వాళ్లతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు' - కేశినేని, కొలికపూడి వ్యవహారంపై చంద్రబాబు సీరియస్‌

