డబ్బు కోసం యువకుడి కిడ్నాప్ - రూ.6 కోట్లకు టెలిగ్రామ్ ఛానెల్ విక్రయం
స్నేహం ముసుగులో యువకుడి కిడ్నాప్ - హవాలా మార్గంలో రూ.6 కోట్ల కాజేత - ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టు - పరారీలో మరో ముగ్గురు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:24 AM IST
Kidnap Incident in Tirupati : టెలిగ్రామ్ ఛానెల్ విక్రయించి, తద్వారా నగదు కాజేసేందుకు ఓ యువకుడిని అతని స్నేహితులే కిడ్నాప్ చేసిన ఘటన తిరుపతిలో కలకలం రేపింది. తిరుపతి రూరల్ పీఎస్ సీఐ మద్దయ్యచారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం చంద్రగిరి మండలం కొటాల గ్రామానికి చెందిన సుమంత్ యూకేలో ఎంఎస్ పూర్తి చేసి, ‘నాని క్రికెట్ ప్రిడిక్షన్’ అనే టెలిగ్రామ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఛానల్కు 1.85 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. దీంతో అతనికి అనధికారికంగా మంచి ఆదాయం సమకూరేది.
రూ.5 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్: ఈ క్రమంలో చంద్రగిరి మండలంలోని బోడింబాయికి చెందిన గౌతమ్, తిరుపతి రూరల్ పైడిపల్లికి చెందిన మనోజ్, యశ్వంత్రెడ్డిలు ఆయనకు స్నేహితులు అయ్యారు. సుమంత్తో కలిసి పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు, ఆయన పెట్టే ఖర్చు చూసి ఆశ్చర్యపోయేవారు. సుమంత్ను కిడ్నాప్ చేసి, రూ.5 కోట్లు ఇవ్వమని డిమాండ్ చేద్దామని ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. డబ్బులు ఇవ్వకుంటే చంపేస్తామని బెదిరిద్దామని ఆ ముగ్గురూ పక్కా ప్లాన్ చేసుకున్నారు.
సుమంత్ ఇండోనేషియాలోని బాలి పర్యటన ముగించుకుని జూలై 29న బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చారు. అతను తిరిగి వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు తాము బెంగళూరులోనే ఉన్నామని, తమ కారులో ఊరికి వెళ్దామని అతన్ని రమ్మని పిలిచారు. వారిని నమ్మి సుమంత్ వారితో వెళ్లారు. కానీ వారు అతన్ని శ్రీనివాసమంగాపురంలోని "యూష్ హోమ్స్టే"కు తీసుకెళ్లి నిర్బంధించారు. వారి స్నేహితులైన చంద్రగిరి కొత్తపేటకు చెందిన బాలాజీ, చరణ్, వాజిద్ బాషాల ద్వారా సుమంత్పై దాడి చేయిస్తూ, రూ.5 కోట్లు ఇవ్వకుంటే చంపేస్తామని బెదిరించారు.
రూ.6 కోట్లకు ఛానెల్ విక్రయం: హోమ్స్టేలో ఉంటే తమ బండారం బయటపడుతుందనే భయంతో, నిందితులు సుమంత్ను హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో ఉన్న మనోజ్ అపార్ట్మెంట్కు తరలించారు. అక్కడ 20 రోజుల పాటు అతన్ని నిర్బంధించి వేధించారు. చివరకు వారు ఆ ఛానెల్ను ఉత్తర భారత్కు చెందిన వ్యక్తులకు రూ. 6 కోట్లకు విక్రయించారు.
3 విడతలుగా తిరుపతికి తరలింపు: సికింద్రాబాద్కు చెందిన హవాలా ఏజెంట్ లావిష్ ద్వారా కొంత నగదు రూపంలోనూ, మరికొంత ఇతరుల బ్యాంక్ ఖాతాలకు మళ్లించారు. ఈ మొత్తంలో రూ.1.46 కోట్లను మూడు విడతలుగా తిరుపతికి తరలించారు. ఆగస్టు 22న రాత్రి, కిడ్నాపర్లు ఆదమరిచి ఉండగా, సుమంత్ లండన్కు చెందిన తన స్నేహితురాలికి సమాచారం అందించారు. ఆమె తెలంగాణ డీజీపీకి మెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేసింది. అనంతరం కేపీహెచ్బీ పోలీసులు ఆ అపార్ట్మెంట్లో దాడి చేసి, గౌతమ్, మనోజ్లను అరెస్టు చేయడంతో పాటు సుమంత్ను రక్షించారు. అక్కడి నుంచి పోలీసులు రూ.30 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మళ్లీ చంపేస్తామని బెదిరింపులు: పోలీసులు గేమింగ్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి, నిందితులను విడిచిపెట్టారు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, సుమంత్కు బాలాజీ నుంచి చంపేస్తామని బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీనిపై సుమంత్ ఆగస్టు 28న తిరుపతి రూరల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనికి సంబంధించి గురువారం తిరుపతి నగరంలోని కాలూరు క్రాస్ వద్ద బాలాజీ, చరణ్, వాజిద్ బాషాలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితులైన గౌతమ్, మనోజ్, యశ్వంత్ల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని సీఐ తెలిపారు.
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