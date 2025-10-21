'ఆరోపణలకు ఆధారాలు చూపండి' - భూమన కరుణాకర్రెడ్డికి పోలీసుల నోటీసులు
Tirupati Police Notices to Bhumana Karunakar Reddy: తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణశాలలో గోవుల మృతిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ టీటీడీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకర్రెడ్డికి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టాయి. టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్రెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా ఎస్వీ వర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు భూమనకు విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.
నోటీసులు: ఎస్వీ వర్సిటీ పీఎస్ పరిధిలో నమోదైన కేసుకు సంబంధించి భూమన కరుణాకర్రెడ్డికి పోలీసులు అధికారిక నోటీసులు పంపారు. విచారణ కోసం ఆయన వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాలన్నారు. గోవుల మృతి ఘటనపై చేసిన ఆరోపణలకు తగిన ఆధారాలు సమర్పించాలని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.
కాగా కొద్ది నెలల క్రితం భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణశాలలో గోవులు అనారోగ్యంతో మృతి చెందుతున్నాయి, గోశాల నిర్వాహణలో నిర్లక్ష్యం చోటు చేసుకుంటోందని ఆరోపించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై పెద్ద వివాదం చెలరేగింది. టీటీడీ అధికారులు వెంటనే భూమన చేసిన ఆరోపణలను ఖండించారు. “గోశాలలో గోవులకు సరైన సంరక్షణ, ఆహారం, వైద్య సదుపాయాలు అందిస్తున్నాం. ఆయన ఆరోపణల్లో వాస్తవం లేదు” అని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.
రాజకీయ స్పందన : భూమన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ చర్చకు దారి తీశాయి. పలువురు మంత్రులు ఆయన వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూమన కరుణాకర్రెడ్డి గతంలో టీటీడీ చైర్మన్గా పని చేశారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే భూమన ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని కొందరు మంత్రులు వ్యాఖ్యానించారు. భూమన చేసిన వ్యాఖ్యలు టీటీడీ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీశాయని, భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు పేర్కొన్నారు.
ఫిర్యాదు వివరాలు : టీటీడీ బోర్డు సభ్యుడు భానుప్రకాష్రెడ్డి, ఈ వ్యాఖ్యలపై ఏప్రిల్ 17న ఎస్వీ వర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. భూమన చేసిన ఆరోపణలు అసత్యమని, గో సంరక్షణశాల ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీశాయని ఆయన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. భూమన వ్యాఖ్యలు టీటీడీపై విశ్వాసం ఉంచిన భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీశాయని, ప్రజల్లో తప్పుదారి చూపించే విధంగా ఉన్నాయని ఆరోపించారు. ఈ ఫిర్యాదుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, విచారణ ప్రారంభించారు.
పోలీసులు ఇప్పటికే టీటీడీ అధికారుల నుంచి వివరాలు సేకరించారు. భూమన చేసిన వ్యాఖ్యల మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఆయన ఆరోపణలకు ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని నిర్ధారించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. విచారణలో భాగంగా భూమన వ్యక్తిగతంగా హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు. విచారణ అనంతరం కేసుపై మరింత స్పష్టత రానుంది.
భూమనపై కేసు నమోదుతో తిరుపతి రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దీనిని రాజకీయ ప్రతీకార చర్యగా భావిస్తున్నారు. టీటీడీ అనుకూల వర్గాలు మాత్రం “భూమన ఆరోపణలు నిరాధారమని విచారణలో తేలిపోతాయి” అని అంటున్నారు. ఈ వ్యవహారం రాజకీయంగా మరింత ఉద్రిక్తతకు దారి తీయవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
