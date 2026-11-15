తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్కు అంతర్జాతీయ సొబగులు - చివరి దశకు ఆధునికీకరణ పనులు
Tirupathi Railway Station Works : ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో రైల్వేస్టేషన్ సరికొత్త సొబగులద్దుకుంటోంది. భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు సౌకర్యాలు కల్పించేలా ఆధునిక హంగులతో సిద్ధమవుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:04 PM IST
ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో రైల్వేస్టేషన్ సరికొత్త సొబగులద్దుకుంటోంది. భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా ప్రయాణికులకు సౌకర్యాలు కల్పించేలా ఆధునిక హంగులతో సిద్ధమవుతోంది. సగటున రోజుకు లక్షన్నర మంది ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా రాకపోకలు సాగించేలా రైల్వే స్టేషన్ ముఖచిత్రం మారబోతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయి స్టేషన్గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో రూ.342 కోట్లతో చేపట్టిన పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి.
రోజూ 1.50లక్షల మంది ప్రయాణికులు : తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునికీకరణ పనులు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. విమానాశ్రయాలకు దీటుగా రైల్వేస్టేషన్లను ఆధునికీకరించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పనులు చేపట్టింది. తిరుపతి మీదుగా రోజూ దాదాపు 90 రైళ్ల ద్వారా 80వేల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల ద్వారా ఇకపై 1.50 లక్షల మంది ప్రయాణికులు సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా రాకపోకలు సాగించనున్నారు. రూ.342 కోట్లతో నాలుగేళ్ల క్రితం అభివృద్ధి, ఆధునికీకరణ పనులు ప్రారంభించారు. రైల్వేస్టేషన్ దక్షిణ ప్రవేశద్వారంతో పాటు నూతన భవనం, ఉత్తరం వైపు ప్రవేశద్వారం ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టారు. దక్షిణం వైపు పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఉత్తరం వైపు పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
అత్యాధునిక వెయిటింగ్ హాళ్లు, స్టాల్స్ : దక్షిణం వైపు విశాలమైన అప్రోచ్ రోడ్లతో పాటు మూడంతస్తుల ప్రధాన భవన నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. రెండో అంతస్తులో ప్రయాణికుల కోసం అత్యాధునిక వెయిటింగ్ హాళ్లు, స్టాల్స్,ఇతర సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మూడో అంతస్తును రైల్వే కార్యాలయాల కోసం కేటాయించారు. ఉత్తరం వైపు స్టేషన్ భవనాన్ని 3 అంతస్తులతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 3 లిఫ్టులు, 5 ఎస్కలేటర్లకు అదనంగా 25 లిఫ్టులు, 21 ఎస్కలేటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఫేజ్-2లో భాగంగా దక్షిణం వైపు ఉన్న మూడంతస్తుల భవనంపై మరో 10 అంతస్తుల భారీ భవనాన్ని నిర్మించనున్నట్లు స్టేషన్ డైరెక్టర్ తెలిపారు.
"విమానాశ్రయాలకు దీటుగా తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ప్రయాణికులకు మంచి అనుభూతిని కలిగించే విధంగా రైల్వేస్టేషన్ ఉంటుంది. 2027 మార్చి చివరికి నాటికి ఆధునికీకరణ పనులు పూర్తి చేస్తాం. అనంతరం రోజూ లక్షన్నర మంది సౌకర్యవంతంగా రాకపోకలు సాగించవచ్చు." - రంజిత్కుమార్, తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ డెరెక్టర్
తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ ఆధునికీకరణ పనులు మరో 5 నెలల్లో పూర్తవుతాయని అధికారులు తెలిపారు. స్టేషన్ ఆధునికీకరణ, అభివృద్ధి పనులు పూర్తయితే తిరుమల శ్రీవారిని దర్శంచుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
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