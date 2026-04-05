అమ్మకు తెలుసు 'ఆకలి' మనసు - పసిపిల్లలకు వరంగా మారిన 'మదర్ మిల్క్ బ్యాంక్'
అనాథ, అభాగ్య చిన్నారులకు వరంగా మారిన తల్లిపాల నిధి - రోటరీ క్లబ్ చొరవతో 500 యూనిట్ల తల్లిపాలు సేకరణ - తిరుపతి ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆస్పత్రిలోని వరంగా మారిన తల్లిపాల నిధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 12:02 PM IST
Tirupati Mothers Milk Bank : అన్ని దానాల్లోనూ అన్నదానం గొప్పదంటారు. అది పెద్దలకు, మరి చంటిపిల్లల మాటేమిటి? తల్లిపాలు తాగే వీలులేక ఆకలితో అలమమించే చిన్నారుల పరిస్థితేంటి? చిన్నారులకు తల్లిపాలే జీవశక్తి. కానీ అవి అందరికీ అందక ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి. ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలోనే సగటున వెయ్యి మంది శిశువులు ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి అభాగ్యులకు అండగా నిలుస్తోంది తిరుపతిలోని తల్లిపాల నిధి. రాయలసీమలోనే మొట్టమొదటి సారిగా ఏర్పాటైన ఈ మిల్క్ బ్యాంక్, బిడ్డలకు ప్రాణదాతగా మారిన తీరుపై ప్రత్యేక కథనం.
పుట్టిన వెంటనే తల్లి రొమ్ము పాలు తాగలేని పసికందుల కోసం తిరుపతి ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆస్పత్రిలోని తల్లిపాల నిధి ఒక వరంగా మారింది. రోటరీ క్లబ్ చొరవతో అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసి 500 యూనిట్ల తల్లిపాలను సురక్షితంగా భద్రపరుస్తున్నారు. రోజూ ఆసుపత్రిలో ప్రసవించే తల్లులతో పాటు ఇతర ఆసుపత్రులు, ఆసక్తి ఉన్న దాతల ఇళ్ల వద్దకు వెళ్తున్న ఆసుపత్రి సిబ్బంది తల్లిపాలను సేకరిస్తున్నారు. వాటికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి మూడు నెలల పాటు చెడిపోకుండా భద్రపరుస్తున్నారు. తల్లి పాలు దూరమై ఆకలితో అలమటించే పసికందులకు నిల్వ చేసిన ఆ పాలను అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ తమ బిడ్డలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని బాలింతలు చెబుతున్నారు.
రెండేళ్లలో 500 లీటర్ల పాలు దానం : ఎంతో మంది తల్లులు తమ దాతృత్వాన్ని చాటుకుంటూ తల్లిపాల నిధికి పాలు దానం చేస్తున్నారు. రెండేళ్ల వ్యవధిలో 3,876 మంది తల్లులు సుమారు 500 లీటర్ల పాలను దానం చేశారు. దాతల నుంచి సేకరించిన పాలతో 8,600 మంది చిన్నారుల ఆకలి తీర్చారు. తల్లిపాల దాతల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోందని ఆసుపత్రి సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
"రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుని 3వ సంవత్సరంలోకి వచ్చాం. మొదటి నుంచి ఇందులో డెవలప్మెంట్ బాగా జరుగుతోంది. ఆసుపత్రిల్లో ఉండే మదర్స్యే కాకుండా బయట నుంచి వచ్చి చాలా మంది మిల్క్ డొనేట్ చేస్తున్నారు. ఫోన్ చేస్తే వెళ్లి పాలు కలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఆ మిల్క్ను మేము పూలింగ్ ద్వారా మెుత్తం మిక్స్ చేసి దాన్ని పాశ్చరైజేషన్ చేసి మైక్రో బయాలజీ ల్యాబ్ పంపిస్తున్నాం. రిపోర్ట్స్ వచ్చాక ఆ మిల్క్ను డీప్ఫ్రీజ్లో 6 నెలలు వరకు స్టోర్ చేసుకుని ఉపయోగించుకోవచ్చు. చాలా బేబీస్కి రోటరీ క్లబ్ ద్వారా మిల్క్ను అందిస్తున్నాం" - ప్రసూన, స్టాఫ్ నర్స్
ఈ నంబర్ను సంప్రదించండి : రోటరీ క్లబ్ సాయంతో జరుగుతున్న సేవా కార్యక్రమంపై ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తల్లిపాలను దానం చేసిన కొందరిని కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో సన్మానించారు. చిన్నారుల కోసం పాలు దానం చేయాలనుకునే తల్లులు తిరుపతి ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆస్పత్రిలో తల్లిపాల నిధిని సంప్రదించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. దానం చేయాలనుకునే వారు 7893134949 నంబర్ను సంప్రదించి చిన్నారుల ఆకలి తీర్చేందుకు సహకరించాలని కోరుతున్నారు.
"చుట్టుపక్కల ఉన్న తల్లులు వాలంటరీగా మన మిల్క్ బ్యాంక్కి వచ్చి వాళ్ల ఓన్ మిల్క్ వాళ్లు స్టోర్ చేసుకుని వాళ్ల పిల్లలకి ఇవ్వడమే కాకుండా, ఎవరికైతే అవసంర ఉందో పాలు లేనటువంటి తల్లులు ఉన్నారో వాళ్లకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మూడవ సంవత్సరంలోకి ఎంటర్ అవుతున్న సందర్భంగా 24 మంది పాల దాతల్ని కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా సన్మానించుకున్నాం. మా వాలంటీర్స్ ఇంటి వద్దకే వెళ్లి పాలు సేకరించి, ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసి సేఫ్టీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అవసరమైన వారికి ఇవ్వడం ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమం. కలెక్టర్ సతీమణి కూడా పాల దాతగా ముందుకు రావడం చెప్పుకోదగ్గ విషయం."- ఆర్.ఆర్.రెడ్డి, ఆర్ఎం ప్రభుత్వ ప్రసూతి వైద్య ఆస్పత్రి
తల్లిపాలు దానం చేస్తున్నారు - పసిపిల్లల ఆకలి తీరుస్తున్నారు
