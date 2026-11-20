తిరుపతి రీజియన్ - పరిశ్రమలు, ఉద్యాన కేంద్రంగా రూ.9 లక్షల కోట్లకుపైగా పెట్టుబడులు
Tirupati Economic Region: కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడులను సాధించడం ద్వారా తిరుపతి ఆర్థిక రీజియన్ను ప్రగతిబాట పట్టించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:42 AM IST
కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం ద్వారా తిరుపతి ఆర్థిక రీజియన్ను ప్రగతిబాట పట్టించాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. పరిశ్రమలు, పునరుత్పాదక విద్యుత్, ఉద్యాన రంగాలతో పాటు ప్రతిపాదన దశలో ఉన్నవి కలిపి మొత్తం రూ.9 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు రావొచ్చని అంచనా వేసింది. ఈ రీజియన్ను 2047 నాటికి రూ.0.9 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్సాఆర్ కడప, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల, నెల్లూరు జిల్లాలతో కూడిన ఈ రీజియన్లో ఒక్కో జిల్లా ఒక్కో విశిష్టతను చాటిచెప్పేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ప్రణాళికాబద్ధమైన నగరాలు: ఎలక్ట్రానిక్స్లో శ్రీసిటీ-తడ-సూళ్లూరుపేట, క్రిస్సిటీగా కృష్ణపట్నం, స్పేస్ సిటీగా నాయుడుపేట, షిప్బిల్డింగ్లో దుగరాజపట్నం, ఆటోమొబైల్, ఈవీలో ఓర్వకల్లు, స్టీల్, సిమెంట్లో కొప్పర్తి-కడప-జమ్మలమడుగు, ఆటో, ఈవీ బ్యాటరీలు, ఎలక్ట్రానిక్స్లో పెనుకొండ-పాలసముద్రం-హిందూపురం, టూరిజంలో రేణిగుంట-శ్రీకాళహస్తి, ఏరో స్పేస్లో పుట్టపర్తి, పునరుత్పాదక విద్యుత్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో అనంతపురం, ఆటో, ఈవీ, బ్యాటరీలలో చిత్తూరు-కుప్పం కారిడార్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో మదనపల్లె, సిమెంట్లో నంద్యాల, నాలెడ్జ్ సర్వీసెస్లో గ్రేటర్ తిరుపతి, కర్నూలు, బ్రౌన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టుల విస్తరణలో నెల్లూరు ప్రణాళిక బద్ధమైన నగరాలుగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి.
ఉద్యానాభివృద్ధి ప్రణాళికలో 80 శాతం: రాష్ట్రంలో 201 క్లస్టర్లలో సమగ్ర ఉద్యానాభివృద్ధి ప్రణాళిక అమలు చేస్తుండగా, వాటిలో 185 రాయలసీమలోనే ఉన్నాయి. ఈ రంగంలో లక్ష కోట్ల రూపాయలకు పైగా పెట్టుబడి అంచనాలు ఉండగా, వాటిలో 80 శాతం తిరుపతిలోనే ఉన్నాయి. డెయిరీ, మీట్, కోళ్ల పెంపకం, ఆయిల్పామ్ ప్రాసెసింగ్ క్లస్టర్లు, టెర్మినల్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
విమాన తయారీ రంగంలోనూ: శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి, కర్నూలు జిల్లాలు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారీ, నిర్వహణ, మరమ్మత్తులకు కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి. ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ పాలసీ కింద ఐదేళ్లలో రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. దీని ద్వారా లక్ష మందికి ఉద్యోగాలు దక్కనున్నాయి. కడప, కర్నూలు విమానాశ్రయాల్లో శిక్షణ, పరీక్షలకు గగనతలం అందుబాటులో ఉంది. ఫ్లైట్ టెస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బెల్ట్, ఏరోస్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రెసిషన్ పార్క్, కాంపొనెంట్ అండ్ ఇంజిన్ ఎంఆర్వో హబ్, ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు, డ్రోన్ టెస్ట్ కారిడార్ ల్యాబ్లలో పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
రక్షణ రంగానికి శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కీలకం: రక్షణ రంగ పరికరాల తయారీ రంగంలో శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఎనర్జెటిక్స్, క్షిపణులకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండగా, దుత్తలూరు, ఓర్వకల్లు ద్వితీయ కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి. 2029 నాటికి దేశంలో 34 బిలియన్ డాలర్ల రక్షణ ఉత్పత్తులు ఉంటాయని అంచనా. కాగా ఇందులో 5-7 శాతం తిరుపతి రీజియన్లోనే ఉండనున్నాయి. ఎనర్జెటిక్స్, మందుగుండు జోన్, మందుగుండు ప్రూఫ్ రేంజ్, డ్రోన్ టెస్ట్ కారిడార్, డిఫెన్స్ సప్లయర్ పార్క్ల్లో ప్రతిపాదిత పెట్టుబడులు రానున్నాయి
ఎలక్ట్రానిక్స్కు హబ్: రాష్ట్రంలో 50 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్స్, వాటి విభాగాలు తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో 70-80% పెట్టుబడులు తిరుపతి పరిధిలోని శ్రీసిటీ, నాయుడుపేట సెజ్లలో ఏర్పాటు చేసే ప్రాజెక్టుల్లో ఉంటాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్లో భారీ యూనిట్ల ద్వారా వచ్చే పెట్టుబడులలో 98 శాతం ఈ రీజియన్లోనే ఉన్నాయి. అప్లయెన్స్ వెండర్ పార్క్, పీసీబీ కామన్ ప్లేటింగ్ అండ్ సీఈటీపీ, పాసివ్ కాంపొనెంట్ పార్క్, ఎలక్ట్రానిక్స్ టెస్ట్ ల్యాబ్, ఇన్ల్యాండ్ కంటైనర్ డిపోల్లో పెట్టుబడులు రానున్నాయి.
పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు: పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ప్రధానంగా తిరుపతి రీజియన్లోనే ఏర్పాటు అవుతున్నాయి. క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ కింద 2029 నాటికి రాష్ట్రంలో 113 డాలర్ల పెట్టుబడులు రానున్నాయి. అయితే ఇందులో 80 శాతం ఈ రీజియన్లో ఉండనున్నాయి. 20 గిగావాట్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ సోలార్ చైన్, పంప్స్ అండ్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్, గ్రీన్ అమ్మోనియా హబ్, విండ్ కాంపొనెంట్స్ పార్క్లలో పెట్టుబడులు రానున్నాయి.
అంతరిక్ష ఆర్థిక వ్యవస్థకు మూలం: స్పేస్లాంచ్, తయారీ, మరమ్మత్తులు, సేవా రంగాల్లో తిరుపతి రీజియన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దేశంలోని ఏకైక ఆర్బిట్ లాంచ్సైట్ ఈ రీజియన్లోనే ఉంది. తిరుపతి స్పేస్ సిటీలో మొదటి బ్లాక్ కోసం 2,800 ఎకరాలు కేటాయించారు. కాగా గాదంకిలోని ఎన్ఏఆర్ఎల్, తిరుపతి ఐఐటీ, ఐఐఎస్ఈఆర్ ఈ రంగంలో పరిశోధనా కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి. కామన్ అసెంబ్లీ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ, కమర్షియల్ లాంచ్ కాంప్లెక్స్, లింక్ స్పేస్ టు టూరిజం అండ్ స్కిల్స్, షార్కు 6 వరుసల కారిడార్ నిర్మాణంలో పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
ఓడల నిర్మాణ కేంద్రంగా: ఓడల నిర్మాణం, మరమ్మతులు, వాటి అనుబంధ పరిశ్రమలకు పెట్టుబడులు రానున్నాయి. కృష్ణపట్నం పోర్ట్ 2025-26లో 59.2 మిలియన్ టన్నుల హ్యాండిల్ చేసింది. దుగరాజపట్నం ఓడల తయారీ క్లస్టర్ ఫేజ్-1, ఓడల మరమ్మతుల యార్డ్, మెరైన్ అనుబంధ పార్క్, మెరైన్ స్కిల్ సెంటర్లో పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. 2025-26లో 31 మిలియన్ టన్నులు కాగా, 2032 నాటికి 52-81 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకుంటుందని అంచనా. ఈ రీజియన్ విమానాశ్రయాలు, నౌకాశ్రయాలతో లాజిస్టిక్స్ హబ్గా మారింది.
వుడ్ ప్యానెల్స్, ఫర్నిచర్, ఇంటీరియర్స్ పరిశ్రమలలోకి కూడా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. టింబర్ గేట్వే అండ్ సామిల్ జోన్, ఫార్మ్ ఫారెస్ట్రీ మిషన్, ఏపీ ఫర్నిచర్ మెగా క్లస్టర్ ఫేజ్ I, ఇంటీరియర్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ పార్క్లో పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
అతిపెద్ద సిమెంట్ హబ్: తిరుపతి రీజియన్ సిమెంట్ పరిశ్రమలకు అతిపెద్ద హబ్గా ఉంది. కడప, నంద్యాల, తాడిపత్రి బెల్ట్లో 20 పెద్ద సిమెంట్ పరిశ్రమలున్నాయి. వ్యర్థాల నుంచి ఇంధన ఉత్పత్తి ప్లాంట్లు, బూడిద, లోహ వ్యర్థాల ప్లాంట్లు, రెయిల్ సైడింగ్ అండ్ సిమెంట్ బెర్త్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్, గ్రానైట్ పార్క్లలో పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
తిరుపతి జిల్లా మంగంపేటలో ముగ్గురాయి, కడప జిల్లాలో భారీగా యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయి. ఈ రీజియన్లో బేరియం కెమికల్ పార్క్, రేర్ ఎర్త్ మాగ్నెట్ క్లస్టర్, క్వార్ట్జ్, సిలికా, అల్యూమినియం-కాపర్ పార్క్ల్లో పెట్టుబడులకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. స్టీల్ రంగంలో జేఎస్డబ్ల్యూ రాయలసీమ ఎలక్ట్రిక్ ఫర్నేష్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను జులైలో ప్రారంభించింది. ఈ రంగంలో స్క్రాప్ అండ్ వెహికల్ స్క్రాపింగ్ యార్డ్స్, హైడ్రోజన్ డీఆర్ఐ పైలట్, డక్టైల్ ఐరన్ పైప్ పార్క్, స్లీట్ సర్వీస్ సెంటర్లలో పెట్టుబడులు రానున్నాయి.
గ్లోబల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్: శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి, కర్నూలు, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాలు ఆటోమోటివ్, వాటి విడిభాగాలు, ఈవీలు, వాటి బ్యాటరీల తయారీకి ప్రధాన కేంద్రాలు కానున్నాయి. ఆటోమోటివ్ విడిభాగాల తయారీపై రాష్ట్రంలోని పెట్టుబడుల్లో 96% ఈ రీజియన్లోనే ఉన్నాయి. 18.5% బ్యాటరీల ఉత్పత్తితో ఏపీ.. దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండగా, ఇందులో తిరుపతి రీజియన్ వాటా 2032 నాటికి 25% కానుంది. ఫోర్జింగ్ అండ్ మిషనింగ్ క్లస్టర్, సప్లయర్ పార్క్ అండ్ వెండార్, బేటర్ అండ్ ఈవీ పార్క్, కాంపొనెంట్ అండ్ బ్యాటరీ టెస్టింగ్, వెహికల్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ కేంద్రాల్లో పెట్టుబడులు రానున్నాయి.
సెమీకండక్టర్ల తయారీలో కీలకం: సెమీకండక్టర్ల ఫ్యాబ్రికేషన్, అసెంబ్లింగ్, టెస్టింగ్, ప్యాకేజింగ్లో కర్నూలు వద్ద గుట్టపాడు పార్క్, తిరుపతి పార్క్.. దేశంలో ఏపీని టాప్-3 సెమీకండక్టర్ తయారీదారుగా నిలపనున్నాయి. దేశంలో ఐఎస్ఎం అప్రూవ్డ్ యూనిట్స్ 12 ఉంటే, వాటిలో మూడో వంతు తిరుపతి రీజియన్లో ఉన్నాయి. ఐఎస్ఎం ప్యాకింగ్ యూనిట్, గుట్టపాడులో ఫాబ్-గ్రేడ్ యుటిలిటీస్, చిప్ డిజైన్ అండ్ టెస్ట్ హబ్, క్లీన్ రూమ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో పెట్టుబడుల రానున్నాయి.
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