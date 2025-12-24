తిరుమలలో సామాన్య భక్తులకే ప్రాధాన్యం - అసౌకర్యం కలగకుండా దర్శనం: కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్
అసత్య ప్రచారాలను నమ్మొద్దన్న కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ - అటువంటి వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక - వైకుంఠ ద్వార దర్శన సమయాన్ని 90 శాతం సామాన్య భక్తులకే కల్పిస్తామని వెల్లడి
Published : December 24, 2025 at 8:18 PM IST
Collector Venkateswar and SP Subbarayudu On Tirumala Vaikuntha Dwara Darshan: భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించేందుకు ఈ నెల 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకూ టీటీడీ, జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తి ఏర్పాట్లు చేసినట్లు కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. తిరుపతి ఎస్పీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో దీనిపై మాట్లాడిన ఎస్పీ సుబ్బారాయుడితో కలిసి కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ వైకుంఠ ద్వార దర్శన ఏర్పాట్లను వివరించారు. పది రోజుల్లో సుమారు 90 శాతం దర్శన సమయాన్ని సామాన్య భక్తులకే కేటాయించారనీ, వీఐపీ, ఇతర సిఫార్సులకు 10 శాతం కంటే తక్కువ సమయం ఉంటుందని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు.
మొదటిసారి ఈ-డిప్ పద్ధతి: భక్తుల రద్దీని పూర్తిగా దృష్టిలో ఉంచుకుని వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు గతంలో తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. అయితే రద్దీని నియంత్రించడానికి మొదట మూడు రోజులకు గాను ఎలక్ట్రానిక్ లక్కీడిప్ ద్వారా టోకెన్లు కేటాయించారు. మిగతా ఏడు రోజులు సామాన్య భక్తులకు టోకెన్లు లేకపోయినా సర్వదర్శనం ద్వారా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పిస్తామని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.
పారదర్శకంగా టికెట్ల కేటాయింపు: అదే విధంగా భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మౌలిక సదుపాయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామని ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు వివరించారు. టీటీడీలో ప్రతి విభాగాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం, భక్తుల రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఏర్పాట్లు, సదుపాయాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంటుందని ఇప్పటికే బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. ఈ-డిప్ పద్ధతి ద్వారా పారదర్శకంగా టికెట్లు కేటాయించారని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు.
డ్రోన్ల ద్వారా ప్రత్యేక నిఘా: టికెట్లు ఉన్న భక్తులు వారికి కేటాయించిన తేదీ, సమయంలోనే రావాలని కోరారు. భక్తుల రక్షణ కోసం సుమారు మూడు వేల మంది పోలీసులను ఏర్పాటు చేశామని టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. తిరుమలలో అధునాతన సీసీ కెమెరాలు, కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్, తిరుపతిలో డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉన్నతాధికారులను నియమిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
నకిలీ టోకెన్లు సృష్టించే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు హెచ్చరించారు. దర్శనం చేపిస్తామని నమ్మబలికి డబ్బులు వసూలు చేసే దళారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా ఆయన హెచ్చరించారు. తిరుపతి బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్లు, అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్ల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని ఎస్పీ తెలిపారు.
చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు: బస్సుల ద్వారా వచ్చే వారికి గానీ, అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో వచ్చే వారికి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని వివరించారు. భక్తుల సౌకర్యం కోసం హెల్ప్ డెస్క్లు, పార్కింగ్ స్థలాలు, పారిశుద్ధ్య ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు తెలిపారు. సామాజిక మాధ్యమాలలో వచ్చే అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని భక్తులందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు. దర్శనం కల్పిస్తామని అసత్య ప్రచారాలు చేసే వారిపై కేసు నమోదు చేస్తామనీ, చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. కేవలం అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవాలని కోరారు.
అసత్య ప్రచారాల్ని ఖండించిన బీఆర్ నాయుడు: డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు జరిగే వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న ప్రచారాలను టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తీవ్రంగా ఖండించారు. తొలి మూడు రోజులలో టోకెన్లు, టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు మాత్రమే తిరుమలకు అనుమతి ఉంటుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్న అసత్య ప్రచారాలను భక్తులు నమ్మవద్దని తిరుమల ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు భక్తులందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఏడుకొండలపైకి వచ్చేందుకు ఎవరి అనుమతి అవసరం లేదని బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. భక్తులను ఆపే హక్కు కూడా ఎవరికీ లేదని వివరించారు. తొలి మూడు రోజులు డిప్ విధానం ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులను మాత్రమే క్యూలైన్లోకి అనుమతిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మిగతా ఏడు రోజులు మాత్రం సర్వ దర్శనానికి నేరుగా భక్తులు రావచ్చునని తెలియజేశారు.
"మొత్తం 10 రోజులపాటు జరగనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో మొదటి 3 రోజులైన డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1వ తేదీల్లో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. టీటీడీ వారు మొదటి సారిగా ఈ-డిప్ ద్వారా భక్తులను ఎంపిక చేశారు. అయితే దీని ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన వారందరికీ వారికి కేటాయించిన సమయాల్లో, నిర్ణయించిన నిర్దిష్టమైన తేదీల్లో ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చక్కని దర్శనాన్ని కల్పించడానికి అన్ని విధాలా చర్యలను తీసుకుంటాం". -వెంకటేశ్వర్, కలెక్టర్
