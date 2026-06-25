తిరుపతి, విశాఖలో పర్యాటక వైభవం! - అభివృద్ధికి కేంద్రం చేయూత
ఒక్కో నగరానికి రూ.500 కోట్లు, 5 ఏళ్లలో ఖర్చు - సమగ్ర గమ్యస్థానాలుగా అభివృద్ధికి రూ.1,000 కోట్ల కేటాయింపు - ‘ఛాలెంజ్ బేస్డ్ డెస్టినేషన్ డెవలప్మెంట్’లో ఎంపికకు అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 7:34 AM IST
Tirupati and Visakhapatnam Tourism Development: రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. తిరుపతి, విశాఖపట్నం నగరాలను సమీకృత పర్యాటక గమ్యస్థానాలుగా తీర్చిదిద్దే ప్రతిపాదనను కేంద్ర ప్రభుత్వం చురుగ్గా పరిశీలిస్తోంది. ‘ఛాలెంజ్ బేస్డ్ డెస్టినేషన్ డెవలప్మెంట్’ పథకం కింద ఈ రెండు నగరాలు ఎంపికయ్యే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఎంపికైతే ఒక్కో నగరంలో 50-100 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సమగ్ర అభివృద్ధి పనులకు ఐదేళ్ల వ్యవధిలో రూ.500 కోట్ల చొప్పున కేంద్రం నిధులు సమకూర్చనుంది. త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.
స్వదేశ్ దర్శన్ 2.0: దేశవ్యాప్తంగా పర్యాటక రంగాన్ని మిషన్ మోడ్లో అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్రం సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగా స్వదేశ్ దర్శన్ 2.0 పథకంలో 'ఛాలెంజ్ బేస్డ్ డెస్టినేషన్ డెవలప్మెంట్’ ఉపపథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. పోటీ విధానంలో దేశవ్యాప్తంగా 50 పర్యాటక ప్రాంతాలను ఎంపిక చేసి అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దేశ, విదేశీ పర్యాటకులకు మెరుగైన వసతులు, వినూత్న అనుభవాలు, భద్రత, ఆహారం, డిజిటల్ సేవలను ఒకేచోట ప్యాకేజీలా అందించడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం.
స్థలాల ఎంపిక: ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి, విశాఖ నగరాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ఇప్పటికే కేంద్రానికి చేరాయి. తిరుపతిలో ఒకేచోట 50-60 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని గుర్తించగా, విశాఖలో 50 ఎకరాల ఖాళీ స్థలాన్ని ఎంపిక చేసే కసరత్తును అధికారులు ముమ్మరం చేసినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
5 మూలస్తంభాలకు నిధులు: గోవా రోడ్మ్యాప్లో పేర్కొన్న 5 కీలక అంశాలైన గ్రీన్ టూరిజం, డిజిటలైజేషన్, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పర్యాటక ఎంఎస్ఎంఈలు, డెస్టినేషన్ మేనేజ్మెంట్కు కేంద్రం ఆర్థికసాయం అందిస్తుంది. రాష్ట్రాలకు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల్లో ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. కేంద్రం అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2 నగరాలకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికలను పంపనుంది. పర్యాటకాభివృద్ధిలో స్థానికుల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. స్థానిక ప్రజల అవసరాలు, ఆకాంక్షలు, సాంస్కృతిక విలువలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి ఉండాలని సూచించింది. ప్రైవేటు రంగ భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ప్రోత్సహించాలని పేర్కొంది.
లక్ష్యాలివే
- పర్యాటక కేంద్రాలను సుస్థిర గమ్యస్థానాలుగా తీర్చిదిద్దడం
- పర్యాటకులకు సమగ్ర అనుభవాన్ని అందించడం
- పోటీ విధానంతో నాణ్యమైన అభివృద్ధి సాధించడం
- ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం
- స్థానికంగా ఉపాధి, ఆర్థికాభివృద్ధికి చేయూతనివ్వడం
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