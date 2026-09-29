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తిరుపతి - తిరుచ్చి విమానాశ్రయాలు ప్రైవేటీకరణకు సిద్ధం

తిరుపతి, తిరుచిరాపల్లి విమానాశ్రయాలను కేంద్రం ప్రైవేటీకరించనుంది. నిర్వహణ, అభివృద్ధి బాధ్యతలు ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలని ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటనను జారీ చేసింది.

తిరుపతి-తిరుచ్చి ఎయిర్‌పోర్టులు ప్రైవేటీకరణ
తిరుపతి-తిరుచ్చి ఎయిర్‌పోర్టులు ప్రైవేటీకరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 7:33 AM IST

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Tirupati Airport Privatization : తిరుపతి, తిరుచిరాపల్లి విమానాశ్రయాలను కేంద్రం ప్రైవేటీకరించనుంది. నిర్వహణ, అభివృద్ధి బాధ్యతలు ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలని ఏఏఐ (ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటనను జారీ చేసింది. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ప్రయాణికుల రద్దీ, ప్రత్యేక సదుపాయాల ఏర్పాటు దృష్ట్యా బండ్లింగ్‌ చేయాలని నిర్ణయించింది. మరో రెండు విమానాశ్రయాలను ప్రైవేటు పరం చేసే పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో బండ్లింగ్‌ : తిరుపతి విమానాశ్రయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైవేటు ఆపరేటర్‌కు అప్పగించనుంది. తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో బండ్లింగ్‌ చేసి ప్రైవేటీకరించనున్నారు. ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా పరిధిలోని 11 విమానాశ్రయాల నిర్వహణ, అభివృద్ధి బాధ్యతలను ప్రైవేటు సంస్థకు అప్పగించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటనను ఏఏఐ జారీ చేసింది. ప్రైవేటుకు అప్పగించడం ద్వారా ఎయిర్‌పోర్ట్ ఆధునికీకరించడంతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలను అప్‌గ్రేడ్‌ చేయడం, ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలన్నది ఏఏఐ లక్ష్యం. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని పబ్లిక్‌ ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌నర్‌షిప్‌ అప్రైజల్‌ కమిటీ సమావేశంలో మొదటిసారి రెండు విమానాశ్రయాలను బండ్లింగ్‌ చేసి ప్రైవేటుకు అప్పగించాలని నిర్ణయించింది. ఒక అత్యంత రద్దీ ఉన్న విమానాశ్రయంతో తక్కువ రద్దీ ఉన్న విమానాశ్రయాన్ని బండ్లింగ్‌ చేయాలని పీపీపీఏసీ నిర్ణయించింది. 11 విమానాశ్రయాలను ఐదు బండిల్స్‌గా విభజించి లీజుకు ఇవ్వాలన్న పౌర విమానయానశాఖ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. 2020లో అహ్మదాబాద్, లక్నో, మంగళూరు, గువాహటీ, తిరువనంతపురం విమానాశ్రయాల నిర్వహణను ప్రైవేటుకు ఏఏఐ అప్పగించింది. ఇప్పుడు మొదటి సారి బండ్లింగ్‌ విధానంలో ఎయిర్‌పోర్ట్‌లను ప్రైవేటుకు అప్పగించాలని నిర్ణయించింది.

తిరుపతి - తిరుచ్చి విమానాశ్రయాలు ప్రైవేటీకరణకు సిద్ధం (ETV Bharat)

పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో : తిరుపతి ప్రైవేటుకు ఎందుకంటే తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు, పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో విమానాశ్రయంలో రద్దీ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్, బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని విజయవాడ, విశాఖకి రోజూ విమాన సర్వీసులు నడుస్తున్నాయి. ప్రయాణికుల రద్దీ, భూమి లభ్యత, వాణిజ్య సామర్థ్యం, ఆర్థిక పనితీరు, ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ప్రత్యేక సదుపాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని డేటా ఆధారిత విశ్లేషణ ద్వారా కేంద్రం విమానాశ్రయాలను బండ్లింగ్‌ చేయాలని నిర్ణయించింది. తిరుపతి విమానాశ్రయాన్ని తిరుచిరాపల్లితో కలపడం ద్వారా కొత్త పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, నిర్వహణ సామర్థ్యం, వాణిజ్యపరంగా అభివృద్ధి వేగవంతం అవుతుందని అంచనా. ట్రాఫిక్‌ పెరిగే కొద్దీ అభివృద్ధి పనులను ప్రైవేటు సంస్థ చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.

పరిశీలనలో రాజమహేంద్రవరం, కడప : రాష్ట్రంలో ఏఏఐ నిర్వహణలో ఉన్న రాజమహేంద్రవరం, కడప విమానాశ్రయాలనూ బండ్లింగ్‌ విధానంలో అప్పగించే ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. రాజమహేంద్రవరంలో 173.28 కోట్లతో డొమెస్టిక్‌ టెర్మినల్, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల పనులు దాదాపు పూర్తి కావచ్చాయి. కడపలో 210.61 కోట్లతో చేపట్టిన పనుల్లో ఇప్పటికి సుమారు 70 శాతం పూర్తయ్యాయి. సర్వీసులు, ప్రయాణీకుల సంఖ్య పెరిగిన తర్వాత బండ్లింగ్‌ విధానంలో ప్రైవేటుకు అప్పగించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

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