తిరుమలపై ఎల్నినో ప్రభావం - జలాశయాల్లో అడుగంటిన నీటిమట్టాలు
Tirumala Water Crisis El Nino Impact తిరుమలపైనా 'ఎల్ నినో' ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడంతో పాటు వర్షాలు లేని పరిస్థితి కొనసాగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:18 PM IST
Tirumala Water Crisis El Nino Impact : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులకు కారణమవుతున్న 'ఎల్నినో' ప్రభావం ఇప్పుడు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంపై తీవ్రంగా పడుతోంది. తగినంత వర్షపాతం లేకపోవడంతో, తిరుమల కొండపై ఉన్న ప్రధాన జలాశయాలలో నీటి మట్టాలు ఆందోళనకర స్థాయికి పడిపోయాయి. ప్రతిరోజూ ఇక్కడికి వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు తాగునీటి కొరత లేకుండా చూడటం అధికారులకు ఇప్పుడు ఒక సవాలుగా మారింది.
తరచుగా వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీె : ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడంతో పాటు వర్షాలు లేని పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. తరచుగా వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీె, జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు పెరగడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే తిరుమలలో నీటి సరఫరా వినియోగంపై టీటీడీ వాటర్ వర్క్స్ విభాగం దృష్టి సారించింది. గతంలో సెలవు దినాల్లోనే రద్దీ నెలకొనేది. ఇటీవల పని దినాలతో సంబంధం లేకుండా భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. నీటి వినియోగం సైతం అదే స్థాయిలో ఉంటోంది. ముఖ్యంగా తిరుమలలోని వ్యాపార సముదాయాలపై ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కొండపై ఉన్న హోటళ్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లకు నీటి సరఫరాలో భారీగా కోత విధించినట్లు తెలుస్తోంది.
60 లక్షల గ్యాలన్ల నీటి వినియోగం : కొండపై 7500 అద్దె గదులు, ఐదు యాత్రికుల వసతి సముదాయాలు, మరుగుదొడ్లు, ఇతర వాటికి ప్రతిరోజూ సుమారు 60 లక్షల గ్యాలన్ల నీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఇందులో పాపవినాశనం డ్యామ్ నుంచి 15 లక్షల గ్యాలన్లు, గోగర్భం నుంచి 15 లక్షల గ్యాలన్లు, తిరుపతిలోని కల్యాణిడ్యామ్ నుంచి 30 లక్షల గ్యాలన్లను పంపింగ్ ద్వారా తిరుమలకు తరలిస్తున్నారు. కొండపైనున్న పాపవినాశనం, ఆకాశ గంగ, గోగర్భం డ్యామ్, కుమారధార, పసుపుధార డ్యామ్ల నుంచి నీటి సరఫరా జరుగుతోంది. వీటిలో కుమారధార, పసుపుధార నీటి మట్టం పూర్తిగా అడుగంటి పోయింది.
ప్రస్తుతానికి పాపవినాశనం, గోగర్భం డ్యామ్లో కొద్దిగా నిల్వలున్నాయి. ఇవి 90 రోజులకు మాత్రమే సరిపోతాయని టీటీడీ వాటర్వర్క్స్ ఇంజినీరింగ్ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వారం రోజుల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ నుంచి సమాచారం అందిందని సాధారణంగా తిరుమలలో ఏడాది చివరలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఓ అధికారి తెలిపారు.
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