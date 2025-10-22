ETV Bharat / state

టీటీడీ ట్రస్టులకు భారీగా విరాళాలు - 350 రోజుల్లోనే రూ.918.6 కోట్లు

ఆఫ్‌లైన్‌ కంటే ఆన్‌లైన్‌లోనే ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు విరాళాలు - దాతలకు తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఎక్కడా సేవాలోపం లేకుండా కార్యక్రమాలు

HUGE DONATIONS TO TTD TRUSTS
HUGE DONATIONS TO TTD TRUSTS (ETV Bharat)
Published : October 22, 2025 at 11:44 AM IST

Huge Donations in TTD : ఆపద మొక్కుల శ్రీనివాసుడికి ఎందరో భక్తులు, ఎన్నో రూపాల్లో కానుకలు సమర్పిస్తుంటారు. భక్తులు స్తోమత కొద్దీ విరాళాలు ఇస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ట్రస్టులకు భారీగా విరాళాలు అందుతున్నాయి. 2024 నవంబరు 1 నుంచి 2025 అక్టోబరు 16 వరకు మొత్తం రూ.918.6 కోట్ల విరాళాలు అందినట్లు ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు సోమవారం తెలియజేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక క్రమంగా దాతలు పెరుగుతున్నారని, వారికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఎక్కడా సేవా లోపం లేకుండా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని అన్నారు. టీటీడీ కూడా ఇలాంటి భక్తులకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది.

వీరిలో నగదుతో పాటు భవన నిర్మాణాలు, యంత్రాల కొనుగోళ్లు, సాంకేతికత అభివృద్ధికి సహకారం అందిస్తున్న దాతలు కూడా ఉన్నారు. భక్తులు ఎక్కువ సంఖ్యంలో ఆఫ్‌లైన్‌ కంటే ఆన్‌లైన్‌లోనే విరాళాలు అందించడం గమనార్హం. ఆన్‌లైన్‌లో రూ.579.38 కోట్లు, ఆఫ్‌లైన్‌లో రూ.339.20 కోట్ల విరాళాలు టీటీడీకు అందాయి.

టీటీడీ ట్రస్టురూ.కోట్లలో
ఎస్వీ అన్నప్రసాదం 338.81
శ్రీవాణి 252.84
శ్రీబాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని 97.97
ఎస్వీ ప్రాణదాన 66.53
ఎస్వీ గోసంరక్షణ 56.78
బర్డ్ 30.03
ఎస్వీ విద్యాదానం 33.47
ఎస్వీ సర్వశ్రేయాస్ 20.46
ఎస్వీ వేదపరిరక్షణ 13.88
ఎస్వీబీసీ 6.30
స్విమ్స్ స్విమ్స్ 1.52

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ట్రస్టులకు విరాళాలు అందజేస్తే సెక్షన్‌ 80(జీ) కింద దాతలకు ఇన్‌కమ్‌ ట్యాక్స్‌ నుంచి డిడక్షన్‌ వస్తుంది. ఆ ట్రస్టులకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే.

  • ఎస్వీ అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్‌
  • శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్యప్రసాదిని స్కీం
  • బర్డ్‌ (శ్రీ బాలాజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సర్జరీ, రీసెర్చ్‌ అండ్‌ రీహాబిలిటేషన్‌ ఫర్‌ డిసేబుల్డ్‌) ట్రస్ట్‌
  • స్విమ్స్‌
  • ఎస్వీ భక్తి చానల్,
  • సర్వశ్రేయాస్‌ ట్రస్ట్‌
  • ఎస్వీ ప్రాణాదాన ట్రస్ట్‌
  • ఎస్వీ ఆపన్న హృదయ స్కీం
  • ఎస్వీ గోసంరక్షణ ట్రస్ట్‌
  • ఎస్వీ విద్యాదాన ట్రస్ట్, వేదపరిరక్షణ ట్రస్ట్‌
  • చెక్‌ లేదా డీడీ రూపంలోనే విరాళాలు అన్నీ ఆలయ ఈవో పేరిట అందజేయాలి. నగదు రూపంలో మాత్రం తీసుకోరు. టీటీడీ ఇచ్చిన ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ ద్వారా ఈ సౌకర్యాలను బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు https://www.tirumala.org/ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

స్వామివారి సేవలో ప్రముఖులు : రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుజాత, సినీ నటుడు రఘు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో జస్టిస్ సుజాత, సినీనటుడు రఘు కుటుంబ సభ్యులు స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. అంతకముందు టీటీడీ అధికారులు వారికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్ళిన ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు..

దర్శనానికి 15 గంటలు : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ మేరకు 26 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. మంగళవారం నాడు శ్రీనివాసుడిని 76,343 మంది దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారికి 18,768 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. రూ.4.34 కోట్లు వచ్చింది.

ఏడు కొండలపై ఎన్నెన్నో తీర్థాలు - కొన్ని ప్రదేశాలకు ప్రత్యేక రోజుల్లోనే!

శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా దీపావళి ఆస్థానం - స్వామివారిని దర్శించుకున్న కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి

