రద్దీ కష్టాల నుంచి కాస్త ఉపశమనం - తిరుపతిలో ఉదయమే టోకెన్ల జారీ
శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చిన సర్వదర్శన భక్తుల కష్టాలు శుక్రవారం కాస్త తగ్గుముఖం - ఏడాదికాలంగా మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో ఇస్తున్న టోకెన్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 5:03 PM IST
Tokens will be Issued in Tirupati in the Morning: శ్రీవారి దర్శనార్దం వచ్చిన సర్వదర్శన భక్తుల కష్టాలు శుక్రవారం కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. వారాంతం రద్దీ నేపథ్యంలో తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద టోకెన్ల కోసం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఏడాది కాలంగా మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో టోకెన్లు ఇస్తున్నారు.
గతంలో అర్ధరాత్రి తరువాత ఇచ్చేవారు. రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని 3 రోజులుగా ఉదయం 10 గంటల నుంచే ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో కోటా పూర్తి అయిన వెంటనే మిగిలిన వారు తిరుమల వైకుంఠం-2కు చేరుకుంటున్నారు. శుక్రవారం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉదయం 7:30 గంటలకే టోకెన్ల పంపిణీ ప్రారంభించారు. 13 వేల టోకెన్లు 3 గంటల్లోపే పూర్తికావడంతో మిగిలిన భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు ప్రయాణమయ్యారు. రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇదే విధానం అనుసరించాలని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు.
మరోవైపు వరుస సెలవులు కావడంతో తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనార్థం భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతిలో సర్వదర్శన టోకెన్ల కోసం భక్తులు ఉదయం నుంచే బారులు తీరారు. శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద 10,000 సర్వదర్శన టోకెన్లు ఇచ్చారు. భక్తులు 40 వేలకు వచ్చినట్లు అంచనా. దీంతో భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా కనిపించింది.
శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో కాలినడక వెళ్లే భక్తులకు జారీ చేసే టోకెన్లు అయిపోగానే సర్వదర్శన టోకెన్ల కేంద్రాల వైపు దూసుకొచ్చారు. దీంతో తోపులాట చోటు చేసుకొని, భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. చంటిపిల్లల తల్లులు, మహిళలు, వృద్ధులకు కాసేపు ఊపిరాడని పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి. మరోవైపు అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం నుంచి నంది కూడలి వరకు ట్రాఫిక్ రద్దీతో భక్తుల వాహనాలు స్తంభించాయి.
నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ: సర్వదర్శన భక్తులు వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్-2, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి క్యూలైన్లో శిలాతోరణం వరకూ వేచి ఉన్నారు. రూ.300 టికెట్లు కలిగిన భక్తులకు 3 గంటల్లో శ్రీవారి దర్శనం లభిస్తోంది. తాగునీరు, పాలు, టీ, అన్నప్రసాదాలను శ్రీవారి సేవకులు నిరంతరాయంగా సరఫరా చేస్తున్నారు. టీటీడీ అధికారులు ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించింది. క్యూలైన్లు నిండిపోవడంతో భక్తులు నిన్న ఉదయం రావాలంటూ టీటీడీ సూచించింది. తిరుమలలో గదుల కోసం రద్దీ కొనసాగుతోంది. వసతి దొరకని వారు యాత్రికుల సముదాయాలు, శ్రీవారి ఆలయం, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సాధారణ షెడ్లలో సేద తీరుతున్నారు.
తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి ఏర్పాట్లు: మరోవైపు తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. స్వామివారిని వైకుంఠ ద్వార దర్శనంలో దర్శించుకోవాలని భక్తులు కోరుకుంటారు. అయితే ఈసారి టీటీడీ మొదటి 3 రోజులు దర్శనానికి భక్తులను లక్కీ డిప్ ద్వారా ఎంపిక చేసింది. ఈ మూడు రోజులు లక్కీ డిప్లో టోకెన్లు పొందిన వారికి మాత్రమే దర్శనం కల్పించనున్నారు. వచ్చే నెల 2వ తేదీ నుంచి మాత్రం రూ.300తో టోకెన్లు పొందిన వారు, సామాన్య భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో తొలి 3 రోజులు రూ.300 దర్శనం టిక్కెట్లలతో పాటు శ్రీవాణి దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా అన్ని రకాల సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
