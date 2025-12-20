ETV Bharat / state

హిందూ ఆలయాలకు సబ్సిడీపై టీటీడీ కానుకలు - మైక్​సెట్లు, విలువైన పంచలోహ విగ్రహాలు

విద్యాసంస్థలకు 50% రాయితీతో సరస్వతీదేవీ రాతి విగ్రహాలను - మఠాలు, ట్రస్టులు, ఆశ్రమాలకు 50% సబ్సిడీ

TTD to Supply Temple Essentials at Subsidised Rates
TTD to Supply Temple Essentials at Subsidised Rates (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD to Supply Temple Essentials at Subsidised Rates: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హైందవ సంస్థ అయిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హైందవ సంస్కృతి విస్తరణలో భాగంగా ప్రజల్లో భక్తిభావనలను పెంపు లక్ష్యంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో హిందూ ఆలయాలకు రాతితో పాటు విలువైన పంచలోహ విగ్రహాలను టీటీడీ అందిస్తోంది. సనాతన ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా మైక్‌సెట్లు, రాతి శిల్పాలు, పంచలోహ విగ్రహాలు, గొడుగులు, శేషవస్త్రాలను రాయితీపై ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిన్న(శుక్రవారం) ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మైక్​ సెట్​: మైక్‌సెట్‌ కొనుగోలు చేసేందుకు రూ.25 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 90% రాయితీ మినహాయించి రూ.2,500లకు డీడీ పంపించాల్సి ఉంటుంది. ఇతరులకు 50% రాయితీ పోనూ రూ.12,500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మైక్​సెట్​ ఆలయ కమిటీ దరఖాస్తు పత్రం, సంబంధిత ప్రాంతంలోని తహశీల్దార్​ / దేవాదాయశాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ నుంచి సిఫార్సు లేఖ, దరఖాస్తుదారు ఆధార్ కార్డు, ఆలయ ఫొటో, ఆలయ కరెంట్ బిల్లు పంపించాలి అని టీటీడీ ప్రకటనలో పేర్కొంది.

రాతి, పంచలోహ విగ్రహాలు: టీటీడీ దేవస్థానం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి రాతి విగ్రహాలు 5 అడుగులు, అంతకంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నవి ఉచితంగా ఇస్తుంది. మిగిలిన దేవతా విగ్రహాలను 75 శాతం సబ్సిడీపై అందజేస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల వారికి ఉచితంగా అందిస్తుంది. పంచలోహ విగ్రహాలపై ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 90%, ఇతర వర్గాలకు 75% సబ్సిడీ వర్తిస్తుంది.

దేవతామూర్తుల రాతి, పంచలోహ విగ్రహాల పేర్లు, కొలతలతో ఆలయ అభ్యర్థన లేఖను టీటీడీకి పంపించాలి. విద్యాసంస్థలకు సరస్వతీదేవీ రాతి విగ్రహాలను 50% సబ్సిడీతో అందిస్తోంది. ఎంఈవో లేదా డీఈవో ఆమోదంతో దరఖాస్తు పత్రాన్ని సమర్పించాలి. మఠాలు, ట్రస్టులు, ఆశ్రమాలకు 50% రాయితీతో టీటీడీ అందిస్తోంది.

గొడుగులు: టీటీడీ అర్హత కలిగిన హిందూ దేవాలయాలకు కేటగిరీలతో సంబంధం లేకుండా అర్హులైన దరఖాస్తుదారులకు రూ.14,500 విలువ చేసే గొడుగులను 50% రాయితీ పోనూ రూ.7,250లకు అందిస్తుంది. ఇందుకుగానూ దేవాలయ కమిటీ దరఖాస్తు పత్రం, స్థానిక తహశీల్దార్ / దేవదాయశాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్​తో పాటు సదరు శాఖ సిఫార్సు లేఖ, దరఖాస్తుదారుని ఆధార్ కార్డు, ఆలయ ఫొటో జత చేసి దరఖాస్తు చేయాలిని టీటీడీ తెలిపింది. వీటితో పాటు రూ.7,250 డీడీ తీసి పంపించాలి.

ఉచితంగా శేష వస్త్రం: హిందూ దేవాలయాల అవసరాలకు అనుగుణంగా టీటీడీ శేషవస్త్రాలను ఉచితంగా అందజేయనుంది. దీనికోసం సంబంధిత ఆలయ అభ్యర్థన లేఖను కార్యనిర్వాణాధికారి తిరుపతి పేరుతో అఫ్లై చేసుకోవాలి. స్థానిక తహశీల్దార్ / అసిస్టెంట్ కమిషనర్, దేవదాయశాఖ నుంచి సిపార్సు లేఖ, ఆలయ ఫొటో, దరఖాస్తుదారు ఆధార్ కార్డు తదితరాలు జత చేయాలి.

పైన తెలిపిన కానుకలు కావాల్సిన వారు వ్యక్తిగత దరఖాస్తుతో పాటు ఆలయ కమిటీ దరఖాస్తు సర్టిఫికేట్​, స్థానిక తహసీల్దార్, దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ నుంచి సిఫార్సు లేఖ, ఆలయ ఫొటో, కరెంట్‌ బిల్లు, దరఖాస్తుదారు ఆధార్‌ కార్డు తదితరాలు జత చేయాలి. వీటితో పాటు డీడీ పంపాల్సిన చిరునామా ‘కార్యనిర్వహణాధికారి, టీటీడీ పరిపాలనా భవనం, కె.టి.రోడ్డు, తిరుపతి’. వీటికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలకై 0877-2264276 ఫోన్‌ నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

ఏడు కొండలు - ఏడు బ్రాండ్లు - విశేష ఆదరణ

తిరుమల వచ్చే భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - అలిపిరిలో భారీ టౌన్‌షిప్!

TAGGED:

TEMPLE ESSENTIALS SUBSIDISED RATES
SUPPLY TEMPLE ESSENTIALS
TTD TEMPLE ESSENTIALS
హిందూ ఆలయాలకు టీటీడీ కానుకలు
TTD TO SUPPLY TEMPLE ESSENTIALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.