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శ్రీవారి భక్తులకు ప్రపంచస్థాయి వైద్యసేవలు - వారికి ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యాలు

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వైద్య నిపుణుల సేవలను శ్రీవారి భక్తులకు అందుబాటులోకి - శ్రీవారి సేవ, పరకామణి సేవల పేర్లతో భక్తులకు సేవలు

TTD Recently Launched Srivari Vaidya Seva program
TTD Recently Launched Srivari Vaidya Seva program (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:05 AM IST

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TTD Recently Launched Srivari Vaidya Seva Program: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వైద్య నిపుణుల సేవలను శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పటికే శ్రీవారి సేవ, పరకామణి సేవల పేర్లతో భక్తులకు సేవలందిస్తున్న టీటీడీ వైద్య సేవను ప్రారంభించింది. ఆధ్యాత్మికనగరం తిరుపతిలో స్విమ్స్ ఆసుపత్రిలో శ్రీవారి వైద్యసేవ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టీటీడీ పరిధిలోని ఆసుపత్రుల్లో సేవలందిస్తున్న వైద్య నిపుణులకు ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యాలతో పాటు శ్రీవారి దర్శనాన్ని కల్పించనుంది.

ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు: సనాతన ధర్మపరిరక్షణకు, కలియుగదైవం శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారి తత్వాన్ని, వైభవాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడానికి టీటీడీ పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ వైద్య సంస్థలలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్ధాయిలో పేరు మోసిన వైద్య నిపుణులతో సేవలందించే లక్ష్యంగా శ్రీవారి వైద్యసేవ ప్రవేశపెట్టారు. శ్రీవారి వైద్యసేవలో భాగంగా భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు మూడు రోజులు, ఏడు రోజులు, 15 రోజులు, 30 రోజులు, 6 నెలలు, ఒక్క సంవత్సరం ఇలా వారికి సమయానుకూలంగా శ్రీవారి వైద్యసేవలో భాగస్వాములయ్యేలా టీటీడీ ప్రణాళిక రూపొందించింది.

శ్రీవారి భక్తులకు ప్రపంచస్థాయి వైద్యసేవలు - వారికి ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యాలు (ETV Bharat)

111 మంది వైద్యులు: శ్రీవారి వైద్యసేవలో సేవలందించడానికి దేశ నలుమూలల నుంచి 357 మంది వైద్యులు నమోదు చేసుకున్నారు. టీటీడీ నిర్వహణలో ఉన్న బర్డ్ ఆసుపత్రిలో 39 మంది, పద్మావతి చిన్నపిల్లల హృదయాలయలో 42 మంది, ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిలో 28, స్విమ్స్‌లో 77, కేంద్రీయ ఆస్పత్రిలో 27, తిరుమల అశ్వని ఆసుపత్రిలో 111 మంది వైద్యులు సేవలందించడానికి ముందుకు వచ్చారు.

తొలిరోజు స్విమ్స్‌ ఓపీ విభాగంలో సేవలు: టీటీడీ పరిధిలో వైద్యసేవలను అందిస్తున్న స్విమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి వైద్యసేవలో విశాఖకు చెందిన ప్రముఖ పీడియాట్రిక్ వైద్యనిపుణులు డాక్టర్ జి.రాజేంద్రప్రసాద్, విశాఖ ఈఎస్సై ఆసుపత్రికి చెందిన మెడికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్టు డాక్టర్ పద్మావతి చౌడేశ్వరి తొలిరోజు స్విమ్స్‌ ఓపీ విభాగంలో సేలందించారు. రోగుల సమస్యలను తెలుసుకుని అవసరమైన చికిత్సను, ఔషధాలను సూచించారు. వార్డుల్లో పర్యటించి వైద్యపరంగా రోగులుకున్న సమస్యలు, వాటి నివృత్తికి చేస్తున్న వైద్య చికిత్సలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

సంతోషంగా వైద్యులు: ప్రాణాంతక కేసుల గురించి వైద్య బృందంతో చర్చించి, సూచనలు, సలహాలను అందజేశారు. చిన్నారులకు వచ్చే సమస్యలు, వారికి అందించాల్సిన చికిత్సలపై శ్రీపద్మావతి మహిళా వైద్య కళాశాల విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. పీజీ విద్యార్థులతోనూ ఓపీ సేవలు, సర్జరీలు తదితర అంశాలపై చర్చించారు. కలియుగ దైవం శ్రీవారి ఆజ్ఞమేరకు తాము శ్రీవారి వైద్య సేవలో భాగస్వాములు కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ప్రయోగాత్మకంగా స్విమ్స్‌లో ప్రారంభమైన శ్రీవారి వైద్య సేవ మిగిలిన ఆసుపత్రుల్లోను కొనసాగనుంది.

'ఇక్కడ వైద్యసేవలు అందించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. టీటీడీ పరిధిలో వైద్యసేవలు అందించడం చాలా గొప్ప అవకాశం. రోగుల సమస్యలను తెలుసుకుని అవసరమైన చికిత్సను, ఔషధాలను అందుబాటులో ఉంటాయి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అన్ని వయసులవారికి ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందుతాయి.' -డాక్టర్ జి.రాజేంద్రప్రసాద్‍, పీడియాట్రిక్ వైద్యనిపుణులు, విశాఖ

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