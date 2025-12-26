ETV Bharat / state

ఆన్​లైన్​లోకి శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు - జనవరి నుంచి అమలు!

December 26, 2025

TTD Plans to Srivani Darshan Tickets in Online: తిరుమల శ్రీవారిని వీఐపీ బ్రేక్​ దర్శన పద్ధతిలో దర్శించుకునే భక్తులు శ్రీవాణి టికెట్ల ద్వారా స్వామివారి సేవలో పాల్గొంటారు. దీంతో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోసం నేరుగా తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య క్రమేణా పెరుగుతోంది. ఆఫ్​లైన్​లో టికెట్ల విక్రయాల్లో గందరగోళం నెలకొన్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అదనపు ఈవో కార్యాలయం నుంచి అన్నమయ్య భవనం ఎదుట కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కేంద్రం వద్ద సమస్యలు నిరంతరం ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీవాణి దర్శన టిక్కెట్లు త్వరలో ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

తిరుమలలో ఆఫ్‌లైన్‌ విధానంలో జారీ చేస్తున్న శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోటాను త్వరలో ఆన్‌లైన్‌లోకి మార్చేందుకు టీటీడీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. సిఫార్సు లేఖలకు విపరీతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. దీంతో భక్తులు రూ.10,500 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోసం పోటీ పడుతున్నారు. 3 నెలల ముందుగా ఆన్‌లైన్‌లో రోజుకు 500 టికెట్ల చొప్పున అందుబాటులో ఉంచుతుండగా క్షణాల్లో బుక్‌ చేసుకుంటున్నారు.

టిక్కెట్లు దొరక్క భక్తులు ఇబ్బందులు: మరోవైపు ఆఫ్‌లైన్‌లో ఏరోజుకారోజు తిరుమలలో 800, అలాగే మరో 200 టికెట్లను తిరుపతి విమానాశ్రయంలో జారీ చేస్తున్నారు. శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కోసం నేరుగా తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య క్రమేణా పెరుగుతోంది. అన్నమయ్య భవనం ఎదుట ఉన్న ఆఫ్‌లైన్‌ జారీ కేంద్రం వద్ద ఉదయం 6 గంటలకు టికెట్లు ఇస్తుండగా భక్తులు ముందురోజు రాత్రి 7 గంటల నుంచే వేచి ఉంటున్నారు. అప్పటివరకు గదులు దొరక్క కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆరుబయట వేచి ఉంటూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరోవైపు ఈ కోటా పరిమితంగా ఉండటంతో టికెట్లు రాని భక్తులు ఆందోళనకు దిగడం పరిపాటిగా మారింది. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోను కూడా భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు గుర్తించారు.

శ్రీవాణి టికెట్ల జారీలో నెలకొంటున్న ఇబ్బందులపై టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడితో పాటు ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరిలకు తరచూ ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమస్య పరిష్కారం కోసం టీటీడీ ఓ అధ్యయన కమిటీని నియమించారు. వారి వద్ద నుంచి నివేదిక తీసుకున్నారు. ఆఫ్‌లైన్‌లో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీతో ఇబ్బందులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని కమిటీ స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే టీటీడీ ఈ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది.

ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసేలా: ఆఫ్‌లైన్‌ విధానాన్ని రద్దు చేస్తే ఆ టికెట్లను భక్తులకు ఏవిధంగా కేటాయించాలనే దానిపై నిపుణులతో మరో కమిటీని నియమించారు. దాని సిఫార్సుల మేరకు ఏరోజుకారోజు తిరుమలకు వచ్చిన వారు మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసేలా వినూత్న సాంకేతిక విధానం అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలని భావిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా భక్తులు నేరుగా మొబైల్ ఫోన్‌ నుంచే కొనుగోలు చేసే అవకాశం కల్పించనున్నారు.

భక్తుడు తిరుమలలో ఉన్నట్లు జీపీఎస్‌ ద్వారా నిర్థారిస్తారు. ఆ తర్వాతే శ్రీవాణి టికెట్‌ ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసేందుకు అనుమతి లభిస్తుంది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసేందుకు వీలు పడదు. దీంతో భక్తులు క్యూలైన్‌లో వేచి ఉండకుండానే టికెట్లను ఆన్​లైన్​లో కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. ఈ విధానంలో ఎదురయ్యే లోటుపాట్లను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం జనవరి నుంచి అమలు చేయాలని టీటీడీ ఉన్నత అధికారులు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

