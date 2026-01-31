శ్రీవారి డాలర్ల విక్రయంలో మార్పులు - ఇకపై దర్శన టికెట్ ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న శ్రీవారి బంగారు, వెండి డాలర్ల విక్రయ కేంద్రం తాత్కాలిక మూత - మార్కెట్కు అనుగుణంగా ధరల్లేక టీటీడీ కీలక నిర్ణయం
Published : January 31, 2026 at 5:03 PM IST
TTD Halts Srivari Dollar Sales Temporarily: తిరుమలలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శ్రీవారి బంగారు, వెండి డాలర్ల విక్రయ కేంద్రాన్ని శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నుంచి తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. స్వామివారి చిత్రంతో కూడిన ఈ డాలర్లను టీటీడీ తయారుచేసి ఇక్కడ భక్తులకు అమ్ముతుంది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఔట్లెట్ను పేష్కార్ కార్యాలయం పర్యవేక్షిస్తోంది. కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరలు పెరుగుతుండగా, ఆ మేరకు డాలర్ల ధరల్లో టీటీడీ మార్పు చేయడం లేదు.
డాలర్ల విక్రయ పద్ధతుల్లో మార్పులు: మార్కెట్లో నిత్యం భారీగా హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతుండగా, ఇక్కడ మాత్రం ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ధరలు మార్చుతోంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ నష్టపోతోంది. ఈ కేంద్రంలో 5, 10 గ్రాముల బంగారు డాలర్లు విక్రయిస్తుండగా, ప్రస్తుతం ఇవి అందుబాటులో లేవు. కేవలం వెండి డాలర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. రాగి డాలర్లు కొన్నేళ్లుగా నిండుకున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉత్పన్నమవుతున్న సమస్యల దృష్ట్యా టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు స్వామివారి డాలర్ల విక్రయ పద్ధతుల్లో మార్పులు చేయనున్నట్లు తెలిసింది.
సంబంధిత విభాగంతో సమావేశమై తిరుపతి బులియన్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా రోజువారీగా ధరలను ప్రకటించి అమ్మాలని ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు. దర్శనం టికెట్ కలిగిన భక్తులకు మాత్రమే డాలర్లు అమ్మాలని, అదీ ఒకరికి ఒక డాలర్ మాత్రమే ఇవ్వాలని, రూ.50,000 విలువ దాటిన విక్రయాలపై పాన్కార్డ్ నంబర్ను బిల్లులో నమోదు చేయాలని నిర్దేశించినట్లు తెలిసింది. మరో రెండు రోజుల్లో ఈ విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు పెరగడం, బయటి మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధరకే లభించడం వల్ల డిమాండ్ ఎక్కువగా పెరగడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపై కేవలం దర్శన టికెట్ ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే వీటిని ఇస్తారు. రోజువారీ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం విక్రయించేలా కొత్త విధానాన్ని టీటీడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మరింత సమాచారం: నిత్య కల్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లే తిరుమల శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో వివాహం చేసుకోవాలన్న కుతూహలంతో ఎందరో వధూవరులు ఇక్కడ పెళ్లిపీటలు ఎక్కుతున్నారు. గత 10 ఏళ్లుగా టీటీడీ పాపవినాశనం రోడ్డులోని కల్యాణ వేదిక వద్ద సామాన్యుల పెళ్లిళ్లకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇక్కడ డిమాండ్ సీజన్ను బట్టి మారుతూ ఉంటోంది. 2016 ఏప్రిల్ నుంచి గత ఏడాది డిసెంబర్ వరకు ఈ వేదికగా 26,777 జంటలు ఒక్కటయ్యాయి.
ఇక్కడ వివాహం చేసుకునే నూతన దంపతులకు టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శన భాగ్యాన్ని సులువుగా కల్పిస్తోంది. వధూవరులకు, తల్లిదండ్రులతో సహా మొత్తం ఆరుగురికి ఏటీసీ వద్ద ఉన్న క్యూలైన్ మీదుగా ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన మార్గం (రూ.300)లో ఉచితంగా అనుమతిస్తోంది. దర్శన అనంతరం వివాహ రసీదులో పేర్కొన్న వారి సంఖ్య ఆధారంగా ఉచితంగా లడ్డూలు ఇస్తుంది. వివాహాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం కల్యాణ వేదిక వద్ద సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
ఇందుకోసం వధూవరులు తమ వయసు ధ్రువపత్రాలు, నివాస వివరాలు, వివాహ ఫొటో, పెళ్లి పత్రిక, కల్యాణ మండపం రసీదుతో పాటు అన్ మ్యారీడ్ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి. తిరుమల దేవస్థానంలో వివాహం చేసుకునేందుకు వధూవరులు ఇద్దరూ హిందువులై ఉండాలి. వధువుకు 18 ఏళ్లు, వరుడికి 21 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. పెద్దల సమ్మతి లేని రెండో పెళ్లిళ్లను అనుమతించరు. వివాహానికి వధూవరుల తల్లిదండ్రులు రాలేని పక్షంలో గనక తగిన కారణాలతో లేఖలు సమర్పించాలి. తల్లిదండ్రులు లేనివారు సంరక్షకుల నుంచి తప్పనిసరిగా సమ్మతి పత్రం అందించాలి.
పదివేల మందికి ఉపాధి: పెళ్లి అంటే కల్యాణ మండపమే కాదు భోజనాలు, విద్యుదీపాలంకరణ, పుష్పాలంకరణ, ఫొటో వీడియోగ్రాఫర్లు, డ్రోన్ టెక్నీషియన్లు, ఎల్ఈడీ, భోజనాలు, మేకప్, బ్యానర్లు, రవాణా, మంగళ వాయిద్యాలు, వేదికలను సిద్ధం చేయడం వంటి అనేక రంగాలు సంయుక్తంగా పని చేస్తేనే ఒక వివాహం అంగరంగ వైభవంగా సాగేది. తిరుచానూరు, తిరుమల, తిరుపతి పరిసరాల్లో జరిగే పెళ్లిళ్లతో సుమారు 10 వేల మంది వరకు ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంది.
