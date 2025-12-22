ETV Bharat / state

విదేశాల్లో శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణం, నిర్వహణకు బృహత్తర ప్రణాళికలను తయారుచేసిన టీటీడీ - ఆలయ నిర్మాణానికి పెద్ద ఎత్తున విన్నపాలు - భారతీయ శిల్పకళ ఉట్టిపడేలా నిర్మాణం

TTD_Temples_In_Foreign (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read
TTD Temples In Foreign : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరుని దివ్యవైభవాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేసేందుకు టీటీడీ బృహత్తర ప్రణాళికలను తయారుచేసింది. ఇటీవల నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు సూచనలను ఆధారంగా చేసుకొని శ్రీవారి ఆస్తులను, ఆలయాలను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించేందుకు పాలకమండలి కసరత్తు వేగవంతం చేసింది.

ఈ క్రమంలో ప్రత్యేకంగా నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటుచేసి, విదేశాల్లో ఆలయాల నిర్మాణానికి, వాటి నిర్వహణకు సంబంధించిన చట్టపరమైన అంశాలపై లోతైన సవివర అధ్యయనం చేయించింది. ఈ కమిటీ సమర్పించిన ప్రతిపాదనలపై టీటీడీ బోర్డు ఇప్పటికే పలుమార్లు చర్చలు జరిపింది. అయితే కార్యాచరణను ప్రారంభించే ముందు దేవాదాయ శాఖ, ఆర్‌బీఐ, ఫెరా, ఫెమా వంటి సంస్థల అనుమతులను తప్పనిసరిగా పొందాల్సి ఉంది. అప్పటివరకు ఈ నిర్ణయాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసింది. త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి కార్యాచరణతో వివిధ దేశాల్లో తిరుమల తరహాలోనే శ్రీనివాసుడి ఆలయాలను నిర్మించడానికి టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టనుంది.

ఆలయ నిర్మాణానికి భారీగా విన్నపాలు : శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణానికి విదేశాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున టీటీడీకి భారీగా అభ్యర్థనలు అందుతున్నాయి. అవసరమైన అన్ని అనుమతులు లభించిన వెంటనే, స్పష్టమైన కార్యాచరణతో ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో తిరుమల శ్రీనివాసుడి ఆలయాల తరహాలోనే నిర్మాణానికి టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఇప్పటికే యూకే నుంచి 4 ప్రతిపాదనలు, జర్మనీ నుంచి 3 ప్రతిపాదనలు రాగా, ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంక, నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్, స్విట్జర్లాండ్, పోలండ్, ఐర్లండ్, న్యూజిలాండ్‌ తదితర దేశాల నుంచి కూడా విన్నపాలు వచ్చినట్లు టీటీడీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. విదేశాల్లో శ్రీవారి ఆలయాలను ఎలా నిర్మించాలి, ఎలా నిర్వహించాలన్న అంశంపై టీటీడీ 3 ప్రధాన నమూనాలను పరిశీలిస్తోంది.

నిర్వహనకు 3 ప్రధాన నమూనాలు : మొదటి నమూమా ప్రకారం ఇది పూర్తిగా టీటీడీ (తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం) యాజమాన్యంలో ఉంటుంది. ఆలయానికి సంబంధించి భూమి కొనుగోలు, ఆలయ నిర్మాణం, అర్చకుల నియామకం, రోజువారీ నిర్వహణ అంతా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతుంది. ఆలయ నిర్మాణానికి చట్టపరంగా ఇది అత్యంత సురక్షితమైందని టీటీడీ కమిటీ అభిప్రాయపడింది. 2వ నమూనా ప్రకారం, విదేశాల్లోని స్థానిక హిందూసంస్థలు నిర్మించే ఆలయాలకు టీటీడీ తరఫున కేవలం ఆధ్యాత్మిక, సాంకేతిక సహకారం మాత్రమే అందించడం. 3వ నమూనా ప్రకారం టీటీడీతో పాటు స్థానిక కమిటీలు కూడా సంయుక్తంగా నిధులు సమకూర్చి ఆలయాన్ని విజయవంతంగా నడపడం. ఈ 3 మార్గాల్లో మొదటి నమూనా ద్వారానే టీటీడీ బ్రాండ్‌ విలువను, అలాగే పూజా విధానాల్లో స్వచ్ఛతను పూర్తిగా కాపాడగలమని నిపుణులు స్పష్టంగా సూచించారు.

భారతీయ శిల్పకళ ఉట్టిపడేలా : విదేశాల్లో నిర్మించే శ్రీవారి ఆలయాల్లోనూ తిరుమలలో జరిగే పూజల తరహాలోనే ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం పూజలు జరిగేలా టీటీడీ నుంచి ప్రత్యేక అర్చకులను కూడా పంపించడానికి కమిటీ సిద్దపడింది. వెంకటేశ్వరుడి ఆలయ నిర్మాణానికి భారతదేశం నుంచి ప్రత్యేకంగా శిల్పులను పంపించి, మన సంప్రదాయం, శిల్పకళ ఉట్టిపడేలా ఆలయాలను నిర్మించనున్నారు. ఆయా దేశాల నిబంధనలకు అనుగుణంగా స్థానికంగా ప్రత్యేక లాభాపేక్ష లేని సంస్థలను నిర్మించి, టీటీడీకి నష్టం కలగకుండా ‘రింగ్‌ ఫెన్సింగ్‌’ పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయంగా టీటీడీ పేరును ట్రేడ్‌మార్క్‌ చేయాలని పాలకమండలి నిర్ణయించింది.

