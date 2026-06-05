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శ్రీవారి వైభోగం - మే నెల అన్నింట్లో ఆల్​టైం రికార్డు

మొత్తం 25.46 లక్షల మందికి దర్శనభాగ్యం - దాదాపు 1.12 కోట్ల మందికి అన్నప్రసాదాల వితరణ - 1.21 కోట్ల లడ్డూల విక్రయం - ఒక నెలలోనే రూ.120 కోట్లకు చేరిన హుండీ ఆదాయం

Tirumala Made Records Everywhere In Month of May
Tirumala Made Records Everywhere In Month of May (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 8:20 AM IST

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Tirumala Made Records Everywhere In Month of May: తిరుమల శ్రీవారిని మే నెలలో 25,46,168 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. 2025 మేతో పోలిస్తే అదనంగా 2,85,308 మందికి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన చరిత్రలోనే ఇదో అరుదైన రికార్డుగా భావించవచ్చు. ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ తో భక్తుల కదలికలను నిరంతరం స్వయంగా పర్యవేక్షించడంతో పాటు ఇంత మంది భక్తులకు నిర్విఘ్నంగా దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించడం సాధ్యమైంది.

ఒక నెలలోనే రూ.120 కోట్ల ఆదాయం: అదే విధంగా నిత్య కైంకర్యాలు కొనసాగిస్తూనే క్యూలైన్ ఆగకుండా అన్ని రకాలైన చర్యలను చేపట్టారు. మొత్తం 1.12 కోట్ల మందికి అన్నప్రసాదాలను అందించారు. 2025 మే నెలతో పోలిస్తే 15.71 లక్షలు అధికం. మే నెలలో హుండీ ఆదాయం రూ. 120 కోట్లకు చేరింది. లడ్డూ విక్రయాలు సైతం భారీ ఎత్తున 1.21 కోట్ల వరకు జరిగాయి. ఇక రికార్టు స్థాయిలో 14,38,385 మంది భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించారు. అదే విధంగా బంగారం, వెండి డాలర్ల అమ్మకం, రిసెప్షన్ ఆదాయం సహా వివిధ విభాగాల్లో సైతం టీటీడీ కొత్త రికార్డును నమోదు చేయడం విశేషం.

సమయానికి అనుగుణంగా పక్కా ప్రణాళికతో

  • తిరుమలలోని ముఖ్యంగా పోటు విభాగానికి గాను మే నెలలో రోజుకు సగటున దాదాపు 4.08 లక్షల లడ్డూలను తయారు చేసింది. లడ్డూ నాణ్యత కాపాడేందుకు 2 ఏఐ ఆధారిత కలర్‌ సార్టింగ్‌ యంత్రాలను పోటులో ఉపయోగించారు.
  • మే మాసంలో ప్రధానంగా ఒక రోజులో సర్వదర్శనానికి అత్యధికంగా దాదాపు 176 గంటల 24 నిమిషాలను కేటాయించారు.
  • ఇక నడక మార్గం నుంచి వచ్చేవారిని పర్యవేక్షణతో అంచనా వేసి, అన్ని విధాలైన చర్యలను చేపట్టారు.
  • అంతేకాకుండా క్యూలైన్లలో భక్తుల రద్దీ, కదలికల్ని అనుక్షణం గమనించారు.
  • కంపార్టుమెంట్లలోకి ప్రవేశించిన దగ్గర మొదలు గంటల గంటల సమయాన్ని గణిస్తూ, ఎస్​ఈడీ, ఎస్ఎస్​డీ టోకెన్ల ఎంట్రీలను కెమెరా పుటేజీలతో బేరీజు వేసుకుంటూ స్వామివారికి దర్శనానికి పంపించారు.
  • దాంతో దీని ఫలితంగా మే 24వ తేదీన ఒక్క రోజే అత్యధికంగా 98,058 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ నెలలోనే దాదాపు నాలుగు సార్లు 90,000 మార్కును దాటేయడం విశేషం.
  • ఇక స్వామివారి హుండీ ఆదాయాన్ని పరిశీలిస్తే మే 3వ తేదీన అత్యధికంగా రూ.5.06 కోట్లు రావడం గమనార్హం.
  • ఈ విధంగా రోజుకు సగటున 4.08 లక్షల లడ్డూలు విక్రయమైనట్లు ఓ అంచనా ఉంది.

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