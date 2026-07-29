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కాస్త చూడు గోవిందా - సిబ్బంది కొరత పెరుగుతోంది!

టీటీడీలో 15 ఏళ్లుగా నిలిచిపోయిన రెగ్యులర్‌ నియామకాలు - 900ల రెగ్యులర్‌ పోస్ట్​లు ఖాళీ - చేస్తున్నవన్నీ కారుణ్య, ఔట్‌సోర్సింగ్‌ నియామకాలే - శ్రీవారికి నిత్య కైంకర్యాలు చేసే అర్చకులకూ కొరతే

Staff Shortage in TTD
Staff Shortage in TTD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:12 AM IST

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Staff Shortage in TTD : 'వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, వేంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి' ఈ చరాచర సృష్టిలో వేంకటాద్రికి సమానమైన పుణ్యక్షేత్రం లేదు. శ్రీవారికి సాటిరాగల దేవుడు భూత, భవిష్యత్ కాలాల్లో మరొకరు ఉండరని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం కలియుగ వైకుంఠంగా ప్రసిద్ధి కెక్కింది. తిరుమల గిరిపై సాలగ్రామ శిలగా, అర్చావతార మూర్తిగా, స్వయంభువుగా శ్రీనివాసుడు వెలిశాడు. అందుకే ఆయణ్ని గోవిందుడని, ఏడు కొండలవాడని, బాలాజీ అని రకరకాల పేర్లతో భక్తులు పిలుస్తారు. స్వామి దర్శనార్థం లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. వీరంతా శ్రీవారిని కనులారా వీక్షించి తరిస్తారు.

అయితే భక్తులకు సేవలు అందించే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలనా వ్యవస్థ రోజు రోజుకీ చిక్కిపోతోంది. భక్తుల సంఖ్య ఏటికేడు పెరుగుతుంటే వారికి వసతులు కల్పించాల్సిన అధికారులు, సిబ్బంది సంఖ్య నానాటికీ తగ్గిపోతోంది. టీటీడీలో 15 సంవత్సరాలుగా రెగ్యులర్‌ నియామకాలు నిలిచిపోయాయి. 9,000లకు పైగా ఖాళీలున్నాయి. కారుణ్య నియామకాల కింద ఉద్యోగాల్లోకి వచ్చిన 1500 మంది, 23,000ల మంది ఔట్‌సోర్సింగ్‌ స్టాఫ్​తోనే పని నడిపిస్తుండటంతో సేవల్లో నాణ్యత కొరవడుతోంది.

అదేవిధంగా శ్రీవారికి నిత్య కైంకర్యాలు చేసే అర్చకుల పోస్టులు కూడా ఖాళీ ఉండటం సిబ్బంది కొరత తీవ్రతకు నిదర్శనం. ఇదిలాగే కొనసాగితే భవిష్యత్​లో శ్రీవారి కైంకర్యాలకు, టీటీడీ పరిపాలనకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతుందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. సుమారు రూ.5500 కోట్ల వార్షిక బడ్జెట్‌ ఉన్న టీటీడీ, సిబ్బంది జీతభత్యాల కోసం ఏపీ సర్కార్​ వైపు చూడదు. ఖజానాపై ఒక్క రూపాయి కూడా భారం పడనప్పుడు తిరుమల తిరుమల దేవస్థానం సిబ్బంది నియామకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు అనుమతులివ్వడం లేదన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది.

హెచ్​వోడీల మాయాజాలం! :

మరోవైపు న్యాయపరమైన చిక్కులతో పాటు, కొందరు విభాగాధిపతుల స్వార్థం వల్ల టీటీడీలో రెగ్యులర్‌ నియామకాలు జరగడం లేదు. ‘అత్యవసరం పనులు ఆగిపోతున్నాయి’ అన్న నెపంతో తమకు కావల్సిన ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఏజెన్సీల ద్వారా సిబ్బందిని నియమించుకునేలా హెచ్‌వోడీలు పావులు కదుపుతున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి డిప్యుటేషన్‌పై వచ్చే డిప్యూటీ ఈవోలకూ కొరత ఉంది. ఆరు ఖాళీలకు గానూ నలుగురే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.ఏఈఓ కేడర్‌లో 65 పోస్టులకుగాను 45 మందే పనిచేస్తున్నారు.

ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులే విధులు :

  • టీటీడీలో వైద్యులు, అర్చకులు, చార్టర్డ్‌ ఎకౌంటెంట్లు, ప్రొఫెసర్లు, ఐటీ విభాగం, క్యాటరింగ్‌ అధికారుల వంటి కీలకమైన పోస్టుల్లో సుమారు 200 నుంచి 300 మంది ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులే ఉన్నారు.
  • విద్యాసంస్థలను పర్యవేక్షించే డీఈవో పోస్ట్​లో ఇంఛార్జ్​గా అటవీ వ్యవహారాలు చూసే డీఎఫ్‌వోను నియమించడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతుంది.
  • వైద్య విభాగంలో స్విమ్స్‌ నుంచి వైద్యులను డిప్యుటేషన్‌పై తీసుకునే అవకాశమున్నా అధికారులు ఫోకస్ పెట్టడం లేదు.
  • శ్రీవారి విలువైన నగలు, ఆభరణాలు ఉండే ప్రాంతాల్లోనూ ఔట్‌సోర్సింగ్‌ సిబ్బందే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. విలువైన వస్తువులు మాయమైతే బాధ్యత ఎవరిది?

అర్చకులకూ కొరతే! :

  • గర్భగుడిలో శ్రీవారి మూలమూర్తికి నిత్య కైంకర్యాలు నిర్వహించే అర్చకులు 60 మంది ఉండాలి. 46 మందే ఉండటంతో ఒకే అర్చకుడు రెండు, మూడు బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సి వస్తోంది. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఉన్న 65 ఆలయాలకు అదనంగా అర్చకులు, పరిచారకులు కలిపి సుమారు 375 మంది కావాలి.
  • భక్తులకు గదులు కేటాయించే కీలకమైన రిసెప్షన్‌ విభాగంలో డిప్యూటీ ఈవో కేడర్​ స్థాయిలో కనీసం ముగ్గురు అధికారులు ఉండాలి. కానీ ఒక్కరే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
  • జనరల్‌ విభాగంలో ఏకంగా 1400 పోస్ట్​లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీంతో దస్త్రాల కదలిక మందగించింది. వైద్య, ఆరోగ్య విభాగంలో సిబ్బంది కొరత వల్ల పారిశుద్ధ్య లోపం కనిపిస్తోంది.
  • విద్యాశాఖలో పోస్ట్​ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చి, పరీక్షల నిర్వహణకు ఏపీపీఎస్సీకి సుమారు రూ.2 కోట్లు చెల్లించారు. అయితే సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న కాంట్రాక్ట్‌ సిబ్బంది అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో నియామక ప్రక్రియను నిలిపేశారు.

ఆర్వోఆర్‌ సాకుతో ప్రమోషన్లకు బ్రేక్‌ :

  • 2021 నుంచి రూల్‌ ఆఫ్‌ రిజర్వేషన్‌ (ఆర్వోఆర్‌)పై కోర్టు కేసు పెండింగ్‌లో ఉండటంతో 150కి పైగా ప్రమోషన్లు నిలిచిపోయాయి. దీనికి తోడు సీనియర్‌ ఉద్యోగుల అభ్యంతరాలతో ఇటీవల ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో మే నెలలో ఎగ్జామ్స్​ పూర్తయిన 60 ఏఈ/ఏఈఈ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను సర్టిఫికెట్‌ పరిశీలన దశలో అర్ధంతరంగా నిలిపేశారు.
  • తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో మిగిలిన 6000ల మంది రెగ్యులర్‌ సిబ్బందిలో సుమారు 2000ల మంది 2030 నాటికి రిటైర్మెంట్ కానున్నారు. పరిపాలన గాడిన పడాలంటే అన్ని కేడర్లలో కలిపి కనీసం 2000ల రెగ్యులర్‌ పోస్టులనైనా వెంటనే భర్తీ చేయాలి.

ఇంఛార్జ్​ల పాలన :

  • టీటీడీలో కీలకమైన ఉన్నతాధికారుల పోస్టులన్నీ ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. ఇంఛార్జ్​ల పాలనలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఇటీవల జేఈవో వీరబ్రహ్మం ట్రాన్స్​ఫర్ అయ్యారు. మిగిలిన ఒక్క జేఈవోపైనే పూర్తి భారం పడుతోంది.
  • సంస్థ ఆర్థిక లావాదేవీలను పర్యవేక్షించే ఎఫ్‌ఏసీఏఓ బాలాజీ కల్తీ నెయ్యి కేసులో ఆరోపణలు రావడంతో సెలవుపై వెళ్లారు.
  • శ్రీవేంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్‌కు రెగ్యులర్‌ సీఈవో లేరు. కీలకమైన వీజీవో పోస్ట్ ఖాళీగా దర్శనమిస్తోంది.
  • తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఐటీ విభాగంలో ఒక్కరే ఆరుగురి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. 30 పోస్ట్​ల భర్తీ బాధ్యతను ఏపీటీసీఎస్‌కు అప్పగించినా ఆ ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తి కాలేదు
క్రమసంఖ్యవిభాగంఖాళీలు (సుమారుగా)
1జనరల్ 1400
2ఆరోగ్యం 1200
3ఆలయాలు 800
4ఇంజినీరింగ్ 500
5విద్యుత్ 200
6వైద్యం 200
7విద్య 100

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