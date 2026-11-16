తిరుమలలో మరో అద్భుతం - ప్రారంభమైన ఎస్వీ మ్యూజియం
SV Museum Tirumala ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన మ్యూజియాల్లో ఎస్వీ మ్యూజియం ఒకటిగా నిలుస్తోందని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. ఈరోజు నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియంలో భక్తుల సందర్శనకు టీటీడీ అనుమతిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:33 PM IST
ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన మ్యూజియాల్లో ఎస్వీ మ్యూజియం ఒకటిగా నిలుస్తోందని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. ఈరోజు నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియంలో భక్తుల సందర్శనకు టీటీడీ అనుమతిస్తోంది. మ్యూజియం సందర్శనకు భక్తులను అనుమతిస్తుండటంతో వెంకయ్య చౌదరి అధికారులతో కలసి భక్తులకు స్వయంగా టికెట్లను జారీ చేశారు.
ప్రతిదీ తెలియజేసేలా చర్యలు : ఎస్వీ మ్యూజియంలో ఉన్న 14 గ్యాలరీలు 14 లోకాలకు తీసుకెళ్లేలా తీర్చిదిద్దామని వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు. గత సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధునీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియంను ప్రారంభించారు. కొన్ని ఆపరేషనల్ రిలేటెడ్ సమస్యలను అధిగమించి భక్తులకు అందుబాటులో తెచ్చారు. మొబైల్ డిపాజిట్ కేంద్రాలు, పాదరక్ష కేంద్రాలు, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది హాల్ వంటివి ఏర్పాటు చేశారు. మ్యూజియం సందర్శనకు వచ్చే భక్తులను బృందంలాగా తీసుకెళ్లి ప్రతిదీ తెలియజేసేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.
ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన మ్యూజియాల్లో ఎస్వీ మ్యూజియం ఒకటిగా నిలుస్తుంది. ఎస్వీ మ్యూజియంలో ఉన్న 14 గ్యాలరీలు, 14 లోకాలకు తీసుకెళ్లేలా తీర్చిదిద్దాం. గత సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధునీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియంను ప్రారంభించారు. కొన్ని ఆపరేషనల్ రిలేటెడ్ సమస్యలను అధిగమించి భక్తులకు అందుబాటులో తెచ్చాం. మొబైల్ డిపాజిట్ కేంద్రాలు, పాదరక్ష కేంద్రాలు, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది హాల్ వంటివి ఏర్పాటు చేశాం. - వెంకయ్య చౌదరి, అదనపు ఈవో
శ్రీవారి క్షేత్ర మహత్యం తెలిపేలా : శ్రీవారి క్షేత్ర మహత్యం, తిరుమల పవిత్రత, విశిష్టతలను భక్తులకు కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించేలా ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని తీర్చిదిద్దారు. తిరుమల కొండపై వివిధ ఆలయాలు, శిల్పాలు, రమణీయమైన ప్రకృతికి సంబంధించి భౌగోళిక విశిష్టతలను తెలిపేలా మ్యూజియంలో టీటీడీ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసింది. భక్తులకు అవగాహన వచ్చేలా తిరుమల ఏడు కొండల త్రీడీ మోడల్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. తిరుమల దివ్య సన్నిధికి చేరుకుని ఆయుధాలను త్యజించి, ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకున్న నాటి రాజుల ఆయుధాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు. పద కవితా పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులతో పాటు పలువురు భక్తాగ్రేసరులు స్వామివారి సంకీర్తనకు ఉపయోగించిన పురాతన సంగీత వాయిద్యాలను ఏర్పాటు చేశారు.
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