తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ - శ్రీవారి దర్శనానికి 3 కి.మీ. మేర బారులు తీరిన భక్తులు
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ - గోగర్భం డ్యాం వరకు క్యూలైన్ - కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 4:43 PM IST
Tirumala Summer Rush 3 KM Queue: వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2, నారాయణగిరి షెడ్లు నిండిపోయి క్యూలైన్ గోగర్భం డ్యాం వరకు సాగింది. దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల మేర భక్తులు బారులు తీరారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ అధికారులు భక్తులకు వేగంగా దర్శనం కల్పిస్తున్నారు.
వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. రద్దీ భారీగా పెరగడంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా నిండిపోయి రింగ్ రోడ్లోని గోగర్భం డ్యాం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లో బారులు తీరారు.
కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో పర్యవేక్షణ: ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్, నారాయణగిరి షెడ్లు, అన్నప్రసాద కేంద్రాలు, ప్రధాన రహదారులు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, ఆలయ పరిసరాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితిని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా శ్రీవారి దర్శనం వేగంగా చేయిస్తున్నారు. క్యూలైన్లో భక్తులకు తాగు నీరు, పాలు, అన్నప్రసాదాలను శ్రీవారి సేవకుల సాయంతో నిరంతరాయంగా అందిస్తున్నారు.
ప్రముఖుల శ్రీవారి దర్శనం: మంగళవారం శ్రీవారిని మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దుప్పల వెంకటరమణ దర్శించుకున్నారు. ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్న న్యాయమూర్తికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి శ్రీవారి మూలమూర్తి దర్శనం చేయించారు. తెల్లవారుజామున తోమాలసేవలో, ఉదయం వీఐపీ బ్రేక్లో కర్ణాటక ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్, వీఐపీ బ్రేక్లో రాష్ట్ర మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, ఒంగోలు ఎస్పీ వి. హర్షవర్ధన్ రాజు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో భారీ కొండచిలువ: మరోవైపు తిరుపతి-అలిపిరి నడక మార్గంలో భారీ కొండచిలువను చూసి భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. మోకాలి మిట్ట సమీపంలో రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతంలో 11 అడుగుల పొడవైన కొండచిలువను భక్తులు గుర్తించి సమాచారం ఇవ్వగా, వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న టీటీడీ అటవీ ఉద్యోగి భాస్కర్నాయుడు దాన్ని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. అనంతరం అవ్వాచారి కోనలో సురక్షితంగా విడిచిపెట్టారు.
శ్రీవారి భక్తులకు విస్తృత వసతి సౌకర్యాలు - తిరుపతిలో గదులు ఇలా బుక్ చేసుకోవచ్చు!
తిరుమలలో ప్రముఖులు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటుడు తనీష్, జీవిత రాజశేఖర్ కుటుంబం