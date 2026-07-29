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శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - దర్శన టోకెన్ల జారీ రద్దు - ఇకపై సేవకులకు సిబిల్ తరహాలో రేటింగ్

తిరుపతిలో బుధవారం శ్రీవారి సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ రద్దు చేసిన టీటీడీ - గురువారం మధ్యాహ్నం నుంచి యథావిధిగా ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల పంపిణీ - పనితీరు ఆధారంగా సేవకులకు సిబిల్ స్కోర్ తరహాలో రేటింగ్

Tirumala SSD Tokens Issue
Tirumala SSD Tokens Issue (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:42 AM IST

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Tirumala SSD Tokens Issue : తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునే భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచన చేసింది. తిరుపతిలో జారీ చేసే సర్వదర్శన టోకెన్లను బుధవారం రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మరోవైపు శ్రీవారి సేవకుల పనితీరును అంచనా వేసేందుకు సరికొత్త విధానాన్ని తీసుకురాబోతున్నట్లు టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్ర వెల్లడించారు. బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉండే సిబిల్ స్కోర్ తరహాలో ఇకపై శ్రీవారి సేవకులకు కూడా రేటింగ్ ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.

మళ్లీ ఎప్పుడంటే? : శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం తిరుపతిలో భక్తులకు టైమ్ స్లాట్ టోకెన్లను జారీ చేస్తారు. వీటినే ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు అంటారు. ఈ టోకెన్ల జారీని బుధవారం పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ కేంద్రాల వద్ద ఈ టోకెన్లను ఇస్తుంటారు. అయితే, పరిపాలనాపరమైన కారణాలతో బుధవారం వీటి జారీని నిలిపివేశారు. భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని సూచించారు. తిరిగి గురువారం మధ్యాహ్నం నుంచి టోకెన్ల జారీ యథావిధిగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. గురువారం ఇచ్చే టోకెన్ల ద్వారా శుక్రవారం నాడు స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.

సేవకులకు రేటింగ్ : శ్రీవారి సేవకులకు సంబంధించి టీటీడీ ఈవో ఎం.రవిచంద్ర మంగళవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సేవకుల పనితీరు ఆధారంగా వారికి ప్రత్యేక రేటింగ్ ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చే ముందు సిబిల్ స్కోర్‌ను ఎలా పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయో అదే తరహాలో శ్రీవారి సేవకులకు కూడా రేటింగ్ ఇస్తామన్నారు. ఈ రేటింగ్ ఆధారంగానే భవిష్యత్తులో వారికి విధులు కేటాయించేలా పకడ్బందీ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ నూతన విధానంతో సేవకుల్లో మరింత జవాబుదారీతనం పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

గ్రామ స్థాయికి 'శ్రీవారి సేవ' విస్తరణ : శ్రీవారి సేవను మరింత విస్తృతం చేయాలని టీటీడీ భావిస్తోంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు దీనిని గ్రామస్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు గట్టిగా కృషి చేస్తున్నట్లు ఈవో తెలిపారు. మంగళవారం తిరుమలలోని శ్రీవారి సేవాసదన్‌లో గ్రూప్ సూపర్ వైజర్లకు రెండో విడత శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఈవో ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. శ్రీవారి సేవను నలుదిశలా విస్తరించేందుకు గ్రూప్ సూపర్ వైజర్లు అంతా సమష్టిగా, బాధ్యతాయుతంగా కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

ఆ 50 వేల ఆలయాల్లోనూ సేవలు : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 50 వేలకు పైగా చిన్న, పెద్ద ఆలయాలు ఉన్నాయని ఈవో గుర్తుచేశారు. ఆయా ఆలయాల్లోనూ శ్రీవారి సేవ ద్వారా భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు గల అవకాశాలను పరిశీలించాలన్నారు. దీనిపై క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేసి, టీటీడీ దృష్టికి తీసుకురావాలని సూపర్ వైజర్లకు సూచించారు. అనంతరం గ్రూప్ సూపర్ వైజర్ల నుంచి సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించారు. భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించే క్రమంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై చర్చించారు. వారి సందేహాలను నివృత్తి చేశారు.

శిక్షణలో పాల్గొన్న వారి సత్కారం : ఈ ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమంలో రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. సేవను మరింత బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నిర్వర్తించాలో తెలుసుకున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌కు చెందిన డాక్టర్ ఎస్.ఎల్.ఎన్.టి. శ్రీనివాస్, చెన్నైకి చెందిన శరత్ ఈ శిక్షణలో చురుగ్గా పాలుపంచుకున్నారు. వీరి సేవలను గుర్తించిన అధికారులు, ఈవో ఎం.రవిచంద్ర చేతుల మీదుగా వారిని ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ శిక్షణా కార్యక్రమంలో టీటీడీ సీపీఆర్వో డాక్టర్ టి.రవి, పీఆర్వో నీలిమ తదితర అధికారులు, సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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