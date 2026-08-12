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శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు - ఆర్జిత సేవలు రద్దు

శ్రీవారి ఆలయంలో ఈనెల 23 నుంచి 25 వరకు పవిత్రోత్సవాలు - ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం - నేడు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత

Srivari Pavithrotsavam at Tirumala Temple
Srivari Pavithrotsavam at Tirumala Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:43 AM IST

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Srivari Pavithrotsavam at Tirumala Temple : కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆగస్టు 23 నుంచి 25 వరకు పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. ఆగస్టు 22న అంకురార్పణతో ఈ ఉత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఏడాది పొడవునా ఆలయంలో జరిగే అర్చనలు, ఉత్సవాల్లో యాత్రికులు, సిబ్బంది వల్ల కొన్ని దోషాలు జరుగుతుంటాయి. వీటితో ఆలయ పవిత్రతకు ఎలాంటి లోపం రానీయకుండా ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.

ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా 3 రోజుల పాటు ఆల‌యంలోని సంపంగి ప్రాకారంలో ఉదయం 9 నుంచి 11 గంటల వరకు స్నపనతిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన ఆభరణాలతో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీమలయప్పస్వామివారు ఆల‌య నాలుగు మాడ వీధుల్లో విహ‌రించి భ‌క్తుల‌కు ద‌ర్శనమిస్తారు. ఆగస్టు 23న పవిత్రాల ప్రతిష్ఠ, 24న పవిత్ర సమర్పణ, 25న పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.

పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేసిన టీటీడీ: పవిత్రోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పలు ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసింది.

  • ఆగస్టు 22: సహస్రదీపాలంకార సేవ రద్దు.
  • ఆగస్టు 23 నుంచి 25 వరకు: కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్‌సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలు రద్దు.
  • ఆగస్టు 25: అష్టదళపాదపద్మారాధన సేవ రద్దు.
  • ఆగస్టు 26: కల్యాణోత్సవ సేవ రద్దు.

నేడు ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత: మరోవైపు తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్‌ కౌంటర్లలో బుధవారం (నేడు) ఇవ్వాల్సిన సర్వదర్శనం (SSD) టోకెన్ల జారీని నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. గురువారం దర్శనానికి బుధవారం జారీ చేసే టోకెన్లు ఇవ్వరని, భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు చేరుకుని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా సర్వదర్శనం చేసుకోవాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. కాగా, శుక్రవారం దర్శనానికి గురువారం మధ్యాహ్నం నుంచి యథావిధిగా టోకెన్లు జారీ చేస్తారని టీటీడీ తెలిపింది.

టోకెన్ల జారీ నిలిపివేతపై భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఎస్​ఎస్​డీ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేతపై భక్తులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు లేకుండా వచ్చిన వారికి వచ్చినట్లు సర్వదర్శనం చేయించే ఆలోచనతో టీటీడీ ఈ విధానాన్ని వరుసగా ఏడు బుధవారాల నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలిస్తోంది.

ఇక తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి మంగళవారం ఉదయం ఆరు గంటలకే పది వేల ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేశారు. వీరికి బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు దర్శనం కానుంది. అలాగే శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో వెళ్లే భక్తులకు 2,000 టోకెన్లు జారీ చేశారు.

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