శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్ - సెప్టెంబర్ నెల దర్శన కోటా షెడ్యూల్ విడుదల
శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలకు సెప్టెంబర్ నెల కోటా దర్శన షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన టీటీడీ - జూన్ 18న ఆన్లైన్లో విడుదల -20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు నమోదు చేసుకునే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 6:15 PM IST
Tirumala Srivari Arjitha Sevas September Month Online Quota Tickets : తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధనకు సంబంధించి సెప్టెంబర్ నెల కోటాను టీటీడీ జూన్ 18న ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ సేవా టికెట్ల కోసం 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు నమోదు చేసుకోవచ్చు. లాటరీలో ఎంపికైన భక్తులు, ఈ నెల 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లిస్తే టికెట్లు మంజూరవుతాయి.
- 22న ఉదయం 10 గంటలకు కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ టికెట్లను టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేటాయిస్తారు.
- 23న ఉదయం 10 గంటలకు అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల కోటా, 11 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు. వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్నవారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్ల కోటా అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదల అవుతుంది.
- 24న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల (రూ.300) కోటా, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తిరుమల, తిరుపతిలో గదుల కోటాను ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. భక్తులు https://ttdevasthanams.ap.gov.in/ వెబ్సైట్లో సేవా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది.
సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం : టోకెన్లు లేని భక్తులకు స్వామివారి సర్వదర్శనానికి ప్రస్తుతం 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం పాచికాలవ గంగమ్మ ఆలయం నుంచి సర్వదర్శన క్యూలైన్లోకి భక్తులను టీటీడీ అనుమతిస్తుంది. బాట గంగమ్మ ఆలయం నుంచి మొదలై శాశ్వత క్యూలైన్ వద్ద నుంచి భక్తులకు అల్పాహారం, నీరు, పాలు వంటివి అధికారులు, శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అందజేస్తున్నారు. సీఆర్ఓ వద్ద వసతి గదులు, కల్యాణకట్ట కేంద్రాల వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. శుక్రవారం నాడు శ్రీవారిని 74,636 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 43,084 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.64 కోట్లు సమకూరింది.
విమానాశ్రయాల్లోనూ శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ : మరోవైపు తిరుపతిలోనే కాకుండా గన్నవరం, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం విమానాశ్రయాల్లోనూ శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించినటువంటి శ్రీవాణి టికెట్లు జారీ చేయాలని టీటీడీ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వాటిని మూడు నెలలకోసారి ఆన్లైన్లో రోజుకు రూ.500 చొప్పున జారీ చేస్తున్నారు.
వీటితో పాటు కరెంట్ బుకింగ్లో రూ. 10,500 చెల్లించి టికెట్లు పొందే దాదాపు 800 మంది భక్తులకు అదే రోజు సాయంత్రం దర్శనాన్ని కల్పిస్తున్నారు. ఆఫ్లైన్లో తిరుపతి విమానాశ్రయంలో మరో 200 టికెట్లు కేటాయిస్తుండగా ఈ కోటాను తగ్గించి ఒక్కో ఎయిర్పోర్ట్లో 50 చొప్పున జారీ చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
ఎన్నారైలకు టీటీడీ గుడ్న్యూస్ - 'సుపథం' గడువు 90 రోజులకు పెంపు
నిత్యం 15టన్నుల బియ్యంతో మహాఅన్నదానం - "టీటీడీ" ఖర్చులు తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!