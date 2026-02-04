కల్తీ నెయ్యి కేసు - మహా పాపంలో సింఘాల్, ధర్మారెడ్డి, బాలాజీ, చెవిరెడ్డి , భూమన
సిట్ లేఖలో కీలక విషయాలు - నెయ్యి సేకరణ నిబంధనల సడలింపులో ఉన్నతాధికారులు, కమిటీ సభ్యులు, కొనుగోళ్ల కమిటీలో ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా భూమన, చెవిరెడ్డి, కమిటీ నిర్ణయాలతోనే నెయ్యి కల్తీకి దారులు
February 4, 2026
Sit Clarified on Adulterated Ghee Case Latest Updates: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో వినియోగించిన నెయ్యి నూటికి నూరు పాళ్లు కల్తీ జరిగిందని తేల్చేసిన సిట్ ఈ పాపంలో చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, భూమన కరుణాకరరెడ్డి, అప్పటి టీటీడీ బోర్డు (ఛైర్మన్గా వై.వి.సుబ్బారెడ్డి ఉన్నారు), నాటి ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఆర్థిక సలహాదారు, అకౌంట్స్ అధికారి బాలాజీల పాత్రను వివరించింది.
2019 ఆగస్టులో పకడ్బందీగా రూపొందించిన నెయ్యి సేకరణ నిబంధనలను సింఘాల్, ధర్మారెడ్డి, బాలాజీలు మళ్లీ 5 నెలల్లోనే ఎందుకు సడలించేశారని ప్రశ్నించింది. నిబంధనల సడలింపులో వారు విచక్షణను విస్మరించారని పేర్కొంది. లడ్డూ కల్తీపై దర్యాప్తు చేసిన సిట్ ప్రభుత్వానికి 14 పేజీల లేఖను సమర్పించింది. అందులో ఈ మొత్తం వ్యవహారం ఎలా సాగిందో ప్రస్తావించింది. నాటి ఈవో సింఘాల్, అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, అకౌంట్స్ అధికారి, ఆర్థిక సలహాదారు బాలాజీలు టెండర్ నిబంధనల సడలింపు నోట్లను ఆమోదించారు.
ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా భూమన, చెవిరెడ్డి: అంతకు ముందు 5 నెలల కిందటే వీరే పకడ్బందీ నిబంధనలు రూపొందించారు. 5 నెలల ముందు అలా ఎందుకు సిఫార్సు చేశారో, ఇప్పుడు ఎందుకు సడలిస్తున్నారో ఆ నోట్లో కనీసం ప్రస్తావించలేదు. నెయ్యి కొనుగోలు నిబంధనల్ని సడలిస్తూ అధికారులు ఆమోదించిన నోట్ను 2020 ఫిబ్రవరి 29న టీటీడీ బోర్డు కొనుగోళ్ల కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. ఆ కమిటీలో భూమన కరుణాకరరెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా పాల్గొన్నారు.
కొనుగోళ్ల కమిటీ సిఫార్సులను 2020 ఫిబ్రవరి 29న నాటి టీటీడీ బోర్డు కూడా ఆమోదించిందని సిట్ పేర్కొంది. నాడు బోర్డు ఛైర్మన్గా వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఉండటం గమనార్హం. ఈ నిబంధనల సడలింపు వల్లే ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వైష్ణవీ డెయిరీ స్పెషాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మాల్ గంగా డెయిరీ, ఇతర ప్రైవేట్ డెయిరీలు టీటీడీ టెండర్లను పొందేందుకు మార్గం సుగమం చేసిందని సిట్ ఆ లేఖలో స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యి సరఫరాకు ఈ నిబంధనల సడలింపే కారణమయింది.
టెండర్ నిబంధనల ప్రకారం: 2014వ సంవత్సరంలో రూపొందించిన నెయ్యి సేకరణ టెండర్ నిబంధనల ప్రకారం డెయిరీకి టెండర్ తేదీకి ముందు కనీసం మూడేళ్లపాటు నెయ్యి ఉత్పత్తిలో అనుభవం ఉండాలి. రోజుకు కనీసం 4 లక్షల లీటర్ల ఆవుపాలను సేకరించే, సగటున 6 టన్నుల నెయ్యిని ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం ఉండాలి. 2018 జూన్ 5న టీటీడీ బోర్డు 9:2 నిష్పత్తిలో ట్యాంకర్ల ద్వారా అగ్ మార్కు స్పెషల్ గ్రేడ్ నెయ్యిని సేకరించాలని నిర్ణయించింది. అంటే 9 భాగాలు దేశవ్యాప్త డెయిరీల నుంచి, 2 భాగాలు ఏపీ డెయిరీల నుంచి సేకరించాలని నిర్ణయం. జాతీయ డెయిరీలకు వార్షిక టర్నోవర్ రూ.150 కోట్లు, ఆవు పాల సేకరణ రోజుకు 4 లక్షల లీటర్లు, ఆవు పాల వెన్న ఉత్పత్తి రోజుకు 6 టన్నులు ఉండాలి. ఏపీ డెయిరీలకు వార్షిక టర్నోవర్ రూ.50 కోట్లు, ఆవు పాల సేకరణ రోజుకు 1.5 లక్షల లీటర్లు, ఆవు పాల వెన్న ఉత్పత్తి రోజుకు 2 టన్నులు ఉండాలని నిర్ణయించారు.
2019లో నెయ్యి వినియోగం దాదాపు 50% పెరిగింది. నెయ్యి టెండర్లలో నిబంధనలు మార్చేందుకు కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఆరు నెలలకు బదులు మూడు నెలల కాలానికే ఆవు నెయ్యిని సేకరించేలా సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించేందుకు కమిటీ ఏర్పాటయింది. పి. జగదీశ్వర్రెడ్డి (సేకరణ విభాగం జీఎం) సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ ఎం.రమేశ్రెడ్డి, వేంకటేశ్వర గో సంరక్షణశాల డైరెక్టర్ కె.హరనాథ్రెడ్డి, డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అధికారి వెంకయ్య, డెయిరీ నిపుణుడు ఎం.విజయభాస్కరరెడ్డి, బెంగళూరు నేషనల్ డెయిరీ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాస్త్రవేత్త బి.సురేంద్రనాథ్లు కమిటీలో సభ్యులు. 2019 ఏప్రిల్ 30న ఈ కమిటీ ఏర్పాటుకు టీటీడీ అప్పటి ఈవో సింఘాల్ ఆమోదించారు. ఈ కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు 2019 జులై 31న టీటీడీ ప్రత్యేకాధికారి ఎ.వి.ధర్మారెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో టెండర్ నిబంధనల్ని బలోపేతం చేసేందుకు సిఫార్సు చేశారు.
జాతీయ డెయిరీలకు ఆవు వెన్న ఉత్పత్తి సామర్థ్యం రోజుకు 6 టన్నుల నుంచి 12 టన్నులకు, వార్షిక టర్నోవర్ రూ.150 కోట్ల నుంచి రూ.250 కోట్లకు పెంచారు. ఏడాది కాలంగా రోజుకు 4 లక్షల లీటర్ల పాల సేకరణ తప్పనిసరి. తితిదేలో నెయ్యి అవసరాలు పెరిగినందున ఆరు నెలల్లో 20,71,000 కిలోల ఆవు నెయ్యిని ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉండాలి. అందువల్ల ఆవు పాల వెన్న వార్షిక ఉత్పత్తి పెంచాలని కమిటీ ప్రతిపాదించింది. రోజుకు 12 టన్నుల ఆవు పాల వెన్న ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, రోజుకు 4 లక్షల లీటర్ల ఆవు పాల సేకరణ సామర్థ్యం ఉండాలని నిర్ణయించింది. ఈ సిఫార్సులను నాటి ప్రత్యేకాధికారి ఎ.వి.ధర్మారెడ్డి 2019 ఆగస్టు 15న ఆమోదించగా ఈవో సింఘాల్ ఆ మర్నాడే ఆమోదించారు. ఆ సమయంలో కొనుగోళ్ల కమిటీ, టీటీడీ బోర్డు లేవు.
ఈ సిఫార్సులను వాటి ముందుంచలేదు. 2019 జూన్లో టీటీడీ ఛైర్మన్గా వైవీ సుబ్బారెడ్డిని నియమించినా ఫైలు ఆయన ముందుకు వెళ్లలేదు. పైన పేర్కొన్న నిబంధనలతో 2019 అక్టోబరులో టీటీడీ నెయ్యి కొనుగోలు టెండర్లు పిలిచింది. ఆ టెండర్ల ద్వారా అర్హత పొందిన వారికి కాంట్రాక్టు ఆమోదిస్తూనే కొనుగోళ్ల కమిటీ నెయ్యి కొనుగోలు టెండర్లు మార్చాలని సిఫార్సు చేసింది. టెండర్లో పాల్గొనే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంటోందని, ఎక్కువ మంది పాల్గొనేలా టెండర్ నిబంధనల్ని మార్చాలని సూచించింది. కరుణాకరరెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా, వేమిరెడ్డి ప్రశాంతిరెడ్డి, కొలుసు పార్థసారథి సభ్యులుగా ఉన్న కమిటీయే ఈ సిఫార్సు చేసింది.
దీంతో 2019వ సంవత్సరంలో ఏర్పాటైన కమిటీకే టెండర్ నిబంధనలను మార్చే బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ 2020 జనవరి 6వ తేదీన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఐఐఎం లక్నోలో ప్రొఫెసర్గా ఉన్న ఎస్.వెంకటరమణను నిపుణుడిగా ఈ కమిటీలోకి తీసుకున్నారు. కమిటీ సభ్యులతో పాటు ప్రొక్యూర్మెంట్ జనరల్ మేనేజర్ పి. జగదీశ్వరరెడ్డిని సైతం 2020 జనవరి 23న నిర్వహించిన కమిటీ సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. ఈ కమిటీ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లేకుండా, ఎక్కువ సమయం కూడా వెచ్చించకుండా టెండర్ నిబంధనల సడలింపులకు సిఫార్సు చేసింది.
టెండర్ నిబంధనల సడలింపు
- రోజుకు 4 లక్షల లీటర్ల ఆవుపాలు సేకరించే అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలనే నిబంధన తొలగింపు
- డెయిరీ నిర్వహణ అనుభవం మూడేళ్ల నుంచి ఏడాదికి తగ్గింపు
- ఆవు పాల వెన్న ఉత్పత్తి రోజుకు 12 టన్నుల నుంచి 8 టన్నులకు తగ్గింపు
- వార్షిక టర్నోవర్ రూ.250 కోట్ల నుంచి రూ.150 కోట్లకు తగ్గింపు
- టెండర్ నిబంధనలు ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందో ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వకుండానే ఎక్కువ మంది టెండర్లలో పాల్గొనేందుకు నిబంధనలు మారుస్తున్నామంటూ సమర్థింపు జోడించారు.
- దీనికి 5 నెలల ముందు నెయ్యి కొనుగోలు టెండర్ నిబంధనలు పకడ్బందీగా రూపొందించి బలోపేతం చేసిన సీనియర్ అధికారుల (ఎకౌంట్స్ అధికారి బాలాజీ, అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఈవో సింఘాల్) బృందమే ఏ సంకోచం లేకుండా ఈ సడలింపులను ఆమోదించింది. ఆ తర్వాత కొనుగోళ్ల కమిటీ, టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సైతం వాటికి ఆమోదముద్ర వేశాయి.
పరీక్షల్లో నెయ్యి కల్తీ అని తేలినా: నెయ్యి నాణ్యతపై 2022 మే 25న తితిదేకి ఒక అనామక ఫిర్యాదు అందింది. దీంతో ప్రీమియర్ అగ్రి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ వైష్ణవి డెయిరీ స్పెషాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ మిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ట్యాంకర్లు, టిన్ల నుంచి నెయ్యి నమూనాలను సేకరించి మైసూర్లోని సీఎఫ్టీఆర్ఐ ల్యాబ్కు పరీక్షలకు పంపారు. 2022 జూన్లో నమూనాలు పంపితే ఆగస్టు 3న నివేదికలు వచ్చాయి. ఆ నెయ్యి నమూనాలన్నింటిలోనూ బీటా సిటోస్టెరాల్ ఉనికిని వెల్లడించాయి. అంటే నెయ్యి కల్తీ అయినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఈ పరీక్ష నివేదికలను తొక్కిపెట్టారు.
2022 మే 30న అప్పటి ఈవో ధర్మారెడ్డి ఆ టెండర్లలో బీటా సిటోస్టెరాల్ పరామితితో సహా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఆర్ (ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల నియంత్రణ) చేర్చి డెయిరీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవాలని నోట్ ఆమోదించారు. అలాంటిది 2022 ఆగస్టు 31న అందుకు విరుద్ధమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆల్ఫా మిల్క్ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హత్రాస్, ప్రీమియర్ అగ్రి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లతో సవరించిన ప్రమాణాలు, బీటా సిటోస్టెరాల్తో సహా అనుమతిస్తూ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు.
అక్రమ డెయిరీలకు రాచబాట: నిబంధనలు సడలించినా టీటీడీ టెండర్లలో పాల్గొనే వారి సంఖ్య పెరగలేదు. ఏదైనా డెయిరీలో నాణ్యమైన నెయ్యి ఉత్పత్తిలో పాలసేకరణ కీలకం. అయితే ఆవుపాల సేకరణ తప్పనిసరి అనే నిబంధనను టెండర్ల నుంచి తొలగించారు. ఇది కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేసిన ప్రైవేట్ డెయిరీలు భోలేబాబా ఓరోగానిక్ డెయిరీ మిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీ వైష్ణవి డెయిరీ స్పెషాలిటీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మాల్ గంగా మిల్క్ అండ్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లు టెండర్లు పొందడానికి వీలు కల్పించింది. 2018లో జాతీయ డెయిరీలకు వార్షిక టర్నోవర్ పరిమితి రూ.150 కోట్లు. 2019లో దీన్ని రూ.250 కోట్లకు పెంచారు. 2020లో తిరిగి రూ.150 కోట్లకు తగ్గించారు. ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే 2018 కన్నా టర్నోవర్ పరిమితి ఎక్కువ ఉండాలి. కానీ తగ్గించారు. దీని వల్ల భోలేబాబా, వైష్ణవి సహా అనేక చిన్న డెయిరీలు టెండర్లలో పాల్గొనేందుకు అనుమతి వచ్చింది.
టెండర్ తేదీకి ముందు నెయ్యి ఉత్పత్తిలో కనీసం మూడేళ్ల అనుభవం ఉండాలనే నిబంధన 2014 నుంచి ఉంది. 2020 నిబంధనల సడలింపు సమయంలో దీన్ని ఏడాదికి తగ్గించేశారు. ఇది కొత్తగా స్థాపించిన ప్రైవేట్ డెయిరీలు, ఈ కేసులోని నిందితులైన భోలేబాబా డెయిరీ, ఫతేపూర్ ప్లాంట్ సహా అనేక డెయిరీలకు ఈ టెండర్లలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించింది. టెండర్ నిబంధనల సడలింపుతో అంతిమంగా పాలు సేకరించని, తగిన అనుభవం, ప్రతిష్ఠ లేని డెయిరీలు టెండర్లలో పాల్గొనేందుకు వీలు కల్పించింది. ఇది అంతిమంగా లడ్డూ ప్రసాదాల తయారీకి టీటీడీ సేకరించే నెయ్యి నాణ్యతతో రాజీ పడటానికి దారి తీసింది. ఇది కోట్ల మంది వేంకటేశ్వరస్వామి భక్తుల మనోభావాలు, విశ్వాసాలను దెబ్బతీసింది.
