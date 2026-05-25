ETV Bharat / state

తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్​న్యూస్ - ఆ 4 విమానాశ్రయాల్లో శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ

గన్నవరం, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం విమానాశ్రయాల్లోనూ శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ - ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్న టీటీడీ - ఒక్కో ఎయిర్​పోర్ట్​లో 50 చొప్పున జారీ చేయాలని నిర్ణయం

TTD Srivani Tickets Issue At Major Airports in AP
TTD Srivani Tickets Issue At Major Airports in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TTD Srivani Tickets Issue At Major Airports in AP: కేవలం తిరుపతిలోనే కాకుండా గన్నవరం, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం విమానాశ్రయాల్లోనూ శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించినటువంటి శ్రీవాణి టికెట్లు జారీ చేయాలని టీటీడీ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం వాటిని మూడు నెలలకోసారి ఆన్​లైన్​లో రోజుకు రూ.500 చొప్పున జారీ చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు కరెంట్ బుకింగ్​లో రూ. 10,500 చెల్లించి టికెట్లు పొందే దాదాపు 800 మంది భక్తులకు అదే రోజు సాయంత్రం దర్శనాన్ని కల్పిస్తున్నారు. ఆఫ్​లైన్​లో తిరుపతి విమానాశ్రయంలో మరో 200 టికెట్లు కేటాయిస్తుండగా ఈ కోటాను తగ్గించి ఒక్కో ఎయిర్​పోర్ట్​లో 50 చొప్పున జారీ చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

దాతలకు కేటాయించేందుకు ప్రణాళికలు: అందుకుగాను ప్రధానంగా నాలుగు విమానాశ్రయాల్లో కియోస్క్ యంత్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ సంబంధిత బ్యాంకులను సంప్రదించింది. భక్తులు ఆయా యంత్రాల ద్వారా రూ. 10,500 చెల్లించగానే ఫోటో తీసి టికెట్​ను జారీ చేస్తుంది. తిరుమల చేరుకున్నాక క్యూలైన్​లో టికెట్ స్కాన్ చేసి దర్శనానికి పంపేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మరోవైపు దాదాపు 40,000 కు పైగా భక్తులు శ్రీవాణి ట్రస్టుకు విరాళాలను చెల్లించి దర్శన టికెట్లను పొందలేకపోయారు. ప్రస్తుతం రోజూ ఉదయం కరెంట్ బుకింగ్ కింద జారీచేసే 800 శ్రీవాణి టికెట్లను రూ.500కు తగ్గించి మిగిలిన రూ.300 లను గతంలో టికెట్లను పొందలేని శ్రీవాణి దాతలకు కేటాయించేందుకు టీటీడీ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు శ్రీవాణి నిధులతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్మించనున్న 5 వేల దేవాలయాలను వచ్చే 2 ఏళ్లలో పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ ఆలయాల నిర్మాణ పర్యవేక్షణ కోసం రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ వేయాలని సూచించారు. వివిధ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి టెంపుల్ టౌన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లాన్ రూపొందించాలని అధికారులకు దిశానిర్ధేశం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

నియోజకవర్గంలో 25-30 ఆలయాల నిర్మాణం : సచివాలయంలో దేవాదాయ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. శ్రీవాణి నిధులతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాలు నిర్మించాలని గతంలోనే నిర్ణయించామన్న సీఎం, ఈ ఆలయాల నిర్మాణ బాధ్యత జిల్లా యంత్రాంగానికి అప్పగించాలనే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక్కో నియోజకవర్గంలోనూ 25-30 వరకూ ఆలయాలను నిర్మించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకుని ఆలయాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ సమస్యకు తాత్కాలిక పరిష్కారం - బ్యాంక్‌ అధికారులతో ఈవో వెంకయ్యచౌదరి సమీక్ష

ఇకపై ఏరోజుకారోజు శ్రీవారి దర్శనం - టికెట్ల జారీ ప్రారంభం

TAGGED:

TTD SRIVANI TICKETS AT GANNAVARAM
TIRUMALA SRIVANI TICKETS
విమానాశ్రయాల్లో శ్రీవాణిటికెట్లజారీ
VIJAYAWADA AIRPORT SRIVANI TICKETS
SRIVANI TICKETS AT AIRPORTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.