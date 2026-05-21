తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ - రేపు ఉదయం వరకు క్యూలైన్​లోకి రావొద్దని టీటీడీ సూచన

బాట గంగమ్మ వరకు క్యూలైన్ - రేపు ఉదయం 6కి రావాలని టీటీడీ సూచన - మంత్రి ఆనం శ్రీవారి దర్శనం -నిన్న హుండీ ఆదాయం రూ.3.94 కోట్లు

Published : May 21, 2026 at 1:27 PM IST

Tirumala Second Day Devotee Rush: తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి రెండో రోజూ భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్లు పూర్తిగా నిండిపోయి బాట గంగమ్మ ఆలయం వరకు భక్తులు బారులు తీరారు. సర్వదర్శనానికి 24 గంటలకు పైగా సమయం పడుతుండటంతో శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు భక్తులెవరూ క్యూలైన్​లోకి రావొద్దని టీటీడీ సూచించింది.

వసతి గదులకు బారులు: సీఆర్వో వద్ద వసతి గదుల కోసం భక్తులు బారులు తీరారు. కళ్యాణకట్టలో తలనీలాలు సమర్పించేందుకు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్నారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు.

మంత్రి ఆనం శ్రీవారి దర్శనం: హిందూ ధర్మానికి, ఆచార వ్యవహారాలకు కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసిందని దేవదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి అన్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఆయన తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. టీటీడీ అధికారులు ఆయనకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లిన మంత్రి స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అన్ని వర్గాలకూ సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబుకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శ్రీవారి ఆశీస్సులు నిండుగా ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి చెప్పారు.

కూటమి ప్రభుత్వం సనాతన ధర్మానికి పెద్దపీట వేసింది. చంద్రబాబు నాయకత్వంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రం అభివృద్ది బాట పట్టింది. దేవదేవుని ఆశీస్సులతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకున్నాను. అందుకే కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నా.' -ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, దేవదాయ శాఖ మంత్రి

నిన్నటి హుండీ ఆదాయం రూ.3.94 కోట్లు: నిన్న శ్రీవారిని 86,315 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.3.94 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. నిన్న శ్రీవారికి 44,107 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

